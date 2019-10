Maribor in Olimpija spet plačala kazni, Hadžiću pa tri tekme prepovedi

Safetu Hadžiću so na NZS izrekli tri tekme prepovedi vodenja ekipe zaradi nešportnega in neetičnega vedenja do sodnikov.

Safetu Hadžiću so na NZS izrekli tri tekme prepovedi vodenja ekipe zaradi nešportnega in neetičnega vedenja do sodnikov.

Maribor je dobil 2950 evrov kazni zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, žaljivega skandiranja navijačem nasprotne ekipe, prižiganja bakel in metanje bakel na igrišče, povzročitev prekinitve tekme in metanja predmetov proti sodnikom po koncu tekme, pri izreku kazni so pri NZS že upoštevali predkaznovanost. Dodatnih 300 evrov kazni je Maribor dobil zaradi nešportnega vedenje več igralcev in uradne osebe. Za rdeči karton je Špiro Peričić dobil eno tekmo prepovedi igranja.

Mura bo zaradi podobnih navijaških prekrškov plačala 550 evrov, Olimpija pa 900 evrov zaradi navijačev in njihovega nešportnega skandiranja sodnikom ter še 360 zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe.

Zadnja kazen se na naša na rdeča kartona Joaquima Manuela Wele Lupete, ki je dobil dve tekmi prepovedi, ter trenerja Safeta Hadžića. Strategu Olimpije so na NZS izrekli tri tekme prepovedi vodenja ekipe zaradi nešportnega in neetičnega vedenja do sodnikov, prekomernega protestiranje ob sodniški odločitvi, žaljenja sodnika, kot olajševalno okoliščino so upoštevali pisno izjavo trenerja.

