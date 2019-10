Zlati menjavi Gruborja za veliki preobrat Aluminija

Nogometaši velenjskega Rudarja so v 13. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Aluminiju z 1:2 (1:0). Nogometaši velenjskega Rudarja tudi po 13. tekmi državnega prvenstva ostajajo brez zmage. Tokrat so na domačem igrišču morali priznati premoč Aluminiju, ki je zmagal povsem zasluženo, saj je prikazal veliko več kot domači.

Rudar : Aluminij 1:2 (1:0)



Stadion ob jezeru, sodniki: Obrenović, Kordež in Pospeh.

Strelci: 1:0 Pantalon (23./avtogol), 1:1 Pečnik (64.), 1:2 Klepač (69.).



Rudar: Stopajnik, Filipović, Džinić, Kašnik, Hrubik, Vošnjak (od 75. Lovenjak), Črnčič, Kuzmanović (od 72. Pljava), Trifković (od 38. Kobiljar), Krefl, Radić.

Aluminij: Kovačić, Ploj, Martinović, Vrbanec, Horvat, Petrovič, Jakšić, Pantalon, Matjašič, Živković (od 61. Pečnik, od 90. Marinšek), Krajnc (od 66. Klepač).



Rumeni karton: Džinić, Radić, Filipović; Matjašič.

Rdeči karton: /.

Velenjčani so po avtogolu Renata Pantalona sicer vodili po prvem delu, toda reči so na svoje mesto sedle v drugem, ko so Kidričani z goloma rezervistov Tilna Pečnika in Mihaela Klepača napravili preobrat. S tem so prekinili niz dveh tekem brez zmage, na lestvici spet prehiteli Muro in se po točkah izenačili z drugouvrščenim Mariborom.

Gostitelji so dvoboj proti Aluminiju, ki je doslej v Velenju zmagal le enkrat, začeli obetavno. Že v drugi minuti je Leon Črnčič v kazenskem prostoru prišel do strela, ki ga je obramba gostov blokirala. Nato pa so pobudo povsem prevzeli gosti, prav čudno je, da premoči niso kronali z golom. Dejan Petrovič in Matic Vrbanec sta nevarno, a ne dovolj natančno, poskušala s streli od daleč, veliko priložnost pa je v 14. minuti zamudil Ante Živković.

Velenjčani povedli prek avtogola

Po lepi akciji njegove ekipe in zadnji podaji Alena Krajnca se je znašel iz oči v oči z vratarjem Tomažem Stopajnikom, ki pa je po njegovem strelu odlično reagiral, z ramo je žogo odbil v kot. Nekaj minut pozneje je Petrovič v kazenskem prostoru lepo našel Kranjca, a je ta žogo poslal v naročje Stopajnika.

Avtogol Renata Pantalona:

Za zgrešene priložnosti so bili Kidričani kaznovani v 23. minuti, ko so prejeli zelo poceni gol. David Hrubik je z leve strani poslal žogo v sredino proti Damjanu Trifkoviću, ta se je znašel med dvema branilcema, oplazil žogo, ki je zadela Renata Pantalona in se odbila v mrežo.

Po golu so knapi dobili krila in izvedli še nekaj nevarnih protinapadov. Po prvem izmed njih Mićo Kuzmanović v sredini ni našel soigralcev, po drugem je Dominik Radić prišel v kazenski prostor, toda njegov poskus ni obrodil sadov, vratar Matija Kovačić je žogo odbil v kot, po njem pa je Črnčić s strelom z glavo zadel prečko.

Preobrat Aluminija po zaslugi zlatih rezervistov

Jasno je bilo, da bodo Kidričani v drugem delu napadli na vso moč. Vrbanec je v 53. minuti streljal čez gol, na drugi strani je bil nevaren strel od daleč Miljenka Bošnjaka, v 63. minuti je strel Vrbanca iz bližine ubranil Stopajnik, le nekaj trenutkov pozneje pa je bil domači vratar brez moči.

Premagal ga je Pečnik, ki je v 61. minuti vstopil v igro, tri minute pozneje pa izkoristil lepo podajo Vrbanca v prazen prostor in poslal žogo mimo vratarja v mrežo.

Aluminij ni potreboval veliko časa, da je povsem preobrnil izid v svojo korist. V 69. minuti je Pečnikov dosežek ponovil Klepač, ki je prav tako potreboval le tri minute, da je po prihodu z rezervne klopi zatresel mrežo. Hrvat se je odlično znašel v kazenskem prostoru, iz obrata je z diagonalnim strelom po tleh ugnal Stopajnika.

Zadetek Mihovila Klepača za 2:1:

Klepač je imel v 87. minuti priložnost, da bi vodstvo svoje ekipe še povečal, toda zadel je le vratnico, potem ko se je sam znašel pred vratarjem. Edino polpriložnost za Rudar je še pred tem zapravil Dem Pljava.

Rudar bodo v 14. krogu 19. oktobra gostoval pri Olimpiji, Aluminij pa bo dan pozneje gostil Bravo.

