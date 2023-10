Dvojna slovenska zmaga: Ema Klinec za las ugnala poletno zmagovalko Niko Križnar

Križnar, ki je dominirala v poletni sezoni, saj je pred tem na tekmah za VN nanizala šest zaporednih zmag, je v finalu sicer uspela najboljša daljava dneva s skokom, dolgim 141,5 metra. Že pred zadnjimi tekmami pa je osvojila tudi skupni seštevek poletja.

Sama si je želela še sedmo zmago v nizu, a se ji je ta za manj kot točko izmuznila iz rok, vendar je ostala v slovenskih rokah, saj se je na najvišjo stopničko povzpela Klinec.

Do točk so od Slovenk na finalu sezone prišle še Nika Prevc (198,7 točke) na devetem mestu, Taja Bodlaj (181,1) na 15. ter Ajda Košnjek (145,5) na 24. mestu.

Slovenke so osvojile tudi poletni pokal narodov, saj so zmagale pred Japonkami in Kanadčankami.

Padec Loutittove v finalu

Po prvi seriji je bila sicer na vrhu kanadska svetovna prvakinja iz Planice, Alexandria Loutitt, ki pa je v finalni seriji padla in končala na 25. mestu. Kot so po tekmi sporočili iz Mednarodne smučarske zveze (Fis), pri padcu ni utrpela poškodbe.

Vse skupaj še slajše, ker je tu vsa konkurenca

"Danes sem končno tudi na tekmi skakala zelo dobro. Oba skoka sta bila vrhunska, zato sem zelo vesela, da sem izkušnjo iz Rašnova postavila v svoj prid. Zelo lepo. Z Niko sva bili v Rašnovu zelo skupaj, kot tudi danes. Rada bi ji čestitala za izjemno poletje, res je dokazala, da so bili njeni skoki na vrhunskem nivoju čez celotno sezono. Tu je bila celotna konkurenca, zato je vse skupaj še slajše. Zdaj imamo res veliko motivacijo, veselje za nadaljnje delo. Verjamem, da se bomo tudi v zimi še tako veselili, a seveda je potrebno ostati zbran," je bila zadovoljna Klinčeva.

Nika Križnar je po šestih zaporednih zmagah zasedla drugo mesto. Foto: Grega Valančič

Križnarjeva: Cilja popolnoma sicer nisem izpolnila, a vseeno si to vzamem kot zmago

"Lahko rečem, da cilja popolnoma sicer nisem izpolnila, a vseeno si to vzamem kot zmago. Čez celotno tekmovanje sem morala ostati mirna, veter se je menjal in v takem primeru ni varno iti “na glavo”. Res sem skušala ostati zbrana. Tekma je bila res težka, sploh finalna serija, v katero sem šla z mešanimi občutki, nisem ravno vedela, v kaj se podajam. Sem pa vesela, da sem naredila to, kar sem si zaželela. Tudi najdaljši skok. Imela sem precej višine, iskreno sem se v nekem trenutku malo ustrašila, ostala za smučko. Vseeno sem zelo zadovoljna. Tudi z rezultati celotne ekipe. Vesela sem, da je tudi Emi uspelo ostati mirna po tako dolgem čakanju. To je kar težko, v čevljih imamo zagozde, noge zato postanejo omrtvičene. Zelo sem ponosna na celotno ekipo, super delamo. Tudi mlajši dekleti sta poskakali kot se spodobi. Hvala celi ekipi od trenerjev do serviserja in novega fizioterapevta," pa je po drugem mestu dejala Križnarjeva.

Naslednja preizkušnja naše skakalke čaka v sredo, ko se bodo popoldne od 16. ure naprej merile za naslove državne prvakinje v Kranju.