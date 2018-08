Zlatko Zahović bo moral potrpeti še zadnjič

Peto dejanje prvoligaškega maratona se bo začelo v soboto v Celju, končalo pa v nedeljo zvečer z velikim praznikom slovenskega klubskega nogometa, večnim derbijem med branilcem naslova Olimpijo in vodilnim Mariborom. Pred poslastico kroga v Stožicah lahko vodilni položaj na lestvici prevzamejo Domžale. V zadnjih dveh krogih so v povprečju na tekmo padli več kot štirje zadetki !

Bo Dušan Kosić dočakal prvo zmago v tej sezoni ravno proti klubu, ki ga je pred leti vodil v 1. SNL? Foto: Vid Ponikvar Sobotni spored 5. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo potekal na Štajerskem. Najprej se bosta v knežjem mestu ob 18. uri za točke udarila Celje in Triglav, ki sta med tednom uspešno preskočila pokalni oviri. To bo derbi začelja, oba kluba pa bosta porazov. Pomeril se bo proti velenjskemu Rudarju, ki je v prejšnjem krogu dočakal prvo zmago v tej sezoni in zapustil dno razpredelnice. Gostitelji bodo pogrešali najboljšega strelca Ibrahima Arafata Mensaha, ta je zapustil Slovenijo in se preselil na Norveško.

Domžalčani (začasno) na vrh?

Bo Mura ponovno osrečila ljubitelje nogometa v Murski Soboti? Foto: Mario Horvat/Sportida V nedeljo bo najprej zanimivo v Fazaneriji. Ko se je Mura nazadnje predstavila na domači zelenici, je ponižala Domžalčane (5:1), tokrat pa bo po bolečem porazu v Velenju (2:3) poskušala prekrižati načrte Krčanom. Posavci so eni izmed treh, ki v tej sezoni še niso izkusili sladkosti zmage. Krško bo v nedeljo bolj spočito, saj je pokalno tekmo odigralo v torek (in z 8:0 nadigrali Turnišče), Mura pa šele v četrtek.

Ob 18.15 se bosta v Novi Gorici za točke spopadla Gorica in Domžale. Rumena družina lahko z zmago prevzame vodstvo na lestvici, po drugi strani pa se lahko vrtnice približajo Domžalčanom na točko zaostanka.

Srebrničeva četa je v prvenstvu nazadnje gostovala v Mariboru in visoko izgubila (0:5), Domžale pa so po odhodih Matije Široka in Lovra Bizjaka nekoliko zapolnile vrzel v kadru s prihodom krilnega napadalca Rubena Belime, ki že pozna 1. SNL, saj je pred leti nosil dres Kopra.

Samozavestni zmaji, optimistične vijolice

Olimpija je v četrtek navdušila z visoko zmago v Helsinkih. Foto: SPS/NK Olimpija Ljubljana V večernem terminu bo plenil pozornost večni derbi med Olimpijo in Mariborom. Prvi spopad največjih slovenskih tekmecev v tej sezoni bo napolnil tribune štadiona v Stožicah, kjer bodo navijači zeleno-belih zaploskali izbrancem Aleksandra Linte za visoko zmago na Finskem in preboj v play-off kvalifikacij za ligo Europa. ''Pomembno je, da smo prišli v niz zmag. Še bolj samozavestno gremo v derbi, ki je od tega trenutka naprej edina stvar v naših mislih. Upam na pravi spektakel in ob tej priložnosti bi rad pozval navijače, naj pridejo v Stožice in nas podprejo,'' sporoča Nik Kapun.

Vijolicam se ni posrečilo prebiti v odločilni krog kvalifikacij. Čeprav so bili boljši, v Ljudskem vrtu niso znali izkoristiti prednosti proti Glasgow Rangers (0:0). Po izpadu iz Evrope bodo energijo in moč usmerili v domače prvenstvu, kjer želijo na seznamu prvakov naslediti Olimpijo. Če bi v nedeljo osvojili Stožice, bi Olimpiji ušli na ogromnih osem točk prednosti, gostiteljem pa se po skromnem začetku sezone ponuja priložnost, da se z zmago nad Milaničevo četo povsem približajo vijolicam.

Zlatko Zahović zaradi suspenza NZS, ki se mu izteče konec septembra, še ne bo smel delati družbo Darku Milaniču na mariborski klopi. Foto: Urban Urbanc/Sportida

''Za pripravo na derbi imamo enako časa kot tekmec, bomo pa storili vse, da nadaljujemo serijo v domačem prvenstvu. Vem, da se bodo fantje uspeli pobrati po tem izpadu in da bomo odigrali zelo dobro tekmo v Ljubljani,'' je pred nedeljskim derbijem optimist trener Maribora Darko Milanič.

Glavni sodnik bo Matej Jug iz Tolmina.

Prva liga Telekom Slovenije, 5. krog: