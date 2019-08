Tabor doma uspešen še tretjič zapored #video

Sežančani in Kranjčani so se med seboj doslej dvakrat pomerili le v drugi ligi pred 15 leti. Če sta se obe tekmi takrat končali brez golov, pa je bilo tokrat drugače. Zasluženo so se veselili Kraševci, ki so tako prišli že do svoje tretje zmage in vsaj začasno celo do tretjega mesta na lestvici. Kranjčani imajo ob dveh zmagah zdaj štiri poraze.

Prvi polčas je ponudil dokaj enakovredno predstavo, v kateri so najprej v uvodu tekme do ugodnega položaja za strel prišli domači prek Rodriga Bongonguija, čigar poskus je blokiral Veron Šalja.

Kranjčani, ki so igrali brez kaznovanih Tilna Mlakarja in Žana Roglja, so prvič resneje zagrozili v 16. in 17. minuti, ko je z razdalje dvakrat poskusil David Tijanić, obakrat je bil na mestu Arian Rener.

Navijači Sežane so na domačem štadionu videli še tretjo zmago svojih ljubljencev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tabor povedel z bele pike

Dotlej najlepšo priložnost je v 23. minuti zapravil Dominik Mihaljević, ko je sprožil z roba kazenskega prostora, Jalen Arko pa se je izkazal. Deset minut zatem je na drugi strani debitant v prvi ligi Anis Jašaragić iz bližine žogo poslal čez gol.

Edini zadetek v prvem delu igre so gledalci videli v 39. minuti, ko je Šalja po kotu igral z roko v svojem kazenskem prostoru. Za strel z bele točke se je odločil Predrag Sikimić, ki je zanesljivo zadel, dosegel svoj četrti gol sezone in se med strelce vpisal na tretji tekmi zaporedoma.

V drugem polčasu je v 64. minuti znova poskusil Sikimić, ob Alešu Mertlju pa je žogo poslal mimo gola. Na drugi strani je s prostega strela od daleč poskusil Tijanić, Rener pa je žogo odbil v vratnico in preprečil izenačenje.

V 82. minuti je Qendrim Hasanaj zadel še prečko, a Kranjčanom ni uspelo zatresti mreže. Za razliko od njih pa so domači še povečali prednost v sodniškem dodatku, ko je Mario Babić malce z leve strani žogo poslal pod prečko.

Sežančani bodo v 7. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Velenju, Kranjčani pa bodo gostili Celje.

Tabor Sežana : Triglav 2:0 (1:0)

Stadion Rajka Štolfe, sodniki: Obrenović, Kordež in Burjan.



Strelca: 1:0 Sikimić (39./11 m), 2:0 M. Babić (90.).



Tabor Sežana: Rener, Ristić, Azinović, Zebić, Horvat, S. Babić, Sever (od 86. Vukelić), Mihaljević (od 69. Stančič), Bongongui, Sikimić, Milošev (od 63. M. Babić).



Triglav: Arko, Arh Česen, Šalja, Mertelj, Kuhar, Kryeziu (od 78. Gajič), Jašaragić (od 72. Žurga), Tijanić, Udovič, Aliaga (od 65. Hasanaj), Majcen.



Rumeni kartoni: Zebić, S. Babić, M. Babić; Arh Česen, Šalja, Mertelj, Tijanić, Kuhar.



Rdeči karton: /.

Potek tekme v Sežani: