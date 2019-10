Vložili so toliko denarja, da je predsednik postavil visok pogoj #video

Koper je eden izmed zgolj petih slovenskih mest, kjer so proslavljali naslov državnega prvaka. V omenjeno druščino spadajo le še Maribor, Ljubljana, Nova Gorica in Domžale. Največje slovensko pristanišče je bilo vrsto let navajeno na prvoligaški nogomet, v zadnjih sezonah, po prisilnem padcu Kopra med nižjeligaše, pa je Bonifika izgubila stik z najboljšimi. Koprčani so zavihali rokave, tako da so v novi preobleki, ki bolj spominja na ''kanarčke'' kot ''kozličke'', vse bližje vrnitvi med najboljše.

Vršič: Lažje igramo z boljšimi

Dare Vršič je opozoril nase zlasti v osmini finala pokala Slovenije, ko je mrežo Maribora zatresel kar dvakrat in izločil vijolice. Foto: Vid Ponikvar V drugi ligi so še edini neporaženi. Vknjižili so devet zmag in štiri remije, pogled na lestvico pa razkriva, da se pripravlja krčevit, nadvse dramatičen primorski dvoboj za prvo mesto, ki neposredno vodi med elito. Največji tekmec Kopra je Gorica, spopad velikih rivalov pa je v tej sezoni zaznamovan tudi s tem, da klub z Obale vodi dolgoletni strateg vrtnic Miran Srebrnič. Ikona novogoriškega kluba se je preselila v Koper, kjer uživa v delu in za zdaj dosega zadovoljive rezultate. ''Točkovno nam gre zelo v redu, so pa tekme zahtevne, ker se skoraj vsi tekmeci proti nam zaprejo in jih je težko prebijati,'' je za Planet TV povedal 49-letni Primorec.

''Lepo drvimo, sicer pa lažje igramo z boljšimi,'' je pripomnil Dare Vršič. Nekdanji reprezentant, ki je v bogati karieri osvajal številne naslove, bil pa tudi že prvi strelec 1. SNL, se je poleti preselil na Bonifiko iz Maribora. S Koprom ima velike cilje, z njim želi kmalu zaigrati v prvi ligi. Lahko se pohvali z bogatimi izkušnjami z igranjem na najvišji klubski ravni. Podobno velja za številne njegove soigralce.

Na Bonifiki bi se lahko že v sezoni 2020/21 igral prvoligaški nogomet. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Barve Kopra branijo tudi Igor Nenezić, Goran Galešić, Ivica Guberac, Žan Žužek, Dejan Djermanović, Damir Hadžić, Jaka Štromajer, Luka Vekić, Luka Badžim, pa nekdanji kapetan Hajduka Goran Jozinović in še sedem Hrvatov, med njimi tudi Željko Tomić, ki je v prvi slovenski ligi igral že pred osmimi leti, ko je bil član Primorja. Koper je tako sestavljen le iz slovenskih in hrvaških igralcev.

Srebrnič: Čuti se strah

Miran Srebrnič premore bogate izkušnje z vodenje prvoligaša. Foto: Planet TV 'Proračun je prvoligaški. Zaradi tega od teh fantov pričakujem in zahtevam, da klub pripeljejo v prvo ligo'' sporoča predsednik Kopra Ante Guberac. Vse kaj drugega, kot napredovanje med najboljše, bi tako doživel kot neuspeh. Napovedal je, da se bodo sponzorji počasi, zlasti s prebojem v prvo ligo, vračali v klub.

Visoko zastavljeni cilj predstavlja določeno breme igralcem. ''Pritisk je, če moraš zmagovati. Prisotna je pozitivna trema, a nam vedno, ko dosežemo prvi gol, običajno potem steče. Iz tekme v tekmo gre na boljše,'' je prepričan kapetan Ivica Guberac. ''Čuti se strah, da ne kiksaš. Moramo igrati bolj sproščeno, da pride kakovost bolj do izraza,'' je sina predsednika dopolnil trener Srebrnič, prepričan, da lahko njegovi izbranci v nadaljevanju zaigrajo še bolje.

Pozimi nameravajo Koprčani pripeljati še dve okrepitvi. Klub izpolnjuje vse zahteve do igralcev, organizacijsko pa že deluje na prvoligaški ravni. ''Pogoji so odlični, mogoče najboljši v Sloveniji, o tem ni dvoma,'' ne skriva zadovoljstva Srebrnič. Njegov pomočnik je Martin Pregelj, Koprčan, ki je pred dvema desetletjema nastopal v dresu Maribora v ligi prvakov.

Raje v prvo ligo kot v Evropo brez napredovanja

Predsednik Kopra Ante Guberac je razkril največji cilj. Zanima ga le vrnitev v prvo ligo. Foto: Planet TV Danes čaka Koprčane zelo pomembna tekma. V prvi četrtfinalni tekmi pokala Slovenije bodo gostovali pri Aluminiju, vročem presenečenju Prve lige Telekom Slovenije. Povratna tekma bo konec meseca v Kopru, na kateri bodo Srebrničevi izbranci lovili preboj v polfinale. Če bi jim uspel in bi po Beltincih in Mariboru v pokalu izločili še Kidričane, potem bi bili od velikega podviga oddaljeni samo še dva koraka.

Lahko bi postali prvi drugoligaški klub v zgodovini pokalnega tekmovanja, ki bi šel v samostojni Sloveniji do konca in osvojil lovoriko. S tem bi si tudi priigrali nastop v Evropi, kjer so v tem tisočletju pogosto nastopali in dosegali tudi nekaj odmevnih zmag (denimo nad splitskim Hajdukom, zagrebškim Dinamom, grškim Egaleom …).

''Verjemite mi, da bi prej sprejel scenarij, da bi šli v prvo ligo, kot pa da ostanemo v drugi ligi še eno sezono in igramo Evropo kot pokalni zmagovalec. Tega si ne bi želel,'' je kapetan Guberac dal vedeti, kaj je njegova prva želja. In kakšna je želja celotnega kluba. Koper se želi vrniti v prvo ligo, vse je podrejeno temu. Za zdaj mu kaže dobro, naslednji obračun v drugi ligi ga čaka gostovanje v Ravnam na Koroškem, kjer bodo skušali niz neporaženosti nadaljevati proti Fužinarju.