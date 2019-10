Nogometaši Olimpije čakajo, da Mandarić skliče sestanek #video

Prvoligaški klubi med reprezentančnim premorom ne mirujejo. Vodilna Olimpija se bo danes v Italiji brez treh reprezentantov pomerila z Bologno, nogometaši pa so prejeli avgustovske plače in popravili pristop na treningih. Igralci so v pričakovanju sestanka s predsednikom Milanom Mandarićem.

Safet Hadžić je po 13. krogu Prve lige Telekom Slovenije trener vodilnega prvoligaša. Foto: Planet TV ''V glavah nismo pravi, to se vidi tudi na treningih,'' je po zadnji tekmi, v kateri je Olimpija v Kranju po dramatičnem preobratu ugnala Triglav s 3:2, potarnal Safet Hadžić. Trener Olimpije ni bil zadovoljen z delom predstave, v katerem so zmaji dopustili Gorenjcem, da so jim ušli na dva zadetka razlike (2:0).

Ljubljančani so z velikim preobratom vendarle osvojili vse tri točke, se povzpeli na vrh razpredelnice, izboljšal se je tudi pristop na treningih. Minuli teden je bilo tako že bolje. ''Zdaj je vse v redu,'' zagotavlja trener Hadžić, ki bo skušal Olimpijo zadržati na prvem mestu Prve lige Telekom Slovenije.

Ščulac: Taka situacija se te zagotovo dotakne

Alen Ščulac je pred leti pomagal Olimpijo do vrnitvi v prvo ligo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida K temu, da se je popravil odnos igralcev na treningih, je pripomogel tudi podatek, da so nogometaši v začetku tedna prejeli avgustovske plače. Kako je z zamujanjem plačil, dobro ve Alen Ščulac, ki je pred leti s somišljeniki, večinoma so bili to mladosti veterani Olimpije, pomagal zmajem, da se v novi klubski preobleki iz pete vrne v prvo ligo.

''Pošteno je, da se dobi tisto, kar imaš podpisano v pogodbi. Vsi vemo, da smo to dali skozi. Si profesionalec in skušal dati na igrišču največ. Taka situacija se te zagotovo dotakne,'' razmišlja nekdanji nogometaš Olimpije Ščulac.

Samardžić: Igralci o tem ne razmišljajo

Milan Mandarić se bo v kratkem pogovoril z igralci zmajev. Foto: Planet TV Negotova ostaja tudi prihodnost glede lastništva kluba. O tem bo lahko več po vrnitvi iz ZDA povedal Milan Mandarić. ''Tudi tu je s te strani nek vpliv, vendar, kakor smo videli, do prodaje ni prišlo. O tem igralci ne razmišljajo v slačilnici,'' poudarja branilec Miral Samardžić. ''Predsednik vedno pride na sestanek in nam razkrije svoje načrte in vizijo. Tako bo tudi zdaj ko se vrne, sklical bo sestanek, da vsi izvemo, kako naprej in ohladimo glave,'' je Tomislav Tomić prepričan, da se bo s soigralci v kratkem udeležil sestanka s predsednikom.

Olimpija bo konec reprezentančnega premora, v katerem drži pesti za Kekovo četo, dočakala na vrhu lestvice. ''Sigurno bo do konca zime borba za prvo mesto,'' napoveduje Hadžić še pester boj za vodilni položaj in naslov jesenskega prvaka. Olimpija ima pred največjim tekmecem Mariborom dve točki prednosti. V 14. krogu se bo doma pomerila proti Rudarju, do takrat pa bi lahko kaj več o prihodnosti kluba povedal tudi predsednik Mandarić in pomagal, da bi se lahko igralci osredotočili le na dogajanje na zelenici.

Zmaji se bodo danes v prijateljskem srečanju pomerili z Bologno. Zmaji bodo v Italiji, kamor so se odpravili že v petek, nastopili brez treh reprezentantov: Nejca Vidmarja, Vitalijsa Maksimenka in Vitje Valenčiča. V soboto, 19. oktobra, bodo v Stožicah v prvenstvenem dvoboju gostili velenjski Rudar. To bo obračun med vodilno in zadnjeuvrščeno ekipo prvenstva, a bo Hadžićeva zasedba vzela dvoboj zelo resno, saj so knapi to jesen že osvojili Ljubljano in zeleno-bele presenetljivo izločili iz slovenskega pokalnega tekmovanja.