Napetost narašča, v Mariboru že pele pesti, bo Olimpija ostala praznih rok? #video

Zimskega premora je konec, najboljši slovenski nogometni klubi nadaljujejo prvoligaški maraton. Triglav je v uvodnem srečanju doma odpravil zadnjeuvrščeni Rudar (3:0), Celje pa je bilo boljše od nemočnega Aluminija (2:0). Zvečer bo branilec naslova Maribor v polnem Ljudskem vrtu pričakal vodilno Olimpijo. Na mariborskih ulicah so danes že pele pesti navijačev . V nedeljo bo 21. krog Prve lige Telekom Slovenije sklenjen s tekmama v Ljubljani in Domžalah.

Maribor : Olimpija (začetek prenosa na Planet TV ob 19.45)

Lotrič si je privoščil Aluminij

Celjani, edini slovenski prvoligaški klub, ki je pripravljalno obdobje končal brez porazov, v generalki pa v knežjem mestu premagal Olimpijo s 3:0, nadaljujejo z izvrstnimi predstavami. V uvodnem spomladanskem nastopu so z 2:0 premagali Aluminij. Izbranci Dušana Kosića so nadigrali goste iz Kidričevega, ki so bili tako nemočni, da niso sprožili niti enega strela v okvir vrat (razmerje 0:7).

Drugi zadetek Mitje Lotriča:

Junak dvoboja je postal kapetan gostiteljev Mitja Lotrič, ki je dosegel oba zadetka in prisilil vratarja Matijo Kovačića k predaji. Celjani so tako dokazali, da dobri rezultati v pripravljalnem obdobju niso bili zgolj naključje.

Triglav pahnil Rudar v nezavidljiv položaj

Uvodni dvoboj spomladanskega dela Prve lige Telekom Slovenije je v Kranju postregel s prepričljivo zmago Triglava. Gorenjci so v prvem polčasu prevladovali, do prvega zadetka pa prišli šele v zadnji minuti, ko je strelski prvenec v 1. SNL dosegel branilec Žan Kumer.

Končni rezultat je le nekaj trenutkov po vstopu v igro mojstrsko dosegel Gaber Petric:

Na začetku drugega dela je bi Rudar blizu izenačenja, a je Mićo Kuzmanović zadel prečko, nato pa so gostitelji v nadaljevanju prek Berata Bericija, ki se je vpisal med strelce že na prvi uradni tekmi v Prvi ligi Telekom Slovenije, in rezervista Gabra Petrica, ki je za zadetek potreboval le nekaj minut, povišali prednost na 3:0. Knapi s tem nadaljujejo rezultatsko krizo, za Triglavom pa po novem zaostajajo že kar 15 točk.

Spektakel v Ljudskem vrtu: branilci naslova proti jesenskim prvakom

Safet Hadžić bo skušal nadaljevati niz neporaženosti z Olimpijo v Ljudskem vrtu, kjer sploh še ni izgubil. Foto: Grega Valančič/Sportida Zvečer bodo vse poti vodile v Maribor. Ljudski vrt bo pokal po šivih, ko se bosta v uvodnem vrhuncu Prve lige Telekom Slovenije v letu 2020 srečala večna tekmeca Maribor in Olimpija. Vijolice so pozimi izgubile Dina Hotića, edini novinec Rene Mihelič pa še ni povsem pripravljen na največje napore. Trener Darko Milanič je optimist, verjame, da bodo njegovi izbranci prekinili nič kaj prijeten niz, saj so Mariborčani na zadnjih petih domačih derbijih z Olimpijo ostali brez zmage. Gostitelji se zavedajo, da bi se z zmago približali vodilnim zmajem na vsega točko zaostanka, športni direktor Zlatko Zahović zagotavlja, da pozitivne energije ne manjka.

Olimpija prihaja na Štajersko brez dveh kaznovanih branilcev. Macky Bagnack in Miral Samardžić bosta manjkala, kar je velik udarec za Safeta Hadžića, ki bo najverjetneje na vročem prizorišču zaigral z 18-letnim Matijo Burinom in zimskim novincem Danielom Kamyjem. Navijači Olimpije so z veliko zaskrbljenostjo spremljali dogajanje v zimskem premoru. Sprva napovedane prodaje kluba ni bilo, tako da Milan Mandarić, ki ga zaradi znanih zapletov na častni tribuni leta 2018 znova ne bo v Ljudskem vrtu, ostaja predsednik, drug za drugim pa so na presenečenje javnosti ostajali v Ljubljani tudi najboljši igralci jesenskih prvakov.

