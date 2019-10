Olimpija čaka odrešitelja Mandarića, Triglav že našel trenerja

Zmaji so po najslabši uri v tej sezoni, ko so na Gorenjskem zaostajali z 0:2 in s slabo igro jezili navijače, le zmogli dovolj moči za preobrat. Zakaj so tako slabo vstopili v dvoboj?

Fotogalerija s tekme v Kranju, fotograf Peter Podobnik/Sportida:

1 / 40 2 / 40 3 / 40 4 / 40 5 / 40 6 / 40 7 / 40 8 / 40 9 / 40 10 / 40 11 / 40 12 / 40 13 / 40 14 / 40 15 / 40 16 / 40 17 / 40 18 / 40 19 / 40 20 / 40 21 / 40 22 / 40 23 / 40 24 / 40 25 / 40 26 / 40 27 / 40 28 / 40 29 / 40 30 / 40 31 / 40 32 / 40 33 / 40 34 / 40 35 / 40 36 / 40 37 / 40 38 / 40 39 / 40 40 / 40

Hadžić ne ve, zakaj so na treningih zbrani le 20 minut

Milan Mandarić se bo kmalu vrnil z ZDA. Zmaji ga bodo pričakali na vrhu razpredelnice. Foto: Vid Ponikvar Da trenutno dogajanje okrog kluba, finančne težave in nejasna prihodnost Olimpije, vpliva na igralce, priznava tudi Safet Hadžić.

''V glavah nismo pravi, to se vidi na treningih. Upam, da bomo to zdaj v teh 14 dneh popravili. Enostavno, igralci so na treningu zbrani le 20 minut, potem pa jih ni več. Ne vem, zakaj. Upam, da bo vse v redu zdaj, ko pride predsednik Mandarić. Da se bo zadeva enkrat obrnila v pozitivno smer,'' se trener zeleno-belih veseli vrnitve Milana Mandarića iz ZDA, ki bi lahko ozračje v klubu spremenila na bolje.

Olimpija je lahko zadovoljna ob pogledu na lestvici. Je povsem na vrhu. Po preobratu, ko je na krilih dveh zadetkov rezervista Jucieja Lupete in odločilnega gola za zmago Anteja Vukušića, najboljšega strelca prvenstva, je spet prehitela Maribor, Triglav pa je izpustil iz rok imenitno priložnost, da bi povečal točkovni izkupiček.

Kapetan bi rad, da ostane Šmit

Vlado Šmit se ne bi ustrašil izziva, če ga bo Triglav potrdil za uradnega naslednika Dejana Dončića. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Očitno so se naši igralci ustrašili, da bi zmagali tekmo ali vsaj vzeli točko. Proti Olimpiji te stane vsaka napaka,'' priznava Vlado Šmit, donedavni pomočnik Dejana Dončića, zdaj pa začasni strateg in tudi prvi kandidat za novega trenerja.

Športni direktor Siniša Brkić, ki opravlja vlogo mentorja Šmitu, je bil zadovoljen z večjim delom predstave proti Olimpije. ''Zdaj smo pravi Triglav. Prej smo bili premehki. Na tem moramo graditi naprej,'' sporoča nekdanji trener Triglava, ki je zadovoljen z delom Šmita. Podobno velja tudi za kapetana in najboljšega strelca Triglava Luko Majcna. ''Rad bi, da ostane,'' ne skriva dolgolasi napadalec želje, da bi 39-letni Srb, ki še opravlja PRO licenco za trenerja, ostal na vročem stolčku. Po reprezentančnem premoru ga čaka zahtevno gostovanje, dvoboj v Fazaneriji proti Muri.

Proti knapom brez Lupete in Hadžića

Olimpija se bo 19. oktobra udarila z zadnjeuvrščenim Rudarjem, ki je zmaje presenetil v pokalu. Proti knapom se bo pomerila brez Jucieja Lupete, pa tudi prvega trenerja Safeta Hadžića, ki sta v Kranju prejela rdeči karton.

Vrhunci srečanja v Kranju:

Ljubljanski strateg, ki je po navadi miren na tekmah, je po izključitvi Portugalca izgubil živce: ''Morda sem v tistem trenutku malce pretiraval, morda pa ne. Menim, da bi se lahko sodnik bolje odločil, kar se tiče kartonov,'' je po dvoboju pojasnil novinarju Planet TV Mateju Podgoršku in imel v mislih odločitve Bojana Mertika.