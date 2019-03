Poljaki rajali v Planici, nato izvedeli za veliko spremembo

Poljski navijači so v Planici s posebnim ponosom zaploskali svojim rojakom, ki so v točkovanju za pokal narodov zbrali največ točk v svetovnem pokalu in ubranili naslov najboljših. Čeprav so stopili na najvišjo stopničko, pa so ostali brez dolgoletnega snovalca uspehov Stefana Horngacherja. Avstrijski trener ni podaljšal pogodbe. Poljaki so že našli njegovega naslednika, to je postal Čeh Michal Doležal.