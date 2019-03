V Planici diši po dobičku in novosti, ki bi odjeknila v svetu

Planica je v zadnjih dneh dokazala, zakaj je deležna statusa največjega slovenskega športnega dogodka. Najboljše smučarske letalce na svetu je v štirih dneh občudovalo in bodrilo več kot 62 tisoč obiskovalcev.

Tako sončno, ker so povabili vse slovenske škofe

Obiskovalci Planice so letos užival v "božanskem" vremenu. Foto: Maša Kraljič/Sportida Uživali niso le v športih užitkih, ampak tudi v prekrasnem vremenu, ki je trajalo od prve do zadnje sekunde tekmovanja. Kot da bi narava želela še sama čestitati Letalnici bratov Gorišek za 50. rojstni dan!

"Vse je bilo na naši strani. Glede vremena imamo različne povezave. Vsako leto povabimo v Planico vse slovenske škofe, kar je aktivno prispevalo k lepšemu vremenu," se je pošalil Primož Finžgar, ki bdi nad dogajanjem v Planici in skrbi, da gromozanski organizacijski ustroj - pri dogodku sodeluje več kot dva tisoč oseb - uresničuje zadane cilje.

"Težko bo ponoviti letošnjo izvedbo. Nekaj podobnega sem sicer izjavil že leta 2016, ko smo bili priča veliki evforiji (Peter Prevc je prejel veliki kristalni globus, v štirih dneh pa je Planico obiskalo 110 tisoč gledalcev, op. p.), a bo to res težko. Letos je bilo glede sončnega vremena res vse na naši strani. Vreme je močno prispevalo k prireditvi, seveda pa tudi vsi moji sodelavci, ki so se izkazali pri organizaciji."

Brez zapletov jih je lahko tudi 25 tisoč

Leta 2016 je v štirih dneh planiško letalnico obiskalo neverjetnih 110 tisoč gledalcev. Foto: Vid Ponikvar Največ gledalcev se je že tradicionalno zbralo v soboto, ko so jih prireditelji našteli 21.200. Kolikšno je sploh maksimalno število obiskovalcev, ki še ne bi oteževalo dela prirediteljev?

"Leta 2016 smo v tej dolini že gostili 35 tisoč obiskovalcev, a je to logistično gledano bistveno večji zalogaj. Dolina ima omejitve. Brez večjih zapletov smo sposobni izpeljati dogodek z do 25 tisoč obiskovalcev. Če pa jih je 35 tisoč, se podaljša pod do Planice in nazaj," je opozoril na prometne zamaške, ki nastanejo, če se številke povzpnejo v nebo, kot so se nepozabne sobote pred tremi leti, ko je najstarejši izmed bratov Prevc pisal zgodovino.

Prireditelji so letos pričakovali takšno število gledalcev. Veseli so, da je prisoten pozitiven trend, saj je lani dolino pod Poncami v času tekem obiskalo 58 tisoč ljubiteljev smučarskih poletov. "Zadovoljni smo s številko, dosegli smo svoj cilj, to pa je bil tudi pogoj, da smo finančno pokriti. Verjamem, da bo načrt dosežen in da bomo nad vodo." Proračun organizacije dogodka znaša 2,5 milijona evrov, končno finančno poročilo pa bodo prireditelji lahko po skrbnem pregledu vseh aktivnosti podali čez mesec dni.

Termin, ki preprosto pripada Planici

Simon Finžgar je dolgoletni generalni sekretar OK Planica. Foto: Vid Ponikvar Prihodnje leto bo Planica naredila izjemo. Ne bo gostila finala svetovnega pokala v smučarskih skokih, ampak svetovno prvenstvo v poletih. To pa ne pomeni, da bo zaradi tega na tekmovalnem koledarju kaj prej. Še naprej bodo ljubitelji poletov uživali v drznih mojstrovinah lovcev na daljave tretji teden v marcu.

"Mednarodna smučarska zveza se zaveda, da je to termin, ki pripada Planici. Zaveda se, da je to najlepši zaključek sezone, kar si jih lahko zamislijo," je Finžgar potrdil, da bodo športni užitki v Planici tudi prihodnje leto v središču pozornosti v istem obdobju, pred tem pa bo finale svetovnega pokala najverjetneje v Vikersundu na Norveškem.

"Bo pa svetovno prvenstvo v poletih dogodek večjih razsežnosti, kot je finale svetovnega pokala, z organizacijskega vidika pa dokaj podobna zgodba."

Tekma v smučarskih tekih še pod vprašajem

Bo Anamarija letos tekmovala za točke svetovnega pokala tudi na slovenskih tleh? Foto: Žiga Zupan/Sportida Planica že odšteva do zgodovinskega dogodka, ko bo leta 2023 (konec februarja in v začetku marca) prvič na slovenskih tleh priredila svetovno prvenstvo v nordijskih športih. Takrat pa ne bodo v ospredju le skoki, ampak tudi smučarski tek. "To je zelo pomemben element v nordijskem smučanju. V Planici smo že dvakrat izpeljali tekme svetovnega pokala v smučarskih tekih. Delno je bilo to povezano s testiranjem nordijskega centra," je razkril, da bi lahko Planica decembra ponovno gostila tekmo za svetovni pokal v smučarskih tekih, a odločitev o izvedbi še ni bila dokončno sprejeta.

"Ni še potrjena. Delamo finančno konstrukcijo. Če nam jo bo uspelo zapreti, bomo tekmo zagotovo organizirali," je napovedal Finžgar - stroški tekme za svetovni pokal v smučarskem teku sicer znašajo čez 300 tisoč evrov - in dodal, da to ni pogoj mednarodne zveze. Planica ima pravico do tekem v smučarskem teku vsako drugo leto, je pa pogoj Fis, da leta 2022, torej leto dni pred svetovnim prvenstvo, združi tekme skakalcev in tekačev. "Takrat nameravamo narediti kombinacijo smučarskega teka in nordijske kombinacije," je predstavil načrt, nato pa spregovoril o problematiki prirediteljev s tekaškimi tekmami v Srednji Evropi.

Dolina pod Poncami bo leta 2023 svetovna prestolnica nordijskih športov. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Vsi jih delajo s finančno izgubo. V nasprotju s Skandinavijo, kjer je to popolnoma druga zgodba. A če se bodo na mednarodni zvezi šli tako politiko, bo to postal regionalni šport, kar pa ni v interesu športa, njegovega razvoja in prihodnosti. Tekme morajo biti tudi v Srednji Evropi, pa ne le z norveškimi in ruskimi zmagovalci," je pojasnil.

Za medalje tudi na letalnici?

Bodo leta 2023 v boju za medalje na svoj račun prišli tudi lovci na daljave? Foto: Vid Ponikvar Glede SP 2023 in vprašanja, ali bi bilo treba ciljne arene s tribunami še malce prilagoditi za večji obisk, ki ga bo Planica deležna leta 2023, je bil generalni sekretar OK Planica redkobeseden in skrivnosten, je pa dal vedeti, da je še odprto vprašanje, kje bodo sploh potekale skakalne tekme.

Kot prireditelji se bodo trudili in si prizadevali za to, da bi se smučarski skakalci za medalje na največjem nordijskem tekmovanju potegovali tudi na Letalnici bratov Gorišek. Če bi jim mednarodna zveza prižgala zeleno luč, bi Planica pisala zgodovino svetovnih prvenstev, saj se ni še nikoli zgodilo, da bi tekmovanja smučarskih skakalcev na tako velikem dogodku potekala na največjih objektih na svetu. To bi bilo nekaj, kar bi zaznamovalo velik dogodek v Planici za vse čase.