"Vsekakor se bomo morali v miru pogovoriti o tem, zakaj sta bila novoletna turneja in nordijsko svetovno prvenstvo povprečna. Naš cilj morajo biti medalje. Pogoje za to imamo, samo upati si je treba," je predsednik zbora ter odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič pogledal proti moški skakalni sezoni, v kateri je bil navdušen z zaključkom.

Osrednja cilja skakalne zime sta bila pri fantih novoletna turneja in nordijsko svetovno prvenstvo. Pri dekletih je bilo ključno le drugo, a tako pričakovane in predvsem želene medalje ni bilo.

Tako fantom kakor tudi dekletom se je sicer uspelo uvrstiti na stopničke v svetovnem pokalu. Timi Zajc in Domen Prevc sta vsak po enkrat slavila zmago na letalnicah v Vikersundu in Oberstdorfu, in bila še po enkrat druga. Prav tako je na Norveškem ekipa stopila na najvišjo stopničko odra za zmagovalce ter po enkrat v Planici in Willingenu.

V moškem krogu so osemkrat skočili na oder za zmagovalce, če upoštevamo še tri uspehe na moštveni preizkušnji. Dekletom je skupaj z ekipno tekmo na Ljubnem to uspelo šestkrat.

V zamenjavo smo šli pravi časi

Z Goranom Janusom je bilo lani že nekaj časa dogovorjeno, da po sezoni ne bo več ostal na čelu A-reprezentance. Foto: Vid Ponikvar "Ni bilo slabo, ni bilo pa medalje, ki šteje. Imamo 'težavo' na novoletni turneji in svetovnem prvenstvu v Seefeldu. Če bi tam kaj dosegli, bi bilo dobro. Ekipa je mlajša. Če Peter Prevc ne bi imel dveh operacij gležnja, bi bila morda zgodba drugačna. Pri dekletih si je koleno poškodovala Ema Klinec, ki je bila na začetku zime zelo razpoložena (pred poškodbo je bila dvakrat tretja, op. a.). Moramo se zavedati, da bomo prvo leto težko imeli že kar uspehe. V to zamenjavo smo šli pravi čas. Nismo delali na pamet. S stroko sem se dogovoril, prav tako z reprezentanti, reprezentantkami, trenerji, Goranom Janusom, Janijem Grilcem … Že med sezono smo sprejeli sklep, da Janus ne bo več trener. Če ne bi takrat naredili tega koraka, bi ga morali zdaj in bi bilo slabo," razmišlja Jasnič.

Po novoletni turneji, ki je bila za slovenski tabor razočaranje, je prvič pokazal nezadovoljstvo in se nato pogovoril z glavnimi akterji glede nadaljevanja. A o menjavi trenerja ni razmišljal, čeprav so bile omenjene radikalne spremembe.

"Prej ali slej se mora odpreti"

"Fantje se morajo med seboj spoznati. Prej ali slej se mora odpreti, sem si rekel. In vem, da je Berti strokovnjak in da je vložil veliko truda. Dejal sem mu, da ima še dolgo pot pred seboj, vendar bo moral udariti po mizi," pravi Jasnič. Foto: Vid Ponikvar "Šok terapija je potrebna. Preprosto moraš povzdigniti glas, zagroziti. Ne samo trenerju, ampak tudi skakalcem, zlasti zato, ker so dobro delali poleti. Poznam Bertija, vem, da je zahteven. Takrat sem znorel. Če bo šlo tako naprej, bomo radikalno ukrepali. Vendar nisem privrženec menjav. Kaj dosežeš, če zamenjaš tri, štiri trenerje v eni ali dveh sezona? Fantje se morajo med seboj spoznati. Prej ali slej se mora odpreti, sem si rekel. In vem, da je Berti strokovnjak in da je vložil veliko truda. Dejal sem mu, da ima še dolgo pot pred seboj, vendar bo moral udariti po mizi. Drugačen je kot Janus, ki je 'freh'. Berti se poglobi v stvari. Navaditi se ga je treba, ker je drugačna zgodba. Strokovnjak je, tu ni dvoma. Njegov odnos do fantov je popolnoma drugačen. Pri športnikih moraš kdaj udariti po mizi, da jih zbudiš," poudarja.

Njegovo mnenje je, da slovenski skakalci spadajo višje, kot kaže slika sezone. Verjame, da je Slovenija z Zajcem dobila dragulja, ki potrebuje le čas, da bo dosegel vse cilje, ki si jih zastavijo šampioni. Vesel je, da so slovenski orli v zaključku sezone in v domači Planici naredili korak naprej, kar bo dober temelj za novo pripravljalno obdobje.

Pričakuje zmagovalno miselnost

"Vsekakor se bomo morali v miru pogovoriti o tem, zakaj sta bila novoletna turneja in nordijsko svetovno prvenstvo povprečna. Naš cilj morajo biti medalje." Foto: Vid Ponikvar Zmagovalno razmišljanje pa pričakuje tudi od stroke: "Vsekakor se bomo morali v miru pogovoriti o tem, zakaj sta bila novoletna turneja in nordijsko svetovno prvenstvo povprečna. Naš cilj morajo biti medalje. Pogoje za to imamo, samo upati si je treba. Avstrijski trenerji, ki danes vodijo Nemčijo, Poljsko, Norveško, po znanju niso nič boljši od naših, imajo pa zmagovalno miselnost. Prav to pričakujem od slovenskih trenerjev za prihodnjo sezono. Zmagovalno miselnost."

