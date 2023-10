Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na današnjem zasedanju komisije za smučarske skoke Mednarodne smučarske zveze so Norvežani predstavili nov format norveške turneje Raw-Air, ta v upanju na zvišanje atraktivnosti turneje prinaša precej sprememb. Najbolj mikaven za gledalce bo zadnji dan na letalnici v Vikersundu, kjer bo tekma sestavljena iz treh serij, v zadnji bo prostor le za deseterico.

Nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih prinaša kar nekaj novih pravil pri opremi, spremembe pa bodo tudi v tekmovalnem sistemu. Norvežani so namreč danes predstavili nov format norveške "surove" turneje Raw-Air, ki bo med 8. in 17. marcem prihodnje leto v Oslu, Trondheimu in Vikersundu.

Zmagovalec ali zmagovalka turneje postane tisti, ki zbere največ točk v vseh serijah skokov na vseh prizoriščih. A tokrat bo turneja bolj selektivna, saj bodo tekmovalci "odpadali", v zadnji seriji v Vikersundu jih bo skakalo le še 10, poroča skijumping.pl.

Turneja se bo tradicionalno začela s petkovimi kvalifikacijami/prologom na Holmenkollbakkenu v Oslu. V soboto sledi posamična tekma, v nedeljo pa nove kvalifikacije in nova tekma. V Oslu bo tako v seštevek turneje štelo šest skokov.

Na drugo postajo petdeseterica

Po Oslu sledi selitev v Trondheim, a pozor, tja se ne bodo preselili vsi, temveč le 50 trenutno najboljših v seštevku turneje (po šestih serijah na prvi postaji). Kvalifikacije na drugem prizorišču tako ne bodo potrebne. 12. in 13. marca bodo opravili posamični tekmi na srednji in veliki napravi, tako da bo po koncu Trondheima v vodstvu tisti, ki bo zbral največ točk v desetih skokih.

Zadnji dan poletov v Vikersundu bo zelo selektiven. V zadnji, tretji seriji bo nastopila le deseterica. Foto: Guliverimage

Selektivni Vikersund, v zadnji seriji le deseterica

Sledila bo selitev na zadnje in najbolj atraktivno prizorišče, na letalnico v Vikersundu, kjer bi se stvari lahko "zapletle". V petek, 15. marca, bodo najprej na sporedu kvalifikacije z vsemi 50, na sobotno tekmo se bo uvrstilo najboljših 40 iz kvalifikacij.

Sobotna preizkušnja bo še kako pomembna, saj si bo samo prvih 30 v seštevku turneje zagotovilo nastop na odločilnem nedeljskem delu tekmovanja.

Foto: Sportida

Nedelja na letalnici bo sestavljena iz treh serij poletov. V prvi seriji bo nastopilo najboljših 30 tekmovalcev v seštevku turneje, drugo serijo si bo zagotovilo le najboljših 20 iz prve serije, v tretji seriji pa bo skakalo le najboljših deset po prvih dveh serijah.

Lov za skupno zmago bo tako odprt vse do konca, saj se lahko zgodi, da se vodilni na turneji ne uvrsti v tretjo nedeljsko serijo poletov in ostane brez zmage.

Z novim sistemom želijo organizatorji povečati atraktivnost norveške turneje, ki se bo končala 17. marca prihodnje leto.