Po čudežnem preobratu Olimpije do podviga še Aluminij #video

Nogometaši Olimpije so se po redko videnem preobratu na tekmi 13. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Kranju, ko so proti Triglavu zaostajali že z 0:2, nato pa zmagali s 3:2, povzpeli na vrh razpredelnice. Po preobratu je do novih treh točk prišel tudi Aluminij (2:1) in še poglobil krizo Rudarja. Derbi kroga med Mariborom in Muro je v soboto postregel s spektaklom. Manjkali so le zadetki. Remizirala sta tudi Bravo in Celje (2:2), Domžale pa so ugnale Tabor (1:0).

Rudar : Aluminij 1:2 (1:0)

Konec dvoboja. Trener Aluminija Slobodan Grubor je izbral zlati menjavi in prišel do sedme zmage v tej sezoni. 95. minuta: zadnjo priložnost na tekmi je zapravil Dem Pljava. Le nekaj trenutkov po njej je sodnik Rade Obrenović dosodil konec tekme. Aluminij je premagal Rudar in se na lestvici zavihtel na tretje mesto. Rudar ostaja trdno na zadnjem mestu. 87. minuta: kakšna priložnost Aluminija za povišanje vodstva! Mihovil Klepač se je po podaji Dejana Petrovića znašel pred vratarjem Rudarja. Skušal ga je premagati s premetenim strelom, a ni imel sreče, saj je zatresel vratnico, tako da je splavala po vodi priložnost za 3:1. Vratnica Mihovila Klepača: 83. minuta: Rudar se trudi, da bi izenačil na 2:2. priložnost se je ponudila rezervistu Demu Pljavi, ki je vstopil v igro v 72. minuti, a je obramba Aluminija pravočasno blokirala strel, tako da vratar Matija Kovačić ni imel težjega dela. Goooool! 1:2! 69. minuta. Kidričani so povedli z 2:1, napadalna igra je po vstopu rezervistov le obrodila sadove. Mrežo Velenjčanov je zatresel hrvaški rezervist Mihovil Klepač, ki je vstopil v igro v 66. minuti namesto Alena Krajnca, nato pa z lepim diagonalnim strelom popeljal Aluminij v vodstvo. Podobno kot Pečnik se je tudi Klepač razveselil strelskega prvenstva za Aluminij. Zadetek Mihovila Klepača: Goooool! 1:1. 64. minuta. Izenačenje v Velenju! Rezervist Tilen Pečnik je le nekaj minut po tem, ko je zamenjal Anteja Živkovića, zatresel mrežo Rudarja. Podajo je prispeval kapetan Matic Vrbanec. Nekdanji nogometaš Domžal je dosegel prvi zadetek v dresu Kidričanov. Bo Rudar ponovno ostal brez zmage? Zadetek Tilna Pečnika: 64. minuta: kapetan Aluminija Matic Vrbanec se je znašel v ugodnem položaju za zadetek, a je streljal neposredno v vratarja Rudarja Tomaža Stopajnika. Ostaja 1:0 za domače. Priložnost Matica Vrbanca: 63. minuta: zvezni igralec Rudarja Adam Vošnjak je s strelom z razdalje ogrel dlani Matije Kovačića. 53. minuta: kapetan Aluminija Matic Vrbanec je meril malce čez vrata, ostaja 1:0 za Velenjčane, ki se spogledujejo s prvo zmago v tej sezoni. 49. minuta: prva priložnost v drugem polčasu. Dejan Petrović je streljal mimo vrat Rudarja. Začetek drugega polčasa. Hrvaška trenerja Nikola Jaroš in Slobodan Grubor se nista odločala za menjave. Konec prvega polčasa. Rudar po zanimivem dogajanju v prvem polčasu vodi z 1:0, čeprav na igrišču prevladujejo gostje, ki so v okvir vrat gostiteljev streljali kar sedemkrat, knapi pa le enkrat. 