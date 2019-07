V Celju brez zmagovalca, v nedeljo lahko Olimpija pobegne na +8 #video

Konec tedna prinaša težko pričakovani vrhunec klubskega nogometa v Sloveniji! V velikem derbiju 3. kroga Prve lige Telekom Slovenije se bosta v nedeljo zvečer udarila Maribor in Olimpija. Zmaji lahko z nadaljevanjem zmagovitega niza na Štajerskem prednost pred branilci naslova povišajo na +8, Milaničeva četa pa se bo brez kaznovanega Roka Kronavetra poskušala približati zmajem na -2. Na petkovi uvodni tekmi kroga med Celjem in Aluminijem nismo videli zadetka. Domžale in Mura bosta svojo tekmo odigrala šele 12. septembra.

Celje : Aluminij 0:0 Konec tekme! 68. minuta: Aluminij vse bolj pritiska. Pred golom Celja se je sam znašel Nikola Leko, a v zadnjem trenutku mu je smer žoge, ki bi skoraj zagotovo končala v mreži, preusmeril požrtvovalni Dušan Stojinović. VIDEO: tokrat je Celje rešil mladi Stojinović: 63. minuta: Gostje iz Kidričevega so vse nevarnejši. S prostega strela je udaril Lucas Mario Horvat, a je bil Jurhar ponovno na mestu. VIDEO: nova lepa obramba Jurharja: 60. minuta: Aluminij je znova zapretil prek Štora, a po strelu s strani ni mogel premagati Jurharja. Začetek druge polčasa! Konec prvega polčasa! 25. minuta: Sodnik je Slavko Vinčić je za nekaj minut prekinil tekmo, da sta se ekipi lahko malce ohladili z vodo. V Celju je vroče in visoka vlažnost. 19. minuta: Prvič so resneje zapretili tudi domačini. Sicer ni šlo za kakšno izdelano akcijo, a na koncu si je lahko vratar Aluminija Luka Janžeković lahko oddahnil. Strel Jakoba Novaka je le za malo švignil mimo vrat in ostalo je pri 0:0. VIDEO: ni veliko manjkalo: 2. minuta: Še začelo se ni in Aluminij je že imel prvo veliko priložnost. Po veliki napaki branilca Celja Žana Zaletala, ki je povsem zgrešil žogo, se je sam pred vratarjem znašel vroči Luka Štor, a je žogo slabo zadel, njegov strel pa je Metod Jurhar brez težav ukrotil. VIDEO: velika priložnost za Štora: Začetek tekme! Verjetni postavi: 🕧..znano je že, kdo bo pritekel na zelenico stadiona Z’dežele proti Aluminiju.. ⚽️#misija1920 #100letNogometavCelju #MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 pic.twitter.com/LTvVPyf7H6 — NK Celje (@NKCelje) July 26, 2019

Prvoligaška karavana se v 3. krogu najprej ustavila v Celju. Aluminij ima mikavno priložnost, da nadaljuje sanjski vstop v sezono. Če bo ostal neporažen na stadionu Z'dežele, se bo podal na prvo mesto. Opravka bo imel z zelo motiviranimi gostitelji, ki čakajo na krstno zmago v tej sezoni. Do nje bodo poskušali priti brez kaznovanega Daria Vizingerja, branilci pa bodo najbolj pozorni na napadalca Kidričanov Luko Štora, enega izmed sedmih igralcev, ki so v tej sezoni dosegli dva zadetka. Dvoboj se bo začel ob 19. uri z neposrednim prenosom na Planet 2.

Rudar želi ostati neporažen

Velenjčani so prekrižali načrte že dvema favoritoma. Foto: Vid Ponikvar V soboto bi morali prvotno odigrati dve tekmi, a sta kluba Mura in Domžale dosegla dogovor, ki je osrečil zlasti rumeno družino, da dvoboj zaradi zgoščenega urnika in evropskih obveznosti odigrata šele 12. septembra. Tako bosta v soboto dejavna le Triglav in Rudar.

Kranjčani bodo poskušali izkoristiti prednost domačega igrišča proti neugodnim Velenjčanom, ki so v uvodu sezone presenetili Domžale in Maribor ter proti njima ostali neporaženi. Bodo niz nadaljevali tudi na Gorenjskem, kjer se bo dvoboj začel ob 17.30?

Bravo napada zgodovinski dosežek

Bravo je na zadnji tekmi v Murski Soboti namučil Muro (3:4). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V nedeljo bi se lahko na stadionu ŽAK pisala zgodovina. Bravo bo lovil prve točke v prvoligaški druščini, Tabor pa bo poskušal po Celjanih spraviti v slabo voljo še prvoligaškega novinca, s katerim so se v prejšnji sezoni potegovali za drugoligaški naslov. Na koncu je drugoligaški maraton pripadel Bravu, ki je poleti okrepil svoje vrste, a še čaka na prve točke.

Trener Dejan Grabić je namučil Olimpijo (0:2), zlasti pa Muro v Fazaneriji (3:4). Je napočil čas za prvi uspeh, do katerega bi jim lahko pomagal razigrani novinec v napadu Aljoša Matko? Kraševci prihajajo v prestolnico samozavestni, saj so v zadnjem nastopu ugnali Celje. V dobro voljo jih je spravil strelec zmagovitega gola Leon Sever.

Olimpija po četrto zaporedno zmago v Mariboru

Maribor je v sredo doma premagal AIK z 2:1 ... Foto: Miloš Vujinović/Sportida Vrhunec kroga, pravzaprav kar uvodne četrtine sezone, bo v Ljudskem vrtu. Sodnik Matej Jug bo začetek največjega dvoboja, kar ga pozna klubski nogomet v Sloveniji, označil ob 20.30. Udarila se bosta Maribor in Olimpija. Vijolice imajo v primerjavi z največjim tekmecem več časa za osvežitev in počitek po naporni evropski preizkušnji. V dvoboj z zmaji vstopajo z ogromno željo po zmagi, saj so v uvodnih dveh krogih osvojili le točko in za Ljubljančani zaostali kar za pet točk.

Trener Darko Milanič bo zaradi kazni pogrešal tako vročega Roka Kronavetra, ki se zaradi izključitve na tekmi v Velenju tako ne bo mogel zoperstaviti nekdanjemu klubu, pa tudi športnega direktorja Zlatka Zahovića, ki zaradi kritik, namenjenih sodnikom med srečanjem prvega kroga s Triglavom (1:2), ne bo smel sedeti na mariborski klopi še dve tekmi. Pri Mariboru bi lahko manjkal tudi njegov sin Luka Zahović, v zadnjih sezonah najboljši strelec 15-kratnih prvakov.

... vodilna Olimpija pa je v Turčiji remizirala z 2:2 proti Malatyasporju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija, ki še dolgo ne bo mogla računati na poškodovana Matica Črnica in Nika Kapuna, prihaja v Maribor s prijetno turško popotnico. V četrtek je remizirala pri Malatyasporju (2:2), po kratkem predahu pa se bo že v nedeljo odpravila na še eno vroče gostovanje v Ljudski vrt, ki bo tako kot je že v navadi pokal po šivih. Na zadnjih gostovanjih v Mariboru se je kot po nesojenem pravilu veselila zmage. Bo tako tudi tokrat? Prvovrstni spektakel si bo mogoče v neposrednem prenosu, studijski del se bo začel že ob 20. uri, ogledati na Planet TV.

