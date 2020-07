Olimpija hladi šampanjec, bo vsega konec že v nedeljo?

Trener Celja Dušan Kosić se dobro zaveda, da bi zmagi nad Rudarjem in Olimpijo popeljali Celjane do največjega uspeha v karieri. Če pa bi Celjani izgubili v Velenju, bi bilo lahko boja za naslov prvaka konec že v nedeljo.

Trener Celja Dušan Kosić se dobro zaveda, da bi zmagi nad Rudarjem in Olimpijo popeljali Celjane do največjega uspeha v karieri. Če pa bi Celjani izgubili v Velenju, bi bilo lahko boja za naslov prvaka konec že v nedeljo. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Predzadnji krog Prve lige Telekom Slovenije se bo v nedeljo začel s tekmama ob 18. uri v Murski Soboti in Kranju, kjer ne bo prisotnega večjega rezultatskega imperativa. Klubi so se bolj ali manj že sprijaznili s svojo usodo, tako da bi lahko ljubitelji nogometa spremljali živahne, sproščene predstave, polne priložnosti in zadetkov.

Obračun za četrto mesto

Ko sta se Mura in Aluminij pomerila nazadnje, so črno-beli na Brdu pri Kranju v polfinalu pokala napolnili mrežo Kidričanom. Foto: Grega Valančič/Sportida V Fazaneriji se bo neposredno odločalo o četrtem mestu, ki pa na žalost Kidričanov ne zadošča za preboj v Evropo. Glavni krivec je Mura, pokalni zmagovalec, ki je Aluminiju prekrižal načrte že v polfinalu pokalnega tekmovanja, zdaj pa jo lahko še pahne s četrtega mesta. Črno-beli, ki so v četrtek dobro namučili Olimpijo in bili bližje zmagi kot vodilni zmaji, bodo nastopili z oslabljeno obrambo. Manjkala bosta kaznovana Jan Gorenc in Matic Maruško, na klopi pa zaradi drugega rumenega kartona v tej sezoni ne bo trenerja Anteja Šimundže.

Gostje iz Kidričevega, ki so v četrtek po vodstvu z 2:0 v drugem polčasu povsem popustili in dovolili Domžalam, da jih ponižajo (2:5), bodo v napadu stavili na hrvaški dvojec Ante Živković-Mihael Klepač. Šibeničan je Domžalam zabil dva zadetka. Rojaka sta blestela tudi jeseni, ko je Aluminij v Fazaneriji zmagal s 4:2. Strateg Slobodan Grubor, ki se že pripravlja na naslednjo sezono in podarja vedno več priložnosti mladim igralcem, zaradi kazni ne bo mogel računati na Lovra Grajfonerja.

Triglav z mislimi že pri Gorici

Strateg Triglava Vlado Šmit bo primoran reševati prvoligaški status kranjskega kluba v dodatnih kvalifikacijah. Foto: Grega Valančič/Sportida V Kranju se bosta udarila Triglav in Bravo. Ko sta se pomerila jeseni, se je zgodil nepričakovani tretji polčas, fizični prepir med Luko Majcnom in zdaj že nekdanjim članom Brava Alenom Krcićem, točke pa so ostale na Gorenjskem (1:0). Takrat gorenjskim orlom na lestvici ni kazalo tako slabo kot zdaj, ko so obstali na predzadnjem mestu in zapravili vse možnosti, da bi si obstanek izborili v rednem delu.

Čakata jih dve naporni tekmi v dodatnih kvalifikacijah proti Gorici, do takrat pa želi trener Vlado Šmit dobro ''spočiti'' in pripraviti najmočnejšo zasedbo, da bo proti vrtnicam v optimalni formi. Kranjčani so na zadnji tekmi prekrižali načrte favoriziranemu Celju in osrečili Olimpijo (pa tudi Maribor), a so dan pozneje po mogočnem preobratu Domžal v Kidričevem ostali brez teoretičnih možnosti za skok na osmo mesto.

Orli bodo zaradi kazni pogrešali tri zelo pomembne igralce. Manjkali bodo Milan Milanović, ki je z glavo zadel vseh sedem zadetkov v tej sezoni, Marten Wilmots in Marko Gajić. Mladi ljubljanski klub, ki želi do konca sezone zadržati šesto mesto, takšnih težav nima. Odkar si je Bravo tudi matematično zagotovil obstanek, je na dveh tekmah osvojil le točko. Bi bila lahko rešitev za boljše rezultate vrnitev Aljoše Matka, najboljšega strelca v tej sezoni, ki je srečanje proti ''svojemu'' Mariboru izpustil zaradi bolečin v hrbtu?

Jakirović bo izkusil nekaj novega

Sergej Jakirović bo v nedeljo vodil Maribor proti Domžalam že drugič, odkar deluje kot trener v mestu ob Dravi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zvečer, ko se bodo na treh slovenskih stadionih prižgali reflektorji, bo zelo zanimivo v Mariboru, Ljubljani in Velenju. V Ljudskem vrtu bodo igrale Domžale, ki so na zadnji tekmi, nedaleč od Maribora, pokazale dve različna obraza. Sprva so bile nekonkurenčne proti Aluminiju (0:2), nato pa so ga povsem odpihnile in zmagale s 5:2!

Rumeni so si že zagotovili obstanek, zato trener Dejan Djuranović že pospešeno razmišlja o najboljših rešitvah za naslednjo sezono, Mariborčani pa še niso rekli zadnje v boju naslov. Lahko ga še ubranijo, a bi jim moralo iti na roko ogromno stvari. Za začetek bi morala izgubiti tako Olimpija kot Celje, Maribor pa premagati Domžale.

Da so vijolice povrnile sijaj, dokazuje prepričljiva zmaga nad Bravom, ki so jo zaznamovali (tudi) vrnitev Roka Kronavetra, izboljšan strelski rekord 1. SNL Marcosa Tavaresa, prvi zadetek Luke Zahovića po šestih krogih …

Predrag Sikimić je v četrtek dočakal strelski prvenec v dresu Domžal. Foto: Vid Ponikvar

Sergej Jakirović bo tako prvič, odkar je trener Maribora, dočakal drugo tekmo proti istemu tekmecu. Na vročem stolčku vijolic je debitiral na gostovanju v Domžalah. Dolgo časa mu ni kazalo dobro, dišalo je po zmagi Domžal, a je sledil preobrat v zadnjih minutah. Bo podobno napeto tudi tokrat? Gostje prihajajo na Štajersko brez kaznovanega Nikole Vujadinovića in kopice poškodovanih igralcev, a tudi prebujenim mladostnim veteranom Predragom Sikimićem, ki je končno dočakal strelski prvenec v dresu Domžal. Ne le enega, ampak kar dva! Zdaj se bo poskušal dokazati še proti aktualnim prvakom, ki jim je že paral živce kot napadalec Tabora!

Tabor prihaja v Stožice v izvrstni formi

Bo Ante Vukušić še izboljšal že tako mogočen strelski izkupiček v tej sezoni? Proti Taboru mu bo v napadu pomagal tudi povratnik Stefan Savić, ki ga je v Murski Soboti zelo pogrešal. Foto: SPS/Sportida Največje možnosti za osvojitev naslova ima Olimpija. Na lestvici ima točko prednosti pred Celjem, tako da ji ob pričakovanem razpletu v predzadnjem krogu na velikem derbiju v sredo ustreza tudi remi. Zmaji se bodo od Stožic, ki bodo tudi tokrat prazne, v stresni sezoni 2019/20 poslovili proti Taboru. Ko so ga nazadnje premagali, bilo je v Sežani (3:0), je Olimpijo vodil še Safet Hadžić, najstnik Enrik Ostrc pa je dočakal strelski prvenec s pravcatim evrogolom.

Čeprav je bila zmaga zmajev visoka, pa je bil rezultat zavajajoč. Kraševci so bili večji del srečanja vsaj enakovreden tekmec. Ker prihajajo v Ljubljano po nizu treh zaporednih zmag, drugega za drugim so v slabo voljo spravili Maribor, Triglav in Rudar, bi bili lahko še kako nevarni tekmec zeleno-belim, ki si ne smejo privoščiti domačega spodrsljaja. Če bi si ga, bi si morali ''šampionsko'' kožo namreč reševati z zmago v Celju.

Češnjice prihajajo v Ljubljano po treh zaporednih zmagah, s katerimi so se utrdile na sedmem mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bi pa lahko Ljubljančani že v nedeljo nazdravljali s šampanjcem, če bi ugnali češnjice, Celje pa bi stopilo na mino v Velenju. Možnosti obstajajo, kot tudi tiste, da Ante Vukušić še izboljša absolutni rekord, kar zadeva doseženo število zadetkov v eni sezoni v 1. SNL. Za zdaj je pri 26 golih, na zadnjih dveh tekmah pa ni zadel v polno, tako da za rekordom žal že pokojnega Zorana Ubavića še vedno zaostaja za tri zadetke. Gostje pod vodstvom Maura Camoranesija prihajajo v Ljubljano sproščeni in željni dokazovanja. Lahko po najslabši (Rudar) zadajo udarec še najboljši ekipi (Olimpija)?

Celjani brez kapetana v Velenju

Kapetan Celja Mitja Lotrič ne bo preskočil derbija proti Olimpiji. Prisilno bo počival le na tekmi v Velenju. Foto: Vid Ponikvar Pod največjim pritiskom bodo v predzadnji etapi podaljšanega maratona, ki se je zaradi izbruha koronavirusa zavlekel v vroče poletje, nogometaši Celja. Izbranci Dušana Kosića imajo še vedno vse v svojih rokah. Če premagajo tako Rudar kot Olimpijo, bodo prvič v 100-letni klubski zgodovini slovenski prvaki! Če pa se jim zalomi, in to ravno pri knapih, ki so se že zdavnaj sprijaznili z izpadom v drugo ligo, hkrati pa v tej sezoni sploh še niso zmagali, bi bil to udarec, kakršnega lahko pričara le nogomet.

Celjani bodo na šaleško-savinjskem derbiju, teh v prihodnji sezoni ne bo, oslabljeni, manjkal bo kapetan Mitja Lotrič, ki ga zaradi nedavnega rdečega kartona po živčnem koncu srečanja s Triglavom (2:2) ne bo na zelenici na najpomembnejšem gostovanju v tej sezoni. Izjemen strelec in asistent bo stiskal pesti za soigralce, da osvojijo načrtovane tri točke, nato pa se posvetijo velikemu finalu, sredinemu derbiju z Olimpijo, na katerem bi lahko sami odločali o tem, ali si resnično zaslužijo naslov prvaka. Takrat bo lahko Celjanom pomagal tudi razigrani Prekmurec.

V Velenju se bo v nedeljo odigrala zadnja prvoligaška tekma, nato pa bo sledil vsaj enoletni premor, saj bodo knapi tekmovali z drugoligaško druščino. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Knape kljub katastrofalnemu izkupičku v tej sezoni žene naprej poseben motiv. Od slabe sezone, najslabše v prvoligaški zgodovini Velenja, se želijo posloviti vsaj z eno zmago. Bi jo lahko dočakali na tekmi, kjer igra Celju le zmaga, in poskrbeli za verjetno največji šok v tej sezoni? Žoga je okrogla, več pa bo znanega malce po 22. uri, ko bo sodnik Nejc Kajtazović označil konec dvoboja.

Kranjski Triglav, devetouvrščeni član Prve lige Telekom Slovenije, se bo 26. in 30. julija v dodatnih kvalifikacijah za obstanek pomeril z Gorico. Prva tekma bo v Novi Gorici, povratna pa na Gorenjskem.

Prva liga Telekom Slovenije, 35. krog: Nedelja:

18.00 Mura - Aluminij

18.00 Triglav - Bravo

20.15 Maribor - Domžale

20.15 Olimpija - Tabor

20.15 Rudar - Celje

