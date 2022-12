Zlata Slovenka poudarja, da je vse težje

Športnica leta 2022 Urša Bogataj je bila na sredinem državnem prvenstvu v Planici druga in morala priznati premoč le prijateljici Niki Križnar. Se pa lahko kot edina Slovenka pohvali s stopničkami v tej sezoni. Na zadnji ženski postojanki v Titisee-Neustadtu je bila tretja.

Za zdaj naša dekleta še niso ujela forme iz preteklih let in upajo, da bo silvestrska turneja prinesla premik proti zmagovalnemu odru, ki je bil pred tem skoraj na tedenskem meniju. V skupnem seštevku svetovnega pokala je namreč Nika na petem, Urša na sedmem mestu, med deseterico pa je na devetem mestu še Ema Klinec.

Silvestrska turneja plus za ženske skoke

"Ne bom rekla, da je sezona dobra kot lanska. Za jamrati ni. Poskušam uživati," je redkobesedna Urša. Na kratka je odgovorila tudi, ko je beseda nanesla na izboljšave, ki so pri njej morda potrebne: "Po mojem mnenju je največji manko v zraku. Letos sem malce bolj napadalna kot prej."

Na zadnji tekmi je bila tretja. Foto: Guliverimage

Silvestrska turneja je luč sveta ugleda lani, ko je bilo edino prizorišče Ljubno. Letos sledi nadgradnja, saj bosta po dve tekmi v sosednjem Beljaku (28. in 29. december) in dve na Ljubnem (31. december in 1. januar.). "To je dobo. En plus za ženske skoke," je o tem, kaj ji pomeni turneja, dejala zlata z olimpijskih iger na posamični tekmi, ki je decembra postala tudi slovenska športnica leta.

Iz leta v leto je težje

O tem, kaj si obeta, je bila kratka: "Želim si uživati in pokazati kakšen dober skok."

Decembra je postala športnica leta. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pri skakalcih je osrednja nagrada na prestižni novoletni turneji zlati orel, pri skakalkah zlata sova. Lani jo je osvojila Marita Kramer. Mikavna je, poudarja Urša, a: "Pomenilo bi mi veliko, če bi jo osvojila, a je iz leta v leto težje. Vesela bi bila, če bi kakšni od mojih kolegic uspelo. Morda je težje, ker je konkurenca večja."