Jasnič je vse od leta 1974 vpet v smučarske skoke. Vmes je približno deset let delal kot direktor v Marcheju. Pod njegovim vodstvom so takrat na slovenskih avtocestah postavili vse postojanke, kjer si lahko zdaj ljudje kupujejo hrano in pijačo.

Dolgo je čakal in nazadnje dočakal, da bo Slovenija s Planico leta 2023 gostila nordijsko svetovno prvenstvo. Misli mu pogosto bežijo k temu dogodku. Z organizacijskega vidika verjame, da bo vse narejeno, kot je treba, želi pa si tudi rezultatov na terenu.

O podpredsedniški vlogi na SZS ter predsedniški funkciji pri skokih in nordijski kombinaciji Na Smučarski zvezi Slovenije je v tem trenutku predsednik zbora ter odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo. Lani januarja je na volitvah dobil vse glasove klubov razen ljubljanske Ilirije. Predsednik Smučarske zveze Slovenije (SZS) Enzo Smrekar ga je ob koncu preteklega leta nato predlagal za podpredsednika SZS, vendar se klubi niso strinjali s tem, da bi njihov prvi mož zapustil skakalno družino. Verjame, da se bo Peter Prevc po vseh težavah z gležnjem spet dvignil med najboljše. Foto: Vid Ponikvar "Enega, dva moramo dobiti, da bosta z menoj hodila k sponzorjem, sicer bo v prihodnosti težava. Enzo mi je ponudil položaj podpredsednika. Moja naloga bi bila, da bi govoril z vlado in drugimi v povezavi z nordijskim svetovnim prvenstvom, ki ga bo leta 2023 gostila Planica. Počaščen sem, vendar je stvar klubov, ali se bodo drugače organizirali. V kandidaturo za predsednika zbora ter odbora za skoke in nordijsko kombinacijo sem šel nazadnje še enkrat, ker so si reprezentanti in reprezentantke tako želeli. Če ne bi dobil od njih pisem, bi o tem razmislil. Za njih je poskrbljeno. Imajo tudi službe, razen ko niso več del mednarodnega razreda. Predsednik zveze mi je zdaj zamrznil status. Prej ali slej bo rekel, da čakati ne bo mogel več."

"Narod nam ne bi odpustil, če na prvenstvu 2023 ne bi bili uspešni"

Slovenci in Slovenke bodo leta 2023 na domačem nordijskem prvenstvu pričakovali kakšno medaljo. Foto: Peter Podobnik/Sportida "Do nordijskega svetovnega prvenstva imamo le še dve vmesni sezoni, nato moramo blesteti. Narod nam ne bi odpustil, če ne bi bili uspešni na domačem prvenstvu. Nisem bil zelo kritičen, razen po novoletni turneji, ko ni šlo nikamor," je poudaril.

Za prihodnost slovenskih skokov se po njegovem mnenju ni treba bati, saj v klubih zelo dobro delajo, prav tako pa imajo v Sloveniji skakalci dobre pogoje za trening. V zadnji sezoni je klubom SZS namenila več kot 700 tisoč evrov (proračun za skoke in nordijsko kombinacijo znaša približno 2,2 milijona evrov), poudarja Jasnič. V to številko so všteti tudi programi skupin Državnega panožnega centra v Kranju (DPNC). "Vložek v klube se je v zadnjih desetih letih povečal za več kot sto odstotkov. V preteklosti so bili vložki v klube še večji, ko je potekal projekt obnove otroških skakalnic. Leta 2017 je bil končan. Pri nas imamo 60 skakalnic pokritih s plastiko. Skoraj 700 športnikov je vključenih v tekmovalni sistem. Pri dekletih je Slovenija celo na prvem mestu po številu skakalcev, pri fantih tretja. Po vsej Sloveniji so majhne skakalnice plastificirali, kar je za razvoj dobro," je zadovoljen.

Ljubno se razvija, Ljubljana in Kranj nazadujeta

Timi Zajc je v tej zimi zelo napredoval, prav tako njegov klub SSK Ljubno BTC, ki je prehitel ljubljansko Ilirijo in kranjski Triglav. Foto: Vid Ponikvar Prav tako se lepo vidi, da je Slovenija na Ljubnem dobila novo skakalno bazo. Zaradi prihoda svetovnega pokala v ženski konkurenci so na štajerskem koncu naredili korak naprej, njihov osrednji mož pa je Timi Zajc.

"Otroci so tam začeli na veliko skakati. Na svetovnem prvenstvu smo imeli v reprezentanci skakalce od tam. Bolj zagnani so postali. Kranj in Ilirija nazadujeta, kar pa ni dobro. Prej sta bila gonilni sili. Če nimaš velikih klubov, z majhnimi ne boš mogel delati pri razvoju. Ljubljana bi morala nekaj narediti. Če se ne bo vrnil Triglav, ne bo dobro. Sicer pa nam v Sloveniji manjkata še Dolenjska in Maribor. Ta dva konca sta naši sivi lisi."