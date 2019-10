Domžalčani s prednostjo na povratno tekmo

V Domžalah, kjer je v torek pred polnimi tribunami Športnega parka uspel mladincem Domžal zgodovinski dosežek , so gostitelji na prvi tekmi četrtfinala pokala Slovenije s 3:2 premagali Muro. Na preostalih prvih tekmah so si prednost zagotovili Nafta (2:1 proti Rudarju), Aluminij (1:0 proti Kopru) in Radomlje (1:1 v Celju).

V pokalnem tekmovanju je v igri za naslov ostalo le še osem klubov. Kar trije izmed njih so drugoligaši. Lovorika prinaša mamljivo nagrado, preboj v Evropo. Ker sta se že v osmini finala poslovila največja slovenska kluba Maribor in Olimpija, so se povečali apetiti vseh četrtfinalistov. V četrtfinalu nastopa pet nekdanjih pokalnih zmagovalcev, svojo krstno lovoriko pa bodo naskakovali Aluminij, Nafta in Radomlje.

Danes bosta spored prvih četrtfinalnih tekem sklenila Domžale in Mura. Rumenim ne cvetijo rožice v prvenstvu, tako da možnost preboja v Evropi vidijo tudi v pokalu. Strateg Mure v tej sezoni v prvenstvu še ni izgubil proti rumenim. Doma je zmagal s 3:0, v gosteh pa remiziral brez zadetkov.

Tudi tokrat je bila ekipa Anteja Šimundže po uvodnih minutah boljše volje, saj je v 18. minuti za vodstvo z volejem s kakšnih 16 metrov poskrbel Nino Kouter. V 33. minuti so Domžalčani vrnili udarec in po kotu prek Nikole Vujadinovića izenačili na 1:1. Za preobrat v domžalskem športnem parku je v 57. minuti poskrbel Matej Podlogar. Vodstvo gostiteljev je v 76. minuti še okrepil Slobodan Vuk. Muraši so v sodnikovem podaljšku uspeli znižati, končnih 3:2 je postavil Luka Šušnjara.

Kidričani v Koper z minimalno prednostjo

Aluminij je na prvi četrtfinalni tekmi premagal Koper z 1:0. Foto: Miloš Vujinović/Sportida V četrtfinalu bosta v nasprotju z uvodnimi krogi odigrani dve tekmi, tako da bodo boji, ki bodo odredili četverico polfinalistov, še izdatni. Uvodno četrtfinalno dejanje je bilo v Kidričevem, kjer je doma v tej sezoni izjemni Aluminij. "Šumarji" imajo jekleno obrambo, kar so dokazali tudi proti Kopru. Edini zadetek na tekmi je v 73. minuti dosegel Mihael Klepač, Primorci pa so tako doživel prvi poraz v sezoni. Povratna tekma bo na sporedu 29. oktobra.

Nafta je v Lendavi z 2:1 porazila Rudar. Za vodstvo Nafte je v 49. minuti zadel Alen Ploj, v 64. minuti pa je vodstvo domače ekipe povišal Stjepan Oštrek. Edini zadetek za Rudar je osem minut pozneje dosegel Elvedin Džinić.

Radomljani so prvo tekmo četrtfinala s Celjem v gosteh odigrali neodločeno in presenetili prvoligaškega tekmeca. Domači so povedli v 23. minuti z golom Ivana Božića, Radomljani pa so izenačili v 84. minuti, ko je celjsko mrežo zatresel Luka Guček.

Povratne tekme bodo 29. in 30. oktobra.