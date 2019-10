Rudar v Stožicah brez možnosti, Olimpija mu je nasula kar šest golov

Čeprav na ljubljanski klopi ni bilo kaznovanega trenerja Safeta Hadžića, pa so njegovi varovanci svoje delo opravili po pričakovanjih. Vodilna ekipa je bila za razred boljša od premalo motivirane zadnjeuvrščene zasedbe iz Velenja. Domači, ki so pogrešali tudi kaznovanega Jucieja Lupeto, je prišla do pete zmage na zadnjih sedmih tekmah, Rudar pa na zadnjem mestu še vedno čaka trenutek, ko bo lahko na lestvici v rubriko zmage vpisal enico.

Olimpija je večino dela naredila že v dobre prve pol ure. Medli Velenjčani so do takrat iz svoje mreže pobrali že štiri žoge, o dogajanju na igrišču pa dokaj zgovorno govori tudi podatek, da so gostitelji proti tekmečevim vratom zgolj v prvih 45 minutah sprožili kar 18 strelov.

Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

S štirimi so tudi zadeli cilj. Mrežo je načel Bojan Knežević, ki je na svoji prvi tekmi v dresu Olimpije zadel z dobrih desetih metrov v četrti minuti po podaji Anteja Vukušića. V 13. in 22. minuti pa je bil v ospredju Vukušić, saj je dosegel svoja deseti in enajsti zadetek v sezoni in se utrdil na vrhu lestvice strelcev.

Najprej je zadel z nizkim strelom s 17 metrov, nato pa je tudi z nekoliko sreče žogo v mrežo spravil iz bližine po kotu in zmedi v kazenskem prostoru gostov. Zelo nerazpoloženi Velenjčani pa so v 32. minuti morali opazovati še slavje Erica Boakyeja, ki je zadel z roba kazenskega prostora.

Kako se bo tekma odvijala, je bilo sicer jasno že po nekaj minutah, v tretji so domači, denimo, dvakrat zatresli prečko po poskusih Vukušića in Stefana Savića, slednjemu je vmes Tomaž Stopajnik obranil še strel iz bližine.

Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

V drugem delu so uvodoma Velenjčani pokazali nekaj več bojevitosti, a je tudi to hitro poniknilo, v 64. minuti je namreč Savić preigral več igralcev neodločne velenjske obrambe, prišel malce z leve strani pred Stopajnika in ga ugnal s strelom pod prečko.

Tudi zatem se je nadaljevala prevlada domačih, ki so končni izid postavili v 89. minuti, ko je s prostega strela z več kot 20 metrov zadel Endri Čekiči.

Ljubljančani bodo v 15. krogu v soboto gostili Aluminij, Rudar pa dan pozneje Muro.

1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16

Olimpija : Rudar 6:0 (4:0)

Stadion Stožice, sodniki: Antič, Bensa in Habibović.



Strelci: 1:0 Knežević (4.), 2:0 Vukušić (13.), 3:0 Vukušić (22.), 4:0 Boakye (32.), 5:0 Savić (64.), 6:0 Čekiči (89.).



Olimpija: Vidmar, Jurčević (od 81. Gasser), Samardžić, Bagnack, Boakye, Knežević (od 62. Valenčič), Tomić, Menalo, Savić, Čekiči, Vukušić (od 62. Kidrič).

Rudar: Stopajnik, Krefl, Ejup, Džinić, Filipović (od 79. Pušaver), Vošnjak, Anđelković (od 72. Kitek), Kobiljar, Črnčič (od 46. Pljava), Radić, Petrović.



Rumena kartona: Črnčič, Pušaver.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Olimpija je navdušila, visoko zmagala in, vsaj za en dan, prednost na vrhu lestvice pred Mariborom povišala na pet točk.



VIDEO: gol Endrija Čekičija:



GOOOL! Olimpija vodi s 6:0, potem ko je s prostega strela zadel Endri Čekiči.



VIDEO: gol Stefana Savića:



GOOOL! Zdaj pa spet gol Olimpije. V polno je v 64. meril Stefan Savić, ki se je sprehodil skozi obrambo gostov in zanesljivo zadel. Olimpija zdaj vodi s 5:0.



60. minuta: po prvem polčasu, ko so nogometaši Olimpije rešetali mrežo Rudarja, so se zdaj očitno ustavili. V prvih 15 minutah drugega dela igre ni bilo niti približno tako pestro, kot je bilo v prvem.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! V prvem smo videli kar štiri gole, vse v mreži gostov, kaj pa nas čaka v drugem delu igre?



POLČAS! V prvem polčasu smo videli huronsko Olimpijo, ki je zabila kar štiri gole in povsem razbila Rudar. Kaj nas čaka v drugem?



VIDEO: gol Erica Boakyeja:





GOOOL! V 33. minuti Olimpija vodi že s 4:0. Zdaj je za Ljubljančane zadel še Eric Boakye.



VIDEO: drugi gol Anteja Vukušića:





GOOOL! V 23. minuti še drugi gol Anteja Vukušića, ki je zdaj že pri 11. zadetkih v tej sezoni, tokrat pa je v polno meril z nekaj metrov, ko je žoga prišla do njega po kotu z desne strani.



VIDEO: gol Anteja Vukušića:





GOOOL! Olimpija od 13. minute vodi že z 2:0. Podajalec pri prvem golu Ante Vukušić je zdaj še zadel in prišel do 10. prvenstvenega gola sezone. Hrvaški napadalec je lepo izigral branilca Rudarja, potem pa rutinirano zadel po strelu z roba kazenskega prostora.



VIDEO: gol Bojana Kneževića:





GOOOL! No, zdaj pa je Olimpija prišla do vodstva. V 4. minuti jo je v vodstvo popeljal Hrvat Bojan Knežević in prišel do prvega gola v majici Olimpije.



VIDEO: vratnici Anteja Vukušića in Stefana Savića:





3. minuta: kako blizu vodstva je bila Olimpija že na samem začetku tekme. Po prodoru Luke Menala je pred golom do strela prišel Ante Vukušić, a ga je ustavila prečka. V nadaljevanju akcije je do strela prišel Stefan Savić, a je vratar Rudarja njegov strel obranil, potem pa je Savić do žoge prišel še enkrat in spet zatresel okvir vrat.



Javljamo se iz Stožic, kjer bo vodilna Olimpija skušala premagati Rudar in ohraniti prvo mesto na lestvici.