"Če bo Mura nadaljevala v tem ritmu, se ji lahko zgodi marsikaj dobrega" #video

razvoj in napredek nš mura

"Predstave in točke, ki jih imamo, so pokazatelj, da je pot, ki smo jo izbrali, prava," pravi trener NŠ Mura Ante Šimundža.

"Predstave in točke, ki jih imamo, so pokazatelj, da je pot, ki smo jo izbrali, prava," pravi trener NŠ Mura Ante Šimundža. Foto: Vid Ponikvar

"Naredili smo korak naprej, a nismo še povsem zadovoljni, sploh zaradi takih stvari, ki so se dogajale proti Mariboru, ko smo imeli igralca več.

Nogometaši NŠ Mura imajo po 13. krogih Prve lige Telekom Slovenije 24 točk, lani so jih imeli v tem času 16. Cilje si postavljajo vse višje. Lani obstanek, letos si želijo končati na sredini lestvice.

"To je klubski cilj, k temu stremimo. Naš cilj pa je tudi kot ekipa napredovati na vsakem treningu, biti boljši iz tekme v tekmo, se učiti iz napak. Predstave in točke, ki jih imamo, so pokazatelj, da je pot, ki smo jo izbrali, prava," pravi Šimundža, čigar moštvo je na domači zelenici na vedno vroči Fazaneriji morda najtežje premagljivo v celotni ligi.

"Nismo še na ravni, da bi lahko resno konkurirali za naslov"

"To je dokaz tega, da smo na pravi poti. Da dobro delamo, da imamo dobre navijače in se nas ekipe po eni strani bojijo, ko pridejo v Fazanerijo. In tako je prav," meni Luka Šušnjara, ki s soigralci za vodilno Olimpijo zaostaja tri točke. "Nismo še na ravni, da bi lahko resno konkurirali za naslov. Ne bomo pa prepuščali zmag," ostaja trdno na realnih tleh strateg Murašev, ki jim čestita tudi nekdanji trener Mure Bojan Prašnikar.

"Če bo Mura nadaljevala v tem ritmu treniranja, razvoja in pojmovanja nogometa, se jim lahko v prihodnosti marsikaj dobrega zgodi," meni Bojan Prašnikar. Foto: Reuters

V prihodnosti se jim lahko zgodi marsikaj dobrega

"Proces razvoja ni tako enostaven. Muri lahko le čestitamo. Mislim, da ni nekih velikih razlik med temi tremi ekipami (Mura, Olimpija, Maribor, op. a.). Če bo Mura nadaljevala v tem ritmu treniranja, razvoja in pojmovanja nogometa, se jim lahko v prihodnosti marsikaj dobrega zgodi."

Mariborčani po remiju z Muro:

