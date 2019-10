Sežančani pripravili senzacijo in odpihnili Maribor #video

Sežanski nogometaši so pred domačimi gledalci pripravili presenečenje. Čeprav so pred tem izgubili pet od šestih tekem, so tokrat s po dvema goloma Rodrigueja Bongonguija in Predraga Sikimića premagali državne prvake, ki so prekinili niz sedmih tekem brez poraza. Mariborčani tako za vodilno Olimpijo zaostajajo pet točk, Tabor pa se je vsaj začasno prebil na šesto mesto.

Prvi polčas je minil v dobrem uvodu gostiteljev in boljšem nadaljevanju gostov. Kraševci so že v prvi minuti zaposlili Kenana Pirića, ki je nato klonil že v sedmi minuti, ko je po podaji z glavo Predraga Sikimića zadel Rodrigue Bongongui.

Čeprav so bili domači še deloma nevarni v 26. minuti, ko je bil z glavo nenatančen Bongongui, in v 43., ko je iz prve od daleč mimo vrat sprožil Leon Sever, pa je večina polčasa pripadla Štajercem.

Eden nevarnejših je bil Luka Zahović, ki pa je dvakrat reagiral preveč nonšalantno, tako da je v 33. izgubil dvoboj ena na ena z Davidom Adamom, v 44. pa je po poskusu Kronavetra in odbiti žogi Adama iz bližine zadel le vratnico.

Zato pa se je slovenski reprezentant vpisal med strelce v v 38. minuti, potem ko je Mario Zebić pri poskusu izbijanja žogo podaljšal do mariborskega napadalca, ta pa jo je nato od vratnice poslal v mrežo.

Luka Zahović je bil v prvem polčasu osrednja figura srečanja. Foto: Vid Ponikvar

Sicer pa velja omeniti še poskus Kronavetra v 11. minuti, ko je Antonio Azinović žogi le toliko spremenil smer, da je ta zletela nekaj centimetrov mimo vratnice, v 12. minuti je bil premalo natančen še Aleksander Rajčević, v 30. pa je Rudi Požeg Vancaš iz bližine žogo poslal čez vrata.

Uvod drugega polčasa je spet pripadel domačim, ki so povedli v 51. minuti. Ivor Horvat je podal z desne strani v osrčje kazenskega prostora, Sikimić pa je nato z glavo žogo poslal pod prečko in dosegel svoj osmi gol v sezoni.

Vsega pet minut pozneje pa so izbranci Almirja Sulejmanovića še povečali prednost, nerazpoložena obramba gostov ga je znova "pokronala" - takrat Martin Milec. Ta je žogo v kazenskem prostoru "podaril" Bongonguiju, ki je bil hitrejši od Pirića in ga ugnal z nizkim strelom.

Predrag Sikimić je tudi Mariboru zabil dva zadetka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Trener gostov Darko Milanič je reagiral z vpoklicem Marcosa Tavaresa in Blaža Vrhovca, ki sta zamenjala vezista Alexandruja Cretuja in Aleksa Pihlerja. Kljub temu so imeli nato v 65. in 66. minuti domači novi priložnosti, obakrat je žoga za malenkost zgrešila cilj.

V 67. minuti je sledilo novo razburjenje v kazenskem prostoru gostov, ko je Azinović v kazenskem prostoru padel ob Vrhovcu, glavni sodnik je že pokazal na najstrožjo kazen in rdeči karton Vrhovcu, a je po posvetovanju s pomočnikom svojo odločitev spremenil, saj je bila žoga ob podaji že zunaj igrišča.

Zmago so domači potrdili v 90. minuti, takrat je gostujočim branilcem pobegnil Sikimić in dobil nato še dvoboj s Pirićem za 1:1. Zdaj je pri devetih zadetkih oziroma na drugem mestu med strelci.

Kraševci bodo v 15. krogu v soboto gostovali v Kranju, Mariborčani pa bodo gostili Celjane.

CB 24 Tabor Sežana : Maribor 4:1 (1:1) Štadion Rajka Štolfe, sodniki: Obrenović, Praprotnik in Gabrovec. Strelci: 1:0 Bongongui (7.), 1:1 Zahović (38.), 2:1 Sikimić (51.), 3:1 Bongongui (56.), 4:1 Sikimić (90.). CB 24 Tabor Sežana: Adam, Horvat, Azinović, Bongongui (od 75. Stevanović), Zebić, Ristić, S. Babić, Krivičić (od 79. Stančič), Mihaljević, Sever, Sikimić (od 90. Milošev). Maribor: Pirić, Milec, Mitrović, Rajčević, Viler, Pihler (od 61. Vrhovec), Cretu (od 62. Tavares), Požeg Vancaš (od 71. Mešanović), Hotić, Kronaveter, Zahović. Rumeni kartoni: Cretu, Pihler, Vrhovec.

Rdeči karton: /.