Živahen derbi, ki se je končal po atraktivnih škarjicah Kronavetra #video

Maribor : Mura 0:0



Stadion Ljudski vrt, gledalcev 7500, sodniki: Perić, Kovačič in Kasapović.

Strelci: /.



Maribor: Pirić, Klinar, Mitrović, Peričić, Viler, Pihler, Cretu, Požeg Vancaš (od 68. Vrhovec), Hotić, Kronaveter, Zahović (od 87. Tavares).



Mura: Obradović, Šturm, Karamarko, Maruško, Karničnik, Kouter, Šporn, Bobičanec, Šušnjara (od 77. Mulić), Horvat (od 85. Bubnjar), Maroša (od 90. Brkić).



Rumeni kartoni: Cretu, Peričić, Pihler; Šporn, Šturm.

Rdeči karton: Peričić (67.).

Mura ima na zadnjih petih tekmah tri zmage in dva remija, Maribor, ki je sicer prekinil niz zmag, pa je neporažen že sedem tekem. Izbranci Darka Milaniča so tako vsaj začasno zadržali mesto na vrhu lestvice, Mura pa je tretja s točko zaostanka.

Čeprav prvi polčas ni prinesel zadetkov, je ponudil kar precej akcije. Pri domačih je Dino Hotić dobro zalagal soigralce s podajami, a jih ti niso unovčili. Med drugim je Luka Zahović dvakrat zgrešil z glavo v sedmi in 22. minuti, trikrat je bil neuspešen tudi Aleks Pihler, ki je bil premalo zbran v 15., 31. in 39. minuti.

Fotogalerija s tekme, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Na drugi strani pa so nase opozorili Luka Bobičanec, ki je bil v 27. minuti preveč sebičen in streljal iz mrtvega kota, Nino Kouter, ki je v 35. minuti žogo poslal le malo mimo vrat s strelom od daleč, in Amadej Maroša, ki je ogrožal vrata v osmi in deveti minuti.

Navijači Mure so napolnili severno tribuno Ljudskega vrta. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Gosti so bili zelo nevarni v 55. minuti, ko je Tomi Horvat iz ugodnega položaja zgrešil cilj, na drugi strani je takoj zatem novo mariborsko priložnost zapravil Zahović oziroma je njegov poskus obranil Matko Obradović.

Kenan Pirić pa je bil na preizkušnji v 59. minuti, ko je znova od daleč streljal Kouter. V 67. minuti pa so domači ostali brez Špira Peričića, ki je na robu kazenskega prostora podrl Žana Karničnika in dobil svoj drugi rumeni karton.

V 74. minuti so kljub igralcu manj gostitelji imeli priložnost prek Roka Kronavetra, v 83. minuti pa je še Denis Klinar žogo poslal čez gol. Pozneje pa se ob celo konkretnejši igri domačih izid tudi ni več spremenil, čeprav je Kronaveter s "škarjicami" v zadnjih sekundah le za malo zgrešil Murina vrata.

Mariborčani bodo v 14. krogu 20. oktobra gostovali v Sežani, Sobočani pa bodo dan prej gostili Kranjčane.

Konec dvoboja. Maribor in Mura sta se v razburljivem derbiju, v katerem so manjkali le še zadetki, razšla brez zmagovalca. Gledalci niso dočakali zadetkov. Vijolice so prekinile niz šestih zaporednih zmag, črno-beli pa nadaljevali izjemen niz proti Mariboru. Odkar so se vrnili v 1. SNL, sploh še niso doživeli poraza proti vijolicam, čeprav so proti njim odigrali že šest tekem.

94. minuta: kakšne škarjice Roka Kronavetra! Mariborčan je v zadnjih sekundah dvoboja z atraktivnim strelom iz zelo težkega položaja skoraj premagal vratarja Mure. Ostalo je pri 0:0.

Atraktiven poskus Roka Kronavetra s škarjicami:

Konec rednega dela. V Ljudskem vrtu se bodo igrale še štiri minute sodnikovega podaljška.

