Mura s tekmo manj povsem pri vrhu lestvice

Mura je še naprej neporažena v tej sezoni državnega prvenstva. Ob dveh remijih ima tri zmage in drži korak z vrhom lestvice. Odpor Rudarja so Prekmurci zlomili v drugem polčasu, predvsem zadetek Luke Bobičanca je sodil v kategorijo "evrogolov". Na drugi strani so Velenjčani, ki so igrali brez poškodovanih Milana Tučića in Žige Škofleka, še brez zmage in na predzadnjem mestu lestvice.

Prvi polčas v Fazaneriji ni bil med najbolj razburljivimi v sezoni. Ekipi sta sicer prišli do nekaj obetavnih strelov, sicer pa se je igra večinoma odvijala med kazenskima prostoroma.

V uvodu tekme je bolj po sreči prečko domačega gola oplazil Borna Petrović, od daleč je poskusil tudi Cene Kitek, pri domačih pa je prvi resneje zagrozil Amadej Maroša, ko je v 15. minuti z glavo meril malce premalo natančno. Zatem je dvakrat nevarno poskusil Tomi Horvat, tako v 19. kot v 21. minuti je bil na mestu Tomaž Stopajnik.

Sledila sta strela Luke Bobičanca in Rijada Kobiljarja, tako Stopajnik kot Matko Obradović z njima nista imela veliko dela. Zadnji nevarnejši poskus v prvem delu je bil delo Dominika Radića, ko je sprožil iz prve z dobrih desetih metrov, a tudi on zgrešil cilj.

Ante Šimundža je bil lahko po koncu tekme zelo zadovoljen, Jani Žilnik pa nekoliko manj. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V 46. minuti je takoj streljal Bobičanec, Stopajnik je žogo odbil, v 49. minuti pa je Šušnjara preslabo sprožil z roba kazenskega prostora, tako da je Rudarjev vratar žogo ujel.

V 50. minuti pa Stopajnik ni imel možnosti za obrambo. Bobičanec je namreč sprožil s 25 metrov malce z desne in zadel v nasprotni zgornji kot Rudarjevih vrat za vodstvo Mure z 1:0. Bobičanec je s štirimi zadetki na vrhu lestvice strelcev, obenem je tudi prvi podajalec lige (tri asistence).

Isti igralec je v 53. minuti izvedel prosti strel z dobrih 20 metrov, takrat pa je žogo poslal malce čez gol. Sledilo je nekaj bolj ali manj nenevarnih strelov na eni in drugi strani, vključno z novim Horvatovim v 63. minuti, ki je tudi žogo poslal previsoko.

Domači so imeli novo veliko priložnost v 67. minuti, ko je iz bližine malce z leve poskusil Maroša, a zadel le zunanji del mreže. Pet minut pozneje je Stopajnikove dlani znova malce ogrel Bobičanec, v 75. minuti pa je Mura podvojila prednost.

Šušnjara je z leve strani podal v osrčje kazenskega prostora, kjer je bil Maroša in žogo poslal v mrežo. Stopajnik se je žoge sicer dotaknil, a zadetka ni mogel preprečiti. To je bila tudi zadnja resna akcija tekme.

Sobočani bodo v 7. krogu v soboto gostovali v Ljubljani, Velenjčani pa bodo dan pozneje gostili Sežančane.

Mura : Rudar 2:0 (0:0)

Stadion v Fazaneriji, sodniki: Sagrković, Mikača in Perger.



Strelca: 1:0 Bobičanec (50.), 2:0 Maroša (75.).



Mura: Obradović, Šturm, Karamarko, Maruško, Kous, Šporn, Kozar, Bobičanec (od 86. Brkić), Šušnjara, Horvat (od 70. Karničnik), Maroša (od 81. Mulić).

Rudar: Stopajnik, Trifković (od 64. Lovenjak), Kašnik (od 60. Hrubik), Filipović, Vosnjak, Krefl, Kobiljar, Kitek, Radić, Petrović (od 77. Črnčič), Tomašević.



Rumeni karton: Karničnik.

KONEC TEKME! Mura je prišla do nove zmage, po kateri je z 11 točkami tik pod vrhom lestvice, ob tem pa ima še tekmo manj.



81. minuta: zdaj pa so bili blizu zadetka gostje. Po strelu Dominika Radića so branilci Mure žogo blokirali na golovi črti.



VIDEO: gol Amadeja Maroše:





GOOOL! V 75. minuti je Mura povišala vodstvo. V polno je tokrat meril Amadej Maroša. Podal je Luka Šušnjara.



VIDEO: priložnost Luke Šušnjare:



68. minuta: Priložnost za Muro, streljal je Luka Šusnjara, a ni zadel. V 68. minuti rezultat v Fazaneriji ostaja 1:0.



60. minuta: v kazenskem prostoru Mure je prodiral Rijad Koblijar in padel. Morda je kdo pričakoval enajstmetrovko, a sodnik je le zamahnil z roko.



VIDEO: mojstrski gol Luke Bobičanca:





GOOOL! Mojstrovina Luke Bobičanca v 50. minuti. Nogometaš Mure je poskrbel za mojstrovino s strelom z 20 metrov in Prekmurce popeljal do vodstva. To je bil četrti prvenstveni gol 26-letnega Hrvata, s katerim je skočil na vrh lestvice strelcev.



49. minuta: nevarna je bila Mura, do strela v kazenskem prostoru je prišel Luka Šušnjara, a meril precej slabo.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Bomo v Fazaneriji le dočakali prvi nedeljski gol v najboljši slovenski nogometni ligi?



POLČAS! Za nami je več kot dve uri nogometne igre nedeljskega sporeda Prve lige Telekom Slovenije, a gola še nismo dočakali. Tudi v Fazaneriji v prvih 45 minutah rezultat 0:0.



37. minuta: v Fazaneriji se ne dogaja nič posebnega, na prvi gol pa še čakamo.



21. minuta: Nogometaš Mure Tomi Horvat je s strelom z 20 metrov poizkusil še enkrat, a se je vratar Rudarja spet izkazal in žogo odbil v kot.



19. minuta: priložnost Mure, poizkusil je Tomi Horvat, a se je z obrambo izkazal vratar Rudarja.



10. minuta: na drugi strani je bila nevarna Mura, tik preden bi Amadej Maroša lahko prišel do žoge sam pred vratarjem Rudarja, je obramba Velenjčanov žogo izbila v kot.



VIDEO: prečka Borne Petrovića:





9- minuta: zdaj je z leve strani predložek Borna Petrović pred vrata z leve strani poslal in skoraj presenetil vratarja Mure. Žoga je zavila proti golu in končala v prečki.



ZAČETEK TEKME! Zdaj se javljamo še iz Murske Sobote, kjer Mura, ki še ne pozna poraza na prvih štirih tekmah, gosti velenjski Rudar, ki v petih nastopih še ni zmagal in je pri dnu lestvice. Prekmurci bi, če bi zmagali, skočili pod sam vrh lestvice. Jim bo uspelo?