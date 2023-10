Brez dodatne kvote za slovenske skakalce

Lake Placid je gostil tri tekme celinskega pokala. Prvo je dobil Nemec Pius Paschke, na drugi tekmi je zmagal Norvežan Fredrik Villumstad, finalno poletno tekmo je dobil Avstrijec Clemes Aigner. Omenjeni trije so svojim državam zagotovili dodatnega skakalca na uvodnih tekmah zime.

Slovenija je na krilih zmage Domna Prevca in Lovra Kosa v Klingenthalu prejšnji teden lovila dodatno kvoto za svetovni pokal, a je bila neuspešna. Kos je v Lake Placidu končal na 19., 12. in 11. mestu, Prevc pa je bil 20., 16. in 13. Med dobitnike točk je trikrat skočil tudi Matija Vidic s 15., 19. in 18. mestom, Jernej Presečnik je bil 28., 22. in 23., priložnost je izkoristil tudi Ožbe Zupan z 22., 21. in 25. mestom, prvenec je uspešno prestal tudi mladi Teodor Igor Herbstritt z 32., 29. in 30. mestom.