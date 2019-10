Gesta, ki je navdušila javnost in orosila oči velikega osmoljenca Aluminija

Nogometaši Aluminija niso v nedeljo navdušili javnosti le z zmago nad Bravom (5:1), sploh najvišji v tej sezoni, s katero so na lestvici Prve lige Telekom Slovenije poskočili na drugo mesto, ampak tudi s tem, kako so izrazili podporo nesrečnemu Mariu Lucasu Horvatu, ki mu zaradi hujše poškodbe grozi konec kariere. S tem so dokazali, kako močan je kolektivni duh Aluminija, ki piše najlepša poglavja v zgodovini kluba, igralci pa držijo skupaj tako v dobrem kot tudi slabem.

Kidričani so najlepše presenečenje Prve lige Telekom Slovenije. Brez primere. Čeprav je bilo odigranih že 14 krogov, kar največjim klubom v državi ponavadi že zadošča, da se odlepijo od tekmecev, Aluminij vztraja na visokem drugem mestu. Celo pred branilcem naslova Mariborom!

Usoda se je kruto poigrala s Horvatom

Hrvaški napadalec Ante Živković in črnogorski branilec Ilija Martinović želita soigralcu, rojenemu v Buenos Airesu, čim hitrejše okrevanje. Foto: Vid Ponikvar Šumari ustvarjajo senzacijo in iz tedna v teden dokazujejo, da niso le muha enodnevnica, pač pa klub brez večjih zvezdnikov, a toliko bolj ponotranjeno enotnostjo in ekipnim duhom, s katerima disciplinirano preskakujejo ovire in povzročajo težave favoritom. Kot zadnji jo je skupil Bravo. Kidričani so bili na domačem igrišču brez milosti. Mladi ljubljanski klub so premagali s 5:1. Gostom je resda uspelo nekaj, kar se v Sloveniji v tej sezoni ne dogaja pogosto.

Zatresli so mrežo Aluminija, a na njihovo žalost pri visokem zaostanku z 0:4, tako da se navijači Kidričanov s tem niso kaj preveč obremenjevali. Dokončali so delo, na koncu je v mreži mladega slovenskega reprezentanta Igorja Vekića počila petarda, 5:1. Štajerci so proslavljali najvišjo zmago v tej sezoni in jo posvetili soigralcu, ki preživlja težke trenutke. Nogometna usoda, ki zna biti v svoji nepredvidljivosti tudi kruta, se je tokrat poigrala z enim najbolj izkušenih članov zasedbe Slobodana Gruborja.

Animo, Lucas!

Mario Lucas Horvat je osvojil pokalno lovoriko z Domžalami in Bakujem, z Aluminijem pa leta 2018 izgubil v finalu proti Olimpiji. Foto: Vid Ponikvar Prejšnjo soboto, ko je Aluminij reprezentančni premor izkoristil za gostovanje pri hrvaškem prvoligašu Gorici (1:2), se je na Hrvaškem poškodoval Lucas Mario Horvat. Argentinec slovenskih korenin je le dan pred 34. rojstni dnevom staknil poškodbo stegenske mišice, zdravniki pa so kmalu ocenili, da ga čaka dolg počitek. Jesenskega dela prvenstva je bilo zanj nemudoma konec. Prve napovedi iz tabora Kidričanov pričajo o tem, da je poškodba mišice tako neugodna, da bo okrevanje trajalo najmanj štiri mesece, pred tem pa bo moral 34-letni zvezni igralec, ki pri Aluminiju nosi številko 23, še pod nož.

Opravil bo operacijo, po kateri ga čaka daljše okrevanje, obenem pa se poraja tudi vprašanje, kako bo nadaljeval kariero. Pogodbo z Aluminijem ima namreč sklenjeno le do konca tega koledarskega leta. V tej sezoni je trener Grubar nanj resno računal. Zbral je deset nastopov, od tega devet v prvenstvu, med soigralci pa je zelo priljubljen. Tako priljubljen, da so mu v nedeljo, idejno zasnovo je podal vratar Luka Janžekovič, polepšali dan s tem, ko so mu izrazili podporo na način, ki ga je lahko videla vsa Slovenija.

Prav vsi, tako člani strokovnega vodstva kot igralci, so oblekli majice z napisom v španskem jeziku ''Animo, Lucas'' in mu s tem izrazili podporo in željo k čim hitrejši vrnitvi na nogometna igrišča. V nesreči spoznaš prijatelja, Mario Lucas pa jih ima v Kidričevem ogromno!

Mario Lucas Horvat spada med najbolj izkušene igralce v 1. SNL. V najvišjem slovenskem klubskem razredu je odigral kar 259 tekem. Rodil se je v Buenos Airesu, v mladosti igral za Argentinos Juniors, podobno kot Andres Vombergar pa tudi za River Plate. Ostal je goreč navijač River in slovenskim medijem večkrat pojasnil, kako so ga že od mladega učili, da njegov goreč rival Boca Juniors, z njim se bo River kmalu udaril v polfinalu pokala Libertadores, smrdi. V Slovenijo je prišel z 19 leti. Sprva z nogometno ekipo slovenske skupnosti v Argentini, s katero se je predstavil javnosti, nato pa je zaigral za Factor (poznejši Interblock), ki je takrat tekmoval v drugi ligi. Nato je storil korak naprej in v elitnem tekmovanju nabiral izkušnje v dresu Drave in Domžal, odigral tudi eno tekmo v dresu mlade slovenske reprezentance, pot pa ga je odnesla tudi proti vzhodu, saj si je služil nogometni kruh tudi v Azerbajdžanu in Kazahstanu.