40. minuta: smola za Rudar. Aljaž Krefl je izvajal kot, nato pa je Leon Črnčič po strelu z glavo zadel okvir vrat. Ostaja 1:0 za knape. Vratnica Leona Črnčiča: 37. minuta: velika priložnost Aluminija za izenačenje. Alen Krajnc se je znašel sam pred vratarjem Rudarja, a ga ni znal premagati. Tomaž Stopajnik je ostal zbran, Rudar še vedno vodi z 1:0, zaradi poškodbe pa je moral igro zapustiti domači kapetan Damjan Trifković. Namesto njega je vstopil v igro Rijad Kobiljar. Priložnost Alena Krajnca: Goooool! 1:0! 23. minuta. Velika smola za goste in veselje za Velenjčane, ki so povedli po zaslugi avtogola gostov iz Kidričevega. Lastnega vratarja je po predložku Davida Hrubika nesrečno premagal Renato Pantalon. To je šele sedmi zadetek, ki ga je Aluminij prejel v tej sezoni. Avtogol Renata Pantalona: 14. minuta: velika priložnost za Aluminij! Matic Vrbanec je v protinapadu lepo zaposlil Alena Krajnca, ta je prodrl po desni strani v kazenski prostor, nato pa skušal nesebično zaposliti Anteja Živkovića. Hrvat se je znašel sam pred Tomažem Stopajnikom, mladi vratar Rudarja pa je z ramo ubranil strel in preprečil vodstvo gostov. Priložnost Anteja Živkovića: 8. minuta: mladi slovenski reprezentant Dejan Petrović je ogrozil vrata Rudarja. Odločil se je za strel z razdalje, a se je žoga dotaknila enega izmed velenjskih branilcev in toliko spremenila smer, da je zgrešila cilj. Začetek dvoboja v Velenju, kjer se na stadionu Ob jezeru merita Rudar in Aluminij. Najslabši napad se meri proti najboljši obrambi prvenstva. Ob 18. uri bosta 13. krog sklenila Rudar in Aluminij. Zadnjeuvrščeni knapi v tej prvoligaški sezoni še niso zmagali. Kakšno enajsterico je izbral trener velenjskega kluba Nikola Jaroš? Začetnih XI za tekmo z NK Aluminij! 💚🖤⚒ #srecnorudar #PLTS pic.twitter.com/UZBlcVaoTN — NK Rudar Velenje (@NKRudarVelenje) October 6, 2019 S kakšno postavo bo dvoboj v Velenju začel NK Aluminij? Zadnji krog Prve lige Telekom Slovenije pred oktobrskim reprezentančnim premorom bo sklenila tekma v Velenju. Rudar bo pričakal Aluminij. Položaj na lestvici v vlogo favorita potiska goste iz Kidričevega, ki so z jekleno obrambo največje presenečenje te sezone. Knapi sploh še niso okusili slasti zmage. V zadnjem nastopu bi jo skoraj proti Triglavu, a jo je izbrancem Nikole Jaroša zagodel zadetek Gorenjcev v zadnjih sekundah dvoboja za 1:1. Bi lahko tako pričakovano prvo slavje dočakali proti Aluminiju, ki v tej sezoni redko izgublja? Vknjižil je le dva poraza, na 12 dvanajstih tekmah pa prejel le šest zadetkov, kar statistično znaša le polovico na tekmo. Tako se bosta udarila najslabši napad v ligi - Velenjčani so v tej sezoni dosegli zgolj ducat zadetkov, le enega na tekmo - in najboljša obramba. Knapi želijo čim prej ujeti priključek s tekmeci, nato pa se postopno povzdigniti proti sredini lestvice in izogniti krčevitemu boju za obstanek. "Potrebujemo preklop v glavah, da končamo ta črni niz v ligi. Novi trener je dober in od nas zahteva trdo delo, zato verjamem, da je to prava pot, da krivuljo obrnemo navzgor. V nedeljo gostimo Aluminij, ki je kakovostna ekipa, zato se zavedamo, da nas čaka težka tekma. Ob tem bi želel povabiti vse naše gledalce, simpatizerje in navijače, da nam pridejo pomagat, ker jih trenutno najbolj potrebujemo," kapetan knapov Damjan Trifković, ki je Velenjčane popeljal med najboljših osem v pokalu, prosi navijače za podporo v težkih trenutkih za klub. Proti Aluminiju, ki je v tej sezoni prekrižal načrte že številnim klubom, jo bodo še kako potrebovali.

Preobrat Olimpije, kakršnega ne vidimo pogosto

Uvodna nedeljska prvoligaška tekma je v gorenjski prestolnici postregla z razburljivim dogajanjem. Na koncu so se veselili gostje iz Ljubljane, ki so se z zmago 3:2 povzpeli na vrh razpredelnice. Čeprav so zaostajali že z 0:2, se niso predali, ampak na krilih dvakratnega strelca Jucieja Lupete (Portugalec je vstopil v igro na začetku drugega polčasa, nato pa po dveh zadetkih nespametno prejel rdeči karton in moral v 80. minuti predčasno z igrišča) in Anteja Vukušića, ki je dosegel že deveti zadetek v tej sezoni in se povzpel na prvo mesto na lestvici najboljših strelcev v tej sezoni, zmagali s 3:2.

Zadetek Anteja Vukušića za 3:2:

Kranjčani so v okvir vrat Nejca Vidmarja sprožili le dva udarca. Oba sta zatresla mrežo, ki jo je branil kapetan zmajev. Najprej ga je v 10. minuti z bele točke, pred tem je Mario Jurčević nespametno storil prekršek nad Ožbejem Kuharjem, premagal Luka Majcen, na začetku drugega polčasa pa je prednost Triglava s krstnim zadetkom v 1. SNL podvojil Gaber Petric. Ravno v obdobju, ko so zmaji napadali na vrata Kranjčanom. Končno razmerje strelov na gol je bilo 13:2 za Olimpijo, od tega 6:2 v okvir vrat. V infarktni tekmi je sodnik Bojan Mertik izključil tudi trenerja Safeta Hadžića, ki je moral zadnjih deset minut spremljali s tribun. Olimpija bo tako reprezentančni premor prebila na vodilnem položaju.

Maribor in Mura sta se še drugič v tej sezoni razšla brez zmagovalca. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Maribor končal niz, Mura ostaja trn v peti prvakov

Veliki derbi v Ljudskem vrtu, ki je na tribune privabil 7.500 ljubiteljev nogometa, je postregel z dinamično predstavo, v kateri so manjkali le zadetki. Obračun Maribora in Mure se je končal brez zadetkov. Vijolice so z remijem zadržal vodilni položaj, a tudi končale niz šestih zaporednih zmag v domačem prvenstvu. Črno-beli, ki so imeli od 67. minute zaradi izključitve Špira Peričića prednost igralca več, a je niso znali pretopiti v zadetek, so na drugi zadržali niz neporaženosti proti Mariboru, odkar so se lani vrnili v prvo ligo.

Škarjice Roka Kronavetra v zadnjih sekundah dvoboja:

Dvoboj, ki je minil v izvrstnem navijaškem ozračju, saj so privrženci Mure napolnili severno tribuno, je ponudil številne priložnosti. Zadnjo na srečanju je v izdihljajih sodnikovega podaljška zapravil Rok Kronaveter. Mrežo Mure je poskušal zatresti z atraktivnimi škarjicami, a je za malo zgrešil cilj, tako da je ostalo pri rezultatu 0:0, ki ponuja v nedeljo ljubljanski Olimpiji v primeru zmage v Kranju vrnitev na vodilni položaj.

Klubski rekorder osrečil Domžale

Domžalčani so izkoristili prednost domačega igrišča in z 1:0 ugnali Tabor iz Sežane. Trener rumenih Andrej Razdrh je tako premagal klub, katerega je uspešno vodil v začetku sezone, Domžalčani pa so se maščevali češnjicam za boleč poraz v 4. krogu v Sežani (1:2). Zmagovalca je z zadetkom v prvem polčasu odločil Slobodan Vuk.

Zadetek Slobodana Vuka:

Najboljši strelec Domžal v 1. SNL je dosegel že 47. prvoligaški zadetek v rumenem dresu. Na srečanju jo je v dvoboju z novincem Domžal Maticem Finkom skupil Kamerunec Rodrigue Bongongui. Domžalski Športni park je zapustil v rešilnem vozilu in odšel na šivanje v ljubljansko bolnišnico.

Celjani po ekspresnem preobratu do točke

Uvodna tekma 13. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Bravom in Celjem se je končala brez zmagovalca. Ekipi sta se tako kot v 4. krogu, ko je bila tekma v Celju, razšli z 2:2. V prvem polčasu so bili boljši gostitelji. V vodstvo jih je že po treh minutah popeljal nekdanji slovenski reprezentant Luka Žinko.

Že deveti zadetek Daria Vizingerja v tej sezoni:

Celjani so pokazali zobe na začetku drugega polčasa, ko so potrebovali le dve minuti do popolnega preobrata. Najprej je mladi Hrvat Dario Vizinger dosegel že deveti zadetek v tej sezoni in poskočil na samostojno prvo mesto na lestvici najboljših strelcev, nato pa je kapetan Mitja Lotrič popeljal goste še v vodstvo. Bravo se ni predal. Točko mu je priigral Mustafa Nukić in osrečil gostitelje.

Lestvica:

Najboljši strelci: 9 – Dario Vizinger (Celje), Ante Vukušić (Olimpija),

7 – Luka Bobičanec (Mura), Predrag Sikimić (Tabor),

6 – Rok Kronaveter (Maribor), Luka Majcen (Triglav), Aljoša Matko (Bravo),

5 – Senijad Ibričić (Domžale), Mitja Lotrič (Celje), Amadej Maroša (Mura), Luka Menalo (Olimpija), Rudi Požeg Vancaš (Maribor)

...

