Olimpija po infarktni zmagi v Kranju spet pred Mariborom #video

Triglav : Olimpija 2:3 (1:0)



Športni center, sodniki: Mertik, Smej in Herženjak.



Strelci: 1:0 Majcen (10./11 m), 2:0 Petric (49.), 2:1 Lupeta (67.), 2:2 Lupeta (69.), 2:3 Vukušić (78.).



Triglav: Arko, Šalja, Gajič (od 70. Herić), Udovič (od 76. Kumer), Mlakar, Kryeziu, Milanović, Tijanić, Petric, Kuhar (od 88. Hasanaj), Majcen.



Olimpija: Vidmar, Samardžić, Bagnack, Boakye, Jurčević, Putinčanin (od 46. Lupeta), Tomić, Savić (od 63. Kidrič), Menalo, Valenčič, Vukušić.



Rumeni kartoni: Kuhar, Udovič, Šalja; Savić, Bagnack, Vukušić, Kidrič.

Rdeči karton: Lupeta (80.).

Kapetan Triglava Luka Majcen je dosegel že šesti zadetek v tej sezoni. Foto: Peter Podobnik/Sportida Čeprav prvi polčas ni ponudil veliko nogometnih užitkov, pa so bili domači navijači zadovoljni, saj so njihovi ljubljenci po prvih 45 minutah vodili. Edini zadetek v prvem delu je dosegel Luka Majcen, ko je v deseti minuti izkoristil enajstmetrovko, ki jo je zakrivil Mario Jurčević s prekrškom nad Ožbejem Kuharjem.

Olimpija je sicer terensko prevladovala, večkrat streljala, še najnevarnejša pa je bila v 14. minuti, ko je po desni prodrl Luka Menalo, streljal, Jalen Arko pa je bil dobro postavljen in je strel ustavil. Vratar domačih je bil na mestu tudi v 35. minuti, ko je odbil žogo po prostem strelu Anteja Vukušića z 20 metrov.

Gorenjci so v uvodu drugega polčasa podvojili prednost, ko je Egzon Kryeziu v protinapadu podal žogo na desno do vtekajočega Gabra Petrica, ta pa jo je poslal v mrežo za 2:0 in svoj prvoligaški prvenec.

Jucie Lupeta je vstopil v igro na začetku drugega polčasa, dosegel dva zadetka, nato pa prejel rdeči karton. Foto: Peter Podobnik/Sportida Olimpija je zatem zaigrala malce bolje, Jucie Lupeta je najprej v 59. minuti z glavo grdo zgrešil iz bližine, a se je nato izkazal v 67. in 69. minuti, ko je dosegel zadetka za izenačenje. Obakrat je zadel iz bližine in po podaji z leve strani, prvič mu je podal Tomislav Tomić, drugič pa Menalo.

Popoln preobrat se je v 78. minuti zgodil po podobni akciji, spet je z leve pred gol podal Menalo, v vlogi strelca pa se je znašel Vukušić, ki je tako dosegel svoj deveti gol sezone in se na vrhu lestvice pridružil Dariu Vizingerju iz Celja.

V 80. minuti pa je moral iz igre junak ljubljanskega preobrata Lupeta, zaradi grobega starta proti Veronu Šalji je dobil rdeči karton, tako kot tudi trener zeleno-belih Safet Hadžić zaradi protestiranja.

Kljub številčnemu primanjkljaju pa so v 86. minuti Ljubljančani prišli do nove priložnosti, ko je Rok Kidrić s strelom z glavo zadel prečko.

Kranjčani bodo v 14. krogu 19. oktobra gostovali v Murski Soboti, Ljubljančani pa bodo gostili Velenjčane.

Konec srečanja v Kranju. Olimpija je po izjemnem preobratu zmagala s 3:2 in se vrnila na prvo mesto. Reprezentančni premor bo tako preživela na vodilnem položaju. V strelih na gol je bila izrazito nevarnejša (13:2).

86. minuta: čeprav imajo zmaji igralca manj, so še vedno nevarni. Rezervist Rok Kidrič je nevarno zapretil po strelu z glavo, a je žoga zadela okvir vrat in se odbila nazaj v igralno polje. Podal mu je slavljenec Tomislav Tomić, ki igra stoto tekmo za zmaje. Ostaja 3:2 za goste iz Ljubljane, ki bi se z zmago povzpeli na prvo mesto.

80. minuta: Olimpija je le minuto po velikem preobratu ostala z igralcem manj. Zaradi ostrega prekrška nad Veronom Šaljo je bil izključen dvakratni strelec Jucie Lupeta. Zaradi protestov je moral klop Olimpije zapustiti trener Safet Hadžić. Lahko Triglav izkoristi prednost igralca več in pokvari načrte Olimpiji?

Gooooool! 2:3! 79. minuta. Kakšen preobrat Olimpije! Ljubljančani so v 12 minutah dosegli kar tri zadetke in poskrbeli za popoln preobrat na Gorenjskem. Luka Menalo je zaposlil osamljenega Anteja Vukušića, ki mu ni bilo težko zatresti mreže. To je že deveti zadetek Dalmatinca v tej sezoni, ki si deli prvo mesto na lestvici najboljših strelcev 1. SNL.

Gooooool! 2:2! 69. minuta. Noro, kaj se dogaja v Kranju. Olimpija je le dobro minuto po prvem zadetku še enkrat zatresla mrežo Triglava. Znova je prodrla po levi strani, kjer je podobno kot minuto poprej akcijo začel Mario Jurčević, nato pa je Luka Menalo odlično zaposlil Jucieja Lupeto, ki mu ni bilo težko z neposredne bližine spraviti žoge v domačo mrežo. Rezultat dvoboja v Kranju je po hitrem preobratu Olimpije izenačen na 2:2. Portugalski napadalec s polnim imenom Joaquim Manuel Welo Lupeta je v tej sezoni dosegel tri zadetke.

Gooooool! 2:1! 67. minuta. Posijal je žarek upanja za Olimpijo. Zmaji so dolgo časa oblegali vrata Triglava, Tomislav Tomić je z leve strani podal Jucieju Lupeti, ki mu ni bilo težko zatresti mreže kranjskega kluba.

59. minuta: lepa priložnost za Olimpijo, a je Jucie Lupeta po predložku Maria Jurčevića z glavo meril čez vrata. Ostaja 2:0 za Triglav.

Goooool! 2:0! 48. minuta. Triglav se je izkazal v protinapadu, ko je prišel do strela Gaber Petric in s strelom med nogama matiral vratarja Olimpije Nejca Vidmarja. Kranjčani so podvojili prednost, Ljubljančani so se znašli v hudih težavah. Petric, ki igra tretjo tekmo v prvi ligi, je dosegel strelski prvenec za Triglav. Podajo je prispeval Egzon Kryeziu.

Začetek drugega polčasa. V postavi Olimpije je prišlo do menjave, namesto Srba Marka Putinčanina je v igro vstopil Portugalec Jucie Lupeta. Ljubljančani bi radi čimprej prišli do izenačenja.

Konec prvega polčasa. Triglav si je priigral tesno prednost proti Olimpiji, ki je bila v prvem delu nevarnejša. V strelih na gol vodi s 6:1, od tega 2:1 v strelih v okvir vrat. Žoga je bila v njeni posesti kar 67 odstotkov časa.

45. minuta: Marko Putinčanin je streljal proti vratom Triglava, a je obramba kranjskega kluba blokirala njegov strel. V zadnjih sekundah dvominutnega sodnikovega podaljška je Vitja Valenčič poslal žogo visoko čez vrata. Ostaja 1:0 za gostitelje.

35. minuta: Ante Vukušić je s prostega strela, oddaljenost je bila okrog 20 metrov, ogrel dlani vratarju Triglava Jalenu Arku, v naslednjem napadu pa je Luka Menalo meril mimo vrat. Olimpija pritiska, a ostaja pri zgodnjem vodstvu gorenjskega prvoligaša.

22. minuta: Ožbej Kuhar in Stefan Savić sta po tem, ko jima je zavrela kri in sta se sporekla, prejela rumeni karton.

18. minuta: Gaber Petric se je v protinapadu zagnal proti vratom Olimpije. Z globinsko podajo ga je lepo zaposlil Luka Majcen, nato pa je tik pred kazenskim prostorom v dvoboju z Markom Putinčaninom, ki ga je rahlo odrinil, padel na ramo. Padec je bil tako boleč, da je obležal za nekaj minut, a je nato lahko nadaljeval z igro.

14. minuta: Olimpija je bila blizu izenačenja. Po desni strani je speljala hitro in kombinatorno akcijo, ki jo je končal Luka Menalo. Najprej je mojstrsko preigral Milana Milanovića, nato pa streljal neposredno v vratarja Jalena Arka, ki je preprečil zadetek zeleno-belih. Olimpija na gostovanju pri gorenjskih orlih igra v sivi igralni opremi.

Goooool! 1:0! 10. minuta. Triglav je hitro povedel proti ljubljanski Olimpiji. Sodnik Bojan Mertik je po prekršku Maria Jurčevića nad Ožbejem Kuharjem upravičeno pokazal na belo točko. Odgovornost je prevzel kapetan Luka Majcen, ki je zlahka ugnal Nejca Vidmarja. Triglav je prejel najstrožjo kazen po akciji, v kateri sploh ni dišalo po zadetku, a je branilec zmajev naivno storil prekršek znotraj kazenskega prostora, tako da je delivec pravice iz Prekmurja po krajšem premisleku dosodil 11-metrovko. Majcen je zadel v polno že šestič v tej sezoni.

Začetek dvoboja v Kranju.

Ob 15.30 se bo začel predzadnji dvoboj 13. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Triglavom in Olimpijo. Kranjčani imajo najmlajšo zasedbo v slovenskem nogometnem prvenstvu.

Kakšno začetno postavo je izbral trener Olimpije Safet Hadžić? Tomislav Tomić bo odigral jubilejno stoto tekmo za zmaje.

Tomislav Tomić bo danes nastopil na svoji 100. uradni tekmi za Olimpijo.



Kdo bo zaigral od prve minute za kranjski Triglav?

Nedeljski spored se bo začel na Gorenjskem, kjer bo ob 15.30 gostovala Olimpija. Triglav je na lestvici boljši le od Rudarja, prejšnji teden mu je prekrižal načrte in izenačil v zadnjih sekundah (1:1) srečanja v Velenju, odrešilne točke, s katerimi bi se odlepil od dna, pa bo iskal proti zmajem.

Macky Bagnack se vrača v začetno postavo zmajev. Foto: Žiga Zupan/Sportida Kranjčani so ponosni na svojo klubsko filozofijo, kjer posvečajo izjemno pozornost delu z mladimi. Po podatkih evropskega nogometnega observatorija CIES ima Triglav v tej sezoni najnižjo povprečno starost nogometašev v Prvi ligi Telekom Slovenije. Povprečna starost je 23,3 leta, mlajšo ima v Evropi le sedem prvoligaških klubov iz Danske, Belorusije, Nizozemske, Slovaške in Belgije. Začasni trener Vlado Šmit bo z mlado zasedbo poskušal ostati neporažen tudi proti favoritu iz Ljubljane, nato pa se bo skupaj s sodelavcem Gregorjem Bergantom posvetil delu z ekipo med reprezentančnim premorom.

Zeleno-beli so v tej sezoni že premagali Triglav. V Stožicah je bilo 4:2. "Na vsak način moramo dobiti to tekmo. Spoštujemo Triglav in pričakujem težko tekmo. Potrebujemo svojo igro, veliko golov, všečno igro in to bomo poskušali narediti v Kranju, da bo videti tako, kot je treba," je Safet Hadžić opozoril na nujnost zmage, s katero bi zmaji čim hitreje pozabili na boleč poraz na večnem derbiju. Po odsluženi kazni se v ekipo vrača Macky Bagnack, na seznamu poškodovanih pa se je znašel Endri Čekiči.