Zadnji večni derbi v Ljudskem vrtu ni prinesel zadetkov (0:0). Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Tik pred večnim derbijem je sledilo še veliko darilo Olimpije navijačem, saj je zeleno-bele okrepil reprezentant Roman Bezjak. Zmaji, ki jih bo v Mariboru spremljalo 700 navijačev, se tako na največji slovenski derbi podajajo odlično razpoloženi. Derbi se bo začel ob 20.15, neposredni prenos na Planet TV pa s studijskim delom že pol ure prej. Glavni sodnik bo Dragoslav Perić iz Kranja.

Camoranesi prvič za točke v Sloveniji

Mauro Camoranesi bo v prvem nastopu v Prvi ligi Telekom Slovenije gostoval na stadionu z najmanjšim igriščem. Foto: Grega Valančič/Sportida V nedeljo bo zelo zanimivo v Ljubljani, kjer se bosta v Spodnji Šiški udarila neposredna tekmeca v boju za obstanek, Bravo in Tabor. To bo prva tekma, na kateri bo Sežančane v prvi slovenski ligi vodil nekdanji italijanski reprezentant in svetovni prvak Mauro Camoranesi. Gostitelji bodo šli po besedah glavnega stratega Dejana Grabića v boj pozitivni in optimistični, ogromno izkušenj prinaša posojeni nogometaš Maribora Martin Kramarič, gostje s Krasa pa bodo pogrešali kaznovanega kapetana Antonia Azinovića.

Tabor je v zimskem prestopnem roku ostal brez najboljšega strelca Predraga Sikimića. Nadomestiti ga bo poskušalo kar nekaj novincev, ki so prišli iz tujine, med njimi so tudi Afričani in Južnoameričani, saj je kot zadnji prišel Argentinec Lucas Pittinari.

Mura v Domžalah, ki še upajo na Evropo

Tako sta se na Brdu pri Kranju v ponedeljek rokovala napadalec Domžal Slobodan Vuk in trener Mure Ante Šimundža. Foto: Grega Valančič/Sportida Uvodni spomladanski krog se bo sklenil ob 16. uri s tekmo v Domžalah, kjer se bo mudila Mura. Obeta se izpit resnice za rumene, ki še veliko zaostajajo za Evropo, a hkrati poudarjajo, da bi še lahko uresničili cilj. Če bi doma ugnali črno-bele iz Prekmurja, ki bodo znova na gostovanju računali tudi na pomoč zvestih navijačev, bi se petemu mestu približali le še na pet točk zaostanka.

Rumeni bodo zaradi kazni pogrešali kapetana Senijada Ibričića in napadalca Mateja Podlogarja, Andrej Razdrh pa bi lahko prvič ponudil priložnost Predragu Sikimiću, ki ga je vodil že v Sežani. Zgodile so se številne kadrovske spremembe, podobno velja tudi za Muro, ki je zaradi višje sile, poškodbe dlani vratarja Matka Obradovića, naknadno v klub pripeljala dolgoletnega čuvaja mreže Krškega Marka Zalokarja, prišlo pa je še nekaj igralcev, na katerih želi Ante Šimundža graditi projekt močne evropske Mure. To bo uvod v vročo pomlad, ki prinaša tudi zgodovinsko priložnost, finale pokala v Fazaneriji.

Lestvica:

Najboljši strelci: 16 − Ante Vukušić (Olimpija)

13 − Dario Vizinger (Celje)

12 − Predrag Sikimić (Tabor/Domžale)

10 − Rok Kronaveter (Maribor), Mitja Lotrič (Celje),

9 − Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Amadej Maroša (Mura)

8 − Luka Bobičanec (Mura),

7 − Ivan Božić (Celje), Endri Čekiči (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale), Mihael Klepač (Aluminij), Luka Menalo (Olimpija), Slobodan Vuk (Domžale), Luka Zahović (Maribor)

6 − Aljoša Matko (Bravo), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Ante Živković (Aluminij)

