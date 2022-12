Smučarske skakalke bodo v torek v Beljaku začele boj za zlato sovo silvestrske turneje, ki se bo 1. januarja prihodnje leto končala na Ljubnem od Savinji. Državna prvakinja Nika Križnar jo je lani za las zgrešila, letos pa upa, da ostane v slovenskih rokah in ne odleti v tujino. Slovenke sezone niso začele po željah, le ene stopničke so manj od pričakovanj, Križnarjeva upa, da odprejo pravi ventil in da jim končno steče.

Slovenski skakalni tabor je imel zadnjo tekmo pred začetkom prvega vrhunca sezone – silvestrsko turnejo – pred slabim tednom dni na zimskem državnem prvenstvu v Planici. V ženski konkurenci je slavila Nika Križnar, ki upa, da ji že v prihodnjih dneh v skoke uspe vnesti več sproščenosti.

"Naslov državne prvakinje mi pomeni zelo veliko, saj sem bila do zdaj le dvakrat ali trikrat državna prvakinja. S skoki sem solidno zadovoljna, ne povsem, ker sem na treningu kazala boljše skoke, bolj konstantne," je po zmagi na državnem prvenstvu dejala Križnarjeva, ki si je za praznike zadala čas preživeti z družino in najbližjimi, kar zadeva skoke in opreme, pa je dni med Planico in Beljakom namenila tudi popravkom detajlov na novem dresu.

"Zdi se mi, da se preveč osredotočam na skoke, na to, kaj moram spremeniti, popraviti, kar se izraža z neko napetostjo, agresivnostjo." Foto: Guliverimage

Premalo sproščenosti

Drugi skakalki lanske zime v letošnji sezoni svetovnega pokala še ni uspelo skočiti na zmagovalni oder, je pa zadovoljna, da je s konstantnimi uvrstitvami v bližini najboljših. Trenutno je na petem mestu najvišje uvrščena Slovenka.

"Rekla bi, da mi manjka sproščenost. Zdi se mi, da se preveč osredotočam na skoke, na to, kaj moram spremeniti, popraviti, kar se izraža z neko napetostjo, agresivnostjo. Moram se samo sprostiti in narediti take skoke kot na treningih, na tekmi se ne sprostim toliko," pravi 22-letnica, ki je v Planici skakala s krajšimi smučmi, za katere pravi, da so se obnesle dobro.

Upa, da zlata sova ne odleti v tujino

Križnarjeva bo v torek s preostalo skakalno falango začela boj za zlato sovo silvestrske turneje. Ta bo letos potekala drugič, a tokrat na dveh prizoriščih. Ljubnemu ob Savinji se je pridružil Beljak. Lani je zlato sovo osvojila Sara Marita Kramer, Križnarjeva upa, da tokrat ostane doma. Foto: Jure Makovec

Koroško mesto bo tekmovalke gostilo med torkom in četrtkom, ko bosta tam dve posamični tekmi, nato pa se bo dogajanje preselilo v Slovenijo, kjer bosta 31. decembra in 1. januarja še dve posamični preizkušnji. Najboljša s štirih tekem bo domov odnesla zlato sovo in denarno nagrado, ki je letos višja kot lani.

"Zelo sem vesela te silvestrske turneje, sploh tega, da za razliko od fantov lahko silvestrujemo doma. Štejem si v veliko čast, da bo tekma za novo leto pri nas. Upam, da se bodo stvari razvijale v smeri, da bi se morda zraven dodalo še kakšno slovensko prizorišče, kar bi nam Slovenkam pomenilo res veliko," je tega, da bo vrhunec sezone dočakala v domovini, vesela Križnarjeva.

Lani ji je zlata sova za las ušla, za štiri točke je bila v seštevku boljša Avstrijka Sara Marita Kramer. "To je nekaj, kar mi še manjka. Lani sem bila res povsem blizu, upam, da bo letos pristala v mojih rokah ali pa pri kateri od Slovenk, samo da ne odleti v tujino (smeh, op. a.)."

Urša Bogataj je v tej sezoni poskrbela za edine slovenske stopničke. Foto: Guliverimage

Po odlični lanski sezoni na vrhu čutijo pritisk

Če smo bili v lanski sezoni vajeni, da je praktično na vsaki tekmi vsaj ena Slovenka stala na zmagovalnem odru, so se karte letos premešale. Svetovni vrh je vse bolj širok, od varovank Zorana Zupančiča je le Urša Bogataj enkrat skočila na stopničke.

Foto: Grega Valančič/Sportida "Konkurenca raste. Ali smo mi šli malo dol in preostali gor, ne bomo vedeli. Se mi pa zdi, da smo le mi malo nazadovali in da moramo mi odpreti en ventil, da nam bo steklo, da nam bo šlo lažje skozi sezono. Zdi se mi, da na vrhu zaletišča vse čutimo en pritisk, saj vemo, kaj vse smo lani dosegli. Tudi zmago v pokalu narodov, kar je bila velika nagrada. To nam je še manjkalo in to smo osvojili. Zdi se mi, da so se takrat naši možgani prehitro sprostili, da smo popustili, upam, da spet zberemo to moč, sproščenost in fokus," je odkrita Križnarjeva, ki je vrstni red v skupnem seštevku – na prvih treh mestih so Katharina Althaus, Eva Pinkelnig in Silje Opsteh – ne preseneča.

"Bolj me je pozitivno presenetila Abigail Strate, ki kaže res lepe skoke in je zelo napredovala. Pa morda Frida Westman, ki je trenutno poškodovana. Upam, da se čim prej vrne. Sicer pa se ne smemo preveč obremenjevati z drugimi dekleti, fokus moramo dati nase in iti naprej," je odločna skakalka, ki bo ob silvestrski turneji v tej sezoni doma dočakala še svetovno nordijsko prvenstvo v Planici.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Tudi to mi zagotovo veliko pomeni. Super je, da imamo prvenstvo doma. A če pogledam iz svojega zornega kota, sta mi skakalnici v Planici delali težave. Predvsem velika, ki jo dobro poznam, a se linija ni premaknila v pravo smer. Upam, da se podobne napake ne bodo ponavljale na prvenstvu. Bolj mi je všeč 90-metrska skakalnica, ta je bolj zame," pravi Križnarjeva, ki je znana kot ljubiteljica dolgih skokov in ena tistih, ki že težko čakajo na polete v Vikersundu.

Ti bodo prišli po norveški turneji Raw-Air, kjer bo lahko nastopilo najboljših 15 skakalk turneje, ki bodo takrat polnoletne, a tekma ne bo štela za točke svetovnega pokala. "Verjamem, da bom v Vikersundu uvrščena na tekmo, da bom pred tem dobila potrditev trenerja, da so moji skoki dovolj stabilni, da bom šla z mirno glavo gor. Verjamem, da se bom zgoraj malo tresla, ker to tudi fantje pravijo, verjamem, da bo neki pritisk, a da ga bom znala obrniti v pozitivno smer in se sprostila."