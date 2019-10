Kidričani ne popuščajo, njihova nova žrtev ljubljanski Bravo #video

Kidričani so izkoristili spodrsljaja Maribora in Mure ter se z zmago nad Bravom znova zavihteli na drugo mesto. Izbranci Slobodana Gruborja so imeli večji del tekme nadzor nad tekmo in hitro odločili zmagovalca. Aluminij po osmi zmagi za dve točki zaostaja za vodilno Olimpijo in ima tri prednosti pred Mariborom in Muro. Na drugi strani so Ljubljančani doživeli sedmi poraz in ostajajo v družbi ekip iz spodnjega dela lestvice.

Kidričani so zasluženo dobili prvi polčas, saj so bili bolj ali manj ves čas boljši tekmec na zelenici. Prvi priložnosti so zapravili v 10. in 12. minuti, ko je po strelih Jureta Matjašiča od daleč in Nikole Leka posredoval Igor Vekić.

V 24. minuti pa so domači povedli. Matjašič je z zunanjim delom stopala podal z leve strani, v kazenskem prostoru pa je z glavo z več kot desetih metrov zadel Alen Krajnc. Šest minut pozneje so podvojili prednost, najprej je streljal Ante Živković, Vekić je žogo odbil, a le do Leka, ki jo je pospravil v mrežo.

Fotogalerija s tekme Aluminij : Bravo (foto Vid Ponikvar):

V 36. minuti pa so prvič resneje zagrozili tudi Ljubljančani, Arafat Mensah je v kazenskem prostoru prišel do strela, izkazal pa se je Matija Kovačić. To je bila tudi edina resna priložnost gostov v tem delu igre.

V drugem polčasu so gosti pokazali nekaj več želje, a posebej nevarni niso bili, zato pa so v 63. minuti gostitelji povišali prednost, ko je po desni strani v kazenski prostor prišel Živković in žogo poslal ob bližnji vratnici v mrežo za 3:0.

Na 4:0 je v 69. minuti povišal Krajnc, ki je v kazenskem prostoru prehitel in preigral prepočasnega Darka Zeca in nato matiral Vekića. V 77. minuti je imel Živković dve priložnosti v enem napadu, a se je izkazal Vekić v boju ena na ena.

V 78. minuti pa so gosti le prišli do zadetka, po