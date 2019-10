Ko igrata Bravo in Celje, je rezultat vedno 2:2 #video

Nogometaši ljubljanskega Brava in Celja so se v 13. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 2:2 (1:0). Tako kot se je avgusta končal prvi dvoboj teh dveh ekip v sezoni, se je tudi današnji. Bravo, ki ostaja sedmi, je tako osvojil drugo točko na zadnjih štirih tekmah, medtem ko je za petouvrščene Celjane to drugi zaporedni remi in tretja zaporedna tekma brez poraza.

Bravo : Celje 2:2 (1:0)



Stadion Žak, sodniki: Vinčić, Klančnik in Šprah.

Strelci: 1:0 Žinko (3.), 1:1 Vizinger (59.), 1:2 Lotrič (62./11 m), 2:2 Nukić (81.).



Bravo: Vekić, Kurtović, Žinko, M. Matko, Ihbeisheh, Agboyi, Krcić (od 68. Primc), Nukić, Abdurahimi, Mensah (od 80. Đajić), A. Matko (od 90. Kancilija).



Celje: Rozman, Vidmajer, Zaletel, Stojinović, Ćalušić (od 73. Travner), Plantak, R. Štraus (od 46. Koritnik), Novak, Lotrič, Božić, Vizinger.



Rumeni kartoni: Ihbeisheh, Kurtović; Zaletel, Plantak.

Rdeči karton: /.

Prvi polčas v Spodnji Šiški so dobili domači nogometaši, ki so že v tretji minuti načeli mrežo Celja. Takrat je Matjaž Rozman žogo prekratko izbil na rob kazenskega prostora, od koder je Luka Žinko z nizkim strelom iz prve zadel za 1:0.

Domači, ki so bili nekoliko konkretnejši pri zaključevanju akcij, so imeli izvrstno priložnost še v 18. minuti, ko je Mustafa Nukić lepo prišel do strela s 14 metrov, Rozman pa se je takrat izkazal. Le malce zatem je bil Nukić nenatančen s strelom iz obrata.

Fotogalerija s tekme, fotograf Vid Ponikvar:

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Celjani so sicer imeli nekaj strelov ob rahlo večji posesti žoge, še najnevarnejši pa je bil poskus Mitje Lotriča v 34. minuti, ko je sprožil z 20 metrov, žoga pa je zletela malce mimo vrat.

Ekspresen preobrat Celjanov, a ...

Ljubljančane je zelo hitro popeljal v vodstvo Luka Žinko. Foto: Vid Ponikvar Kmalu po začetku drugega dela, v 48. minuti, so bili domači blizu novega zadetka, ko je Almin Kurtović sprožil malce zunaj kazenskega prostora in zadel vratnico. Na drugi strani je v 51. minuti moral posredovati Igor Vekić po strelu z glavo Josipa Ćalušića.

V 59. minuti pa so Celjani izenačili. Vekić je najprej imel delo po strelu z roba kazenskega prostora, odbil žogo, do nje pa je prišel Dario Vizinger in iz bližine dosegel svoj deveti gol sezone, s katerim je na vrhu lestvice strelcev.

Vsega tri minute pozneje je bilo že 2:1 za Celjane. Mitja Lotrič je prodrl v kazenski prostor, tam je nad njim prekršek storil Besart Abdurahimi, prav Lotrič pa je tudi prevzel odgovornost in z bele pike dosegel svoj peti zadetek v sezoni.

Zadetek Daria Vizingerja, že deveti v tej sezoni:

V 69. minuti sta bila na drugi strani nevarna Nukić in Aljoša Matko, toda prvemu je strel obranil Rozman, drugi pa je z glavo žogo poslal čez prečko. V 81. minuti pa so gostitelji izenačili, ko je Milan Đajić podal z desne v kazenski prostor do vtekajočega Nukića, ta pa je zadel za 2:2.

V 85. minuti je bil blizu uspeha še Abdurahimi, a je žoga zletela mimo vrat, zatem pa sta imeli obe ekipi še po eno priložnost, a ne Aljoši Matku ne Gašperju Koritniku ni uspelo spremeniti izida.

Bravo bo v 14. krogu 20. oktobra gostoval v Kidričevem, Celje pa bo dan prej gostilo Domžale.

Dogajanje v Ljubljani v živo: