Razdrh ni prizanesel tekmecu, ki ga pozna kot lastno dlan #video

Domžale : CB 24 Tabor Sežana 1:0 (1:0)



Športni park, gledalcev 550, sodniki: Sagrković, Kalan in Burjan.

Strelec: 1:0 Vuk (36.).



Domžale: Mulalić, Sikošek (od 90. Rom), Šoštarič Karič, Klemenčič, Fink, Ibričić, Pišek, Jakupović, Mujan, Podlogar (od 79. Lazarević), Vuk (od 71. Svetlin).



CB 24 Tabor Sežana: Adam, Salkić, Požrl, Azinović, Horvat (od 67. Stevanović), Vukelić (od 46. Zebić), Sever, Krivičić, Bongongui (od 44. Milošev), Stančič, Sikimić.



Rumeni kartoni: Ibričić, Mulalić; Horvat, Sever.

Rdeči karton: /.

Andrej Razdrh je prvič vodil Domžale proti svoji prejšnji ekipi. Potem ko je na prvi medsebojni tekmi Tabor popeljal do zmage z 2:1, je tokrat tri točke prinesel Domžalam. Te so prvič v sezoni zmagale na svojem igrišču in se točkovno izenačile z današnjim tekmecem in Bravom. Vsi trije pa za petim mestom zaostajajo za osem točk.

Zmagovalca odločil Vuk

Tekma v Domžalah je v prvem polčasu postregla s kar nekaj dogajanja. Že v peti minuti je bil Slobodan Vuk sam pred gostujočim vratarjem Davidom Adamom, ta pa se je v dvoboju izkazal. Pet minut pozneje je Leon Sever na drugi strani s 17 metrov oplazil prečko, v 18. minuti pa je Matej Podlogar s strelom z glavo za malo zgrešil, tako kot na drugi strani Predrag Sikimić v 22. minuti.

V 29. minuti je žoga odskočila Podlogarju, ko je bil ta sam pred Adamom, slednji pa je moral sedem minut pozneje žogo pobrati iz svoje mreže. Senijad Ibričić je podal z desne strani v osrčje kazenskega prostora, Vuk pa je zadel za 1:0.

Zadetek Slobodana Vuka:

V uvodu drugega polčasa so nekaj več poskušali domači, poskušala sta dvakrat Vuk in Arnel Jakupović, pri gostih pa je od daleč neuspešno sprožil Mario Zebić. Sicer pa pravih priložnosti ni bilo, gosti so se sicer trudili priti do izenačenja, a je domžalska obramba, tudi z novincem Maticem Finkom, tokrat bolje delovala.

Domžalčani pa so v 84. minuti po protinapadu prišli do novega strela, a tega je slabo izvedel Tonči Mujan, na drugi strani pa je Lazar Milošev v tretji minuti sodniškega dodatka zapravil še zadnjo priložnost Kraševcev. Tik pred koncem tekme je dvoboj z Jakupovićem dobil Adam.

Domžalčani bodo v 14. krogu 19. oktobra gostovali v Celju, Sežančani pa bodo dan pozneje gostili Maribor.

Dogajanje v Domžalah v živo: