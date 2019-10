Maribor potolčen do tal, Aluminij napolnil mrežo Brava #video

Nogometaši Tabora iz Sežane so v 14. krogu Prve Lige Telekom Slovenije pripravili veliko presenečenje. Pred domačimi gledalci so s 4:1 razbili aktualnega prvaka Maribor, na drugi nedeljski tekmi pa je Aluminij s 5:1 odpravil ljubljanski Bravo. Kidričani so zdaj prvi zasledovalci vodilne Olimpije, ki je že v soboto s kar 6:0 odpihnila Rudar. Celjani so še poglobili krizo Domžal (2:1), Mura in Triglav sta se razšla brez zmagovalca (2:2).

Nedeljski spored se je začel na Krasu. Mariborčani so po dolgih 18 letih za točke igrali v Sežani. Ko so nazadnje igrali na stadionu Rajko Štolfa, jim ni bilo do smeha. Takrat so pod vodstvom Hrvata Iva Šuška ostali praznih rok proti Taboru, ki je pozneje kot zadnjeuvrščeni zapustil elitno druščino. Gostitelji so zmagali z 2:1, še huje pa so jih skupili tokrat, saj so domači zmagali s kar 4:1.

VIDEO: velika napada Martina Milca in Tabor je povedel že s 3:1:

Tabor je sicer hitro povedel prek Rodrigueja Bongonguia, a so v nadaljevanju več pokazali gostje, ki so prek Luke Zahovića nekaj minut pred odmorom uspeli izenačiti. V drugem delu smo pričakovali, da bodo prvaki vse stvari postavili na svoje mesto, a to se ni zgodilo.

Domači so hitro (50. minuta) spet povedli. Z glavo je natančno meril Predrag Sikimić in v vrste gostov spet vnesel obilico negotovosti. Šest minut kasneje je veliko napako storil še branilec vijoličnih Martin Milec in na pladnju serviral Bongonguiu, ki je povišal na 3:1, končnih 4:1 pa je v 90. minuti postavil Sikimić, ki je zdaj že pri devetih zadetkih.

Tabor je prišel do pete zmage v sezoni, Maribor pa je doživel še tretji poraz. Zaostanek za vodilno Olimpijo pa se je povzpel na pet točk.

Aluminij zdaj prvi zasledovalec zmajev

Na zadnji tekmi kroga je Aluminij s kar 5:1 premagal Bravo in ponovno pokazal, da ne mislijo popustiti. Kidričani so izkoristili spodrsljaja Maribora in Mure ter se z zmago nad Bravom znova zavihteli na drugo mesto. Izbranci Slobodana Gruborja so imeli večji del tekme nadzor nad tekmo in hitro odločili zmagovalca.

Aluminij po osmi zmagi za dve točki zaostaja za vodilno Olimpijo in ima tri prednosti pred Mariborom in Muro. Na drugi strani so Ljubljančani doživeli sedmi poraz in ostajajo v družbi ekip iz spodnjega dela lestvice.

VIDEO: Alen Krajnc je bil proti Bravu izjemno razpoložen:

Olimpija zabila kar šest golov

Olimpija, ki jo je njen trener Safet Hadžić zaradi kazni moral spremljati s tribun, je v soboto v Stožicah pričakovano prišla do zmage nad zadnjeuvrščenim Rudarjem, ki tako še naprej čaka na sploh prvo zmago sezone. V soboto je bil od nje zelo oddaljen, da nima možnosti za uspeh, pa je bilo jasno že zelo kmalu. Velenjčani so namreč že po 32 minutah zaostajali z 0:4.

Olimpija ima pred Mariborom spet pet točk prednosti. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Najprej sta Ante Vukušić in Stefan Savić že takoj na začetku v isti akciji stresla okvir vrat, že v četrti minuti pa je bilo 1:0, ko je s svojim prvim golom za Olimpijo za njeno vodstvo poskrbel Bojan Knežević. Potem smo videli dva gola Vukušića, ki je tako zdaj že pri 11 prvenstvenih zadetkih v tej sezoni in sam na vrhu lestvice strelcev najboljše slovenske lige, potem pa še prvenec Erica Boakyeja, ki je postavil izid polčasa.

Mojstrovina Stefana Savića:



V drugem delu igre so se nogometaši Olimpije, ki so prišli do četrte zmage v zadnjih petih prvenstvenih tekmah, umirili, tako da smo videli samo še dva gola, sta bila pa zato oba spektakularna. Sploh tisti, za katerega je po sijajnem samostojnem prodoru poskrbel Savić, pa tudi gol s prostega strela Endrija Čekičija, ko je tik pred koncem tekme postavil končni izid.

V Murski Soboti smo spremljali zelo razburljiv konec tekme, v kateri sta se Mura in Triglav razšla z remijem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Razburljiv konec tekme v Fazaneriji, kjer nismo videli zmagovalca

V soboto smo videli še dve tekmi. V prvi tekmi po reprezentančnem premoru je bilo v Murski Soboti razburljivo. Triglavu je kazalo, da se bo iz Fazanerije vrnil celo s polnim izkupičkom, saj je dvakrat vodil, a se je moral na koncu sprijazniti z remijem. Kranjčani so po lepi akciji prvič do vodstva prišli v prvem polčasu, ko je še sedmič v tej sezoni v prvenstvu zadel njihov kapetan Luka Majcen.

Triglav je vse do 15 minut pred koncem vodil, potem pa je sledil razburljiv zaključek tekme. Najprej je v 75. minuti na 1:1 poravnal Fejsal Mulić, po protinapadu pa je Triglav le pet minut pozneje prišel do novega vodstva, ko je v polno po protinapadu meril David Tijanić. Vse do zadnje minute so gostje vodili, potem pa je vratar Kranjčanov Jalen Arko storil očiten prekršek za enajstmetrovko, z nje pa je na končnih 2:2 poravnal Amadej Maroša.

Prekršek za enajstmetrovko in gol Mure za končni izid:

Mura tako tudi po sedmi domači prvenstveni tekmi v tej sezoni ostaja neporažena, poraza pa niti doma in niti v gosteh ni doživela že vse od konca avgusta.

Nov poraz Domžal, ki jim ne pomagajo niti številne okrepitve

Zvečer smo videli še tekmo v Celju, kjer so gostovali Domžalčani, ki so največje razočaranje prvega dela sezone. Čeprav njihov športni direktor Matej Oražem še naprej kopiči igralce, gre njegovemu klubu zelo slabo. Gostje, ki jih vodi Andrej Razdrh, so sicer po golu Slobodana Vuka prišli do vodstva, a potem je prav Nikola Vujadinović, ki je v klub prišel pred kratkim, zagrešil enajstmetrovko, s katero so Celjani z golom Mitje Lotriča prišli do izenačenja.

Gol Luke Kerina, ki je Celju prinesel tri točke:

V drugem polčasu so Celjani prišli še do drugega gola, ko je v polno meril Luka Kerin, in tudi novih treh točk, s katerimi so Domžalčanom, njihovim velikim tekmecem v boju za Evropo, pobegnili za že kar 11 točk.

Bravo je med reprezentančnim premorom odigral pripravljalni tekmi proti Veroni in Krki. Zlasti poučen je bil poraz v Italiji, ko so izgubili z 0:4, trener Dejan Grabić pa lahko povlekel kar nekaj koristnih zaključkov, ki bi mu lahko prišli prav na zahtevnem nedeljskem gostovanju na Štajerskem.

Lestvica:

Najboljši strelci: 11 - Ante Vukušić (Olimpija),

9 – Predrag Sikimić (Tabor), Dario Vizinger (Celje),

7 – Luka Bobičanec (Mura), Luka Majcen (Triglav),

6 – Rok Kronaveter (Maribor), Mitja Lotrič (Celje), Amadej Maroša (Mura), Aljoša Matko (Bravo),

Video vrhunci tekem:

Tabor Sežana : Maribor 4:1

Mura : Triglav 2:2

Olimpija : Rudar 6:0

Celje : Domžale 2:1

Poročila s tekem:

Fotogalerije:

Aluminij : Bravo (foto Vid Ponikvar):

Mura : Triglav (foto Blaž Weindorfer/Sportida):

Olimpija : Rudar (foto Saša Pahić Szabo/Sportida):