73. minuta: čeprav ima Maribor igralca manj, se je spogledoval z vodstvom. Rok Kronaveter bi z neposredne bližine skoraj premagal Matka Obradovića, a je vratar Mure refleksno z nogo odbil žogo in preprečil zadetek.

Priložnost Roka Kronavetra:

67. minuta: po prodoru Žana Karničnika, ki ga je na robu kazenskega prostora ostro ustavil Špiro Peričić, je sodnik po daljšem posvetu s pomočnikom pokazal Dalmatincu drug rumeni karton. Branilec Maribor je tako moral zaradi izključitve zapustiti igrišče, Mura pa s prostega strela ni resneje ogrozila vrata domačih.

Kako si je Špiro Peričić prislužil rdeči karton:

62. minuta: sodnik Dragoslav Perić je v zadnjih osmih minutah pokazal gostiteljem tri rumene kartone. Prejeli so jih Alexandru Cretu, Špiro Peričić in Aleks Pihler.

59. minuta: zadetek visi v zraku. Tokrat je dlani Kenana Pirića z močnim strelom z razdalje ogrel Nino Kouter.

57. minuta: zdaj je bilo vroče v kazenskem prostoru gostov. Dino Hotić je mojstrsko zaposlil Luko Zahovića, ta pa je skušal po strelu z glavo premagati Matka Obradovića, a je ostal hrvaški vratar zbran.

55. minuta: najlepša priložnost Mure na dvoboju. Ponudila se je Tomiju Horvatu. Nekdanji up Maribora je iz dokaj ugodnega položaja streljal mimo vrat in se prijel za glavo. Po vodi je splavala velika priložnost za vodstvo Mure.

Priložnost Tomija Horvata:

Začetek drugega polčasa, stratega Maribora in Mure nista spreminjala zasedbe.

Konec prvega polčasa, v katerem ni manjkalo priložnosti, mreži pa ostajata nedotaknjeni. Odkar se je Mura vrnila v 1. SNL, v prvenstvu še ni izgubila proti Mariboru. Maribor vodi v strelih proti vratom z 10:4, v strelih, ki so šli v okvir vrat, pa je rezultat izenačen (3:3).

39. minuta: Aleks Pihler je še tretjič na tekmi zapretil gostom. Njegov strel z razdalje je bil močan, a ga je vratar Mure Matko Obradović odbil in preprečil vodstvo Maribora.

35. minuta: Nino Kouter, ki je na zadnji tekmi atraktivno zatresel mrežo Domžal, je nevarno streljal z razdalje. Ni manjkalo veliko, pa bi žoga švignila v okvir vrat, tako pa je za malo zgrešila cilj. V naslednjem napadu je dlani vratarja Maribora ogrel še Luka Šušnjara.

Priložnost Nina Kouterja:

31. minuta: dvoboj z visokim ritmom je prinesel novo priložnost. Dino Hotić je lepo našel Aleksa Pihlerja, ki je skušal zatresti mrežo po strelu z glavo, a ni bil dovolj natančen. ostaja 0:0.

27. minuta: zdaj je zapretila Mura. Z desne strani se je odprl prostor za prodor Luki Bobičancu, ki je skušal premagati Kenana Pirića s strelom v bližnji kot, a je bil reprezentant BiH na mestu.

Priložnost Luke Bobičanca:

21. minuta: nova priložnost za Maribor. Po desni strani je prodrl Dino Hotić in podal Luki Zahoviću, ki je iz težkega položaja streljal z glavo in poslal žogo mimo vrat. Ostaja 0:0, razmerje strelov proti golu v uvodni četrtini srečanja 5:1 za gostitelje, posest žoge pa 56:44 v korist Mure.

Priložnost Luke Zahovića:

14. minuta: nevarno je bilo pred vrati gostov iz Murske Sobote. Rudi Požeg Vancaš je zaposlil Aleksa Pihlerja, ki pa je zgrešil cilj in ustrelil mimo vrat. Ostaja 0:0, v Ljudskem vrtu pa odmeva bučna spodbuda navijačev Mure, ki so se udeležili gostovanja pri prvakih v velikem številu.

7. minuta: Mitja Viler je poslal predložek na desno stran kazenskega prostora, kjer je bil Luka Zahović, Napadalec Maribora je poslal žogo čez vrata. V nasprotnem napadu je zapretila Mura, a je bil Amadej Maroša za las prekratek, tako da ni izkoristil predložka Klemna Šturma z leve strani. Po vodi je splavala prva priložnost za zadetek, ki so si jo priigrali gostje.

Začetek tekme v Mariboru. Če bodo vijolice neporažene, bodo zadržale vodilni položaj, če pa bodo do treh točk prišli gostje, bodo poskočili na vrh razpredelnice. Maribor je izbral enako začetno postavo kot na zadnjem gostovanju v Ljubljani.

Ob 20.15 se bosta v velikem sobotnem derbiju za prvo mesto spopadla Maribor in Mura. Koga je v začetno enajsterico uvrstil trener vijolic Darko Milanič?

Kako pa se je odločil strateg Mure Ante Šimundža?

Darko Milanič je z Mariborom prevzel prvo mesto po zmagi v Stožicah. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Veliki sobotni derbi bo v Ljudskem vrtu, kjer se obeta pravi spektakel. Neposredni prenos na Planet TV se bo začel že ob 20. uri, glavni sodni Dragoslav Perić pa bo začetek dvoboja označil 15 minut pozneje. Vijolice so v prvenstvu v izjemni formi. Dobile so šest zaporednih dvobojev, po dramatični zmagi v Stožicah (4:2) pa se prvič v tej sezoni povzpele na vrh razpredelnice. Mariborčani so ujeli formo, s katero upravičeno merijo na rekordno 16. državno zvezdico.

Danes bodo imeli opravka s tekmecem, ki jim ne ustreza, saj ga, odkar se je Mura vrnila v elitni razred, na prvenstveni tekmi še niso premagali. Črno-beli so bili edini, ki so v prejšnji sezoni ostali neporaženi proti prvaku Mariboru, edini dvoboj v tej sezoni pa se je v Fazaneriji končal z 1:1.

"Tekma, ki nas čaka, bo zahtevna, predvsem pa drugačna, kot je bil derbi. Morda ne bo na nasprotni strani toliko individualne kakovosti, bo pa veliko moštvenega duha, strategije, taktične discipline. Z dobrim branjenjem in iskanjem priložnosti za protinapade," pred spopadom, ki bo napolnil Ljudski vrt, zlasti severno tribuno, namenjeno navijačem iz Murske Sobote, sporoča trener Darko Milanič.

"Smo v super seriji, ki jo razumljivo želimo nadaljevati. Dolga je še pot do konca prvenstva, a se bomo borili na vsaki tekmi, da ostanemo, kjer smo," je poudaril nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste. Mariboru uspeva skoraj vse, za popolno zbirko mu manjka le še zmaga nad Muro.

Spopadel se bo s svojim nekdanjim pomočnikom Antejem Šimundžo, ki je na dobri poti, da Muro še drugič zapored popelje v Evropo. Tudi Mura je v dobri formi, kar so v zadnjem nastopu na svoji koži izkusili Domžalčani. Nino Kouter in Amadej Maroša sta blestela z evrogoli, zdaj bosta poskušala prelisičiti še mariborsko obrambo, ki ji po novem poveljuje Nemanja Mitrović. "To je za nas privilegij, če se tekmo z Mariborom dojema kot derbi. Pomeni priznanje za naše delo, se pa takšnih tekem veselimo," pred vrhuncem 13. kroga poudarja Šimundža, ki bi, če bi presenetil branilce državnega naslova, občudoval Muro na vodilnem položaju prve lige.

"Zadovoljni smo glede točkovne bere, je pa dejstvo, da smo plačali velik davek s poškodbo Alena Kozarja. Žal je to sestavni del nogometa," se trener Mure zaveda, da bo brez kapetana, ki ga zaradi poškodbe kolena čaka daljši počitek, težje prišel do cilja. Želi ostati neporažen proti Mariboru, od igralcev pa zahteva evropski pristop.