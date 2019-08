V živo: mojstrovina za vodstvo Mure v Fazaneriji, oglejte si jo.

Domžalčani so očitno v hudi krizi. Po petih odigranih tekmah v novi prvenstveni sezoni so brez zmage in z zgolj točko povsem na dnu.

V prvi nedeljski tekmi 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije sta se Bravo in Domžale v Ljubljani razšla z remijem. Ob 18. uri se je začel obračun Mure in Rudarja v Fazaneriji. Ob 20.15 bo na sporedu derbi kroga v Kidričevem med vodilno Olimpijo in Aluminijem, ki je na drugem mestu. Maribor je v soboto izgubil v Celju in je po šestih odigranih tekmah pri zgolj šestih točkah. Slabše Mariborčani sezone v svoji zgodovini še niso začeli. Tabor je v Sežani proti Triglavu prišel do tretje zmage na tretji domači tekmi.

Mura : Rudar 1:0* (0:0)

60. minuta: v kazenskem prostoru Mure je prodiral Rijad Koblijar in padel. Morda je kdo pričakoval enajstmetrovko, a sodnik je le zamahnil z roko.



VIDEO: mojstrski gol Luke Bobičanca:





GOOOL! Mojstrovina Luke Bobičanca v 50. minuti. Nogometaš Mure je poskrbel za mojstrovino s strelom z 20 metrov in Prekmurce popeljal do vodstva. To je bil četrti prvenstveni gol 26-letnega Hrvata, s katerim je skočil na vrh lestvice strelcev.



49. minuta: nevarna je bila Mura, do strela v kazenskem prostoru je prišel Luka Šušnjara, a meril precej slabo.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Bomo v Fazaneriji le dočakali prvi nedeljski gol v najboljši slovenski nogometni ligi?



POLČAS! Za nami je več kot dve uri nogometne igre nedeljskega sporeda Prve lige Telekom Slovenije, a gola še nismo dočakali. Tudi v Fazaneriji v prvih 45 minutah rezultat 0:0.



37. minuta: v Fazaneriji se ne dogaja nič posebnega, na prvi gol pa še čakamo.



21. minuta: Nogometaš Mure Tomi Horvat je s strelom z 20 metrov poizkusil še enkrat, a se je vratar Rudarja spet izkazal in žogo odbil v kot.



19. minuta: priložnost Mure, poizkusil je Tomi Horvat, a se je z obrambo izkazal vratar Rudarja.



10. minuta: na drugi strani je bila nevarna Mura, tik preden bi Amadej Maroša lahko prišel do žoge sam pred vratarjem Rudarja, je obramba Velenjčanov žogo izbila v kot.



VIDEO: prečka Borne Petrovića:





9- minuta: zdaj je z leve strani predložek Borna Petrović pred vrata z leve strani poslal in skoraj presenetil vratarja Mure. Žoga je zavila proti golu in končala v prečki.



ZAČETEK TEKME! Zdaj se javljamo še iz Murske Sobote, kjer Mura, ki še ne pozna poraza na prvih štirih tekmah, gosti velenjski Rudar, ki v petih nastopih še ni zmagal in je pri dnu lestvice. Prekmurci bi, če bi zmagali, skočili pod sam vrh lestvice. Jim bo uspelo?

Domžale, ki smo jih – sploh, ker so se poleti precej okrepile – uvrščali celo med tihe kandidate za naslov, so tudi v petem prvenstvenem nastopu ostale brez zmage in brez zadetkov remizirale proti novincu v ligi Bravu, ki je prišel še do pete točke.

Ekipa Simona Rožmana je tako, resda s tekmo manj, pri zgolj dveh točkah in bo tudi po tem prvenstvenem krogu prikovana na dno prvenstvene lestvice. Lahko bi bilo še slabše, saj je Domžalčane, ki so resda zatresli tudi vratnico (Dejan Lazarević), z nekaj izjemnimi obrambami rešil vratar Aldin Mulalić, ki se je med vratnici preselil po katastrofalnem štartu novinca v vrstah Domžalčanov Gregorja Sorčana, ki je v prvih štirih tekmah prejel kar 13 golov.

Olimpija po novo zmago in plus 10 v primerjavi z Mariborom

Derbi 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije, s katerim se bo sklenila uvodna šestina sezone, bo v Kidričevem. Začel se bo ob 20.15, studijski del prenosa na Planet TV se bo začel že ob 20. uri, glavni sodnik dvoboja pa bo najboljši slovenski delivec pravice Damir Skomina. Vodilna Olimpija bo gostovala na Štajerskem pri največjem pozitivnem presenečenju sezone. Tako Ljubljančani kot Aluminij so v tej sezoni še neporaženi.

Kako se bo še neporažena Olimpija tokrat obnesla v Kidričevem, kjer bo lovila peto zmago? Foto: Morgan Kristan/Sportida

Šumarji so med tednom ostali brez najboljšega strelca Luke Štora, ki je sklenil sodelovanje z nemškim drugoligašem Dynamom iz Dresdna, kar predstavlja skrb manj za vodilne zmaje. Nogometaši Aluminija so na domačih tleh izrazito neugodni za favorite iz Ljubljane. V prvi ligi so jih gostili osemkrat, zmagali petkrat, izgubili pa trikrat. Niti ena tekma se ni končala z remijem, navijačem Aluminija pa greje srce spomin na nepozabno goliado v mreži Ljubljančanov, ko so leta 2017 izgubili z 2:6, poraz pa je z vročega stolčka spodnesel trenerja Zorana Barišića.

Darko Milanič je z Mariborom izgubil na gostovanju pri Celju. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Celjanom razburljiv štajerski derbi, Maribor drugič poražen

V soboto je Maribor doživel še en poraz in z 1:2 izgubil na štajerskem derbiju v Celju. Tam je Celjane v prvem polčasu v vodstvo popeljal Dario Vizinger, pet minut za tem pa je Luka Zahović, potem ko jo je izboril sam, zapravil enajstmetrovko.

Videoposnetek: zgrešena enajstmetrovka Zahovića:

Sredi drugega polčasa je Rudi Požeg Vancaš, nekdanji as Celja, ki je v Ljudski vrt prišel poleti, izenačil na 1:1 in dosegel še tretji gol na tretji tekmi v nizu v vijoličastem dresu. Takrat se je zdelo, da Maribor lahko pride do preobrata, a potem je Špiro Peričić, ki je zakuhal že prvi gol, nesrečno zabil avtogol za zmago Celja z 2:1. Maribor ima po prvih šestih tekmah nove sezone samo šest točk, s tem pa je izenačil najslabši štart v prvenstvu v svoji zgodovini. Podobno neuspešen je bil tudi v daljni sezoni 2004/05.

Tabor v Sežani 3x3

V prvi tekmi kroga je novinec Tabor v Sežani z 2:0 premagal kranjski Triglav, potem ko je v vsakem polčasu dosegel en zadetek, in prišel še do tretje domače zmage na tretji domači prvenstveni tekmi v tej sezoni.

Tabor je zmagal še tretjič v sezoni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Sežančani bodo, sploh doma, pod vodstvom Andreja Razdrha, očitno nevarni in še kako konkurenčni v boju za obstanek.

Prva liga Telekom Slovenije, 6. krog:

Lestvica:

Najboljši strelci: 4 - Senijad Ibričić (Domžale), Luka Štor (Aluminij), Ante Vukušić (Olimpija), Predrag Sikimić (Tabor), Luka Bobičanec (Mura),

3 - Mitja Lotrič (Celje), Luka Majcen (Triglav), Aljoša Matko (Bravo), David Tijanić (Triglav), Dario Vizinger (Celje)

2 - Endri Čekiči (Olimpija), Dino Hotić (Maribor), Luka Kerin (Celje), Luka Menalo (Olimpija), Asmir Suljić (Olimpija), Žiga Škoflek (Rudar Velenje), Luka Šušnjara (Mura), Rudi Požeg Vancaš (Maribor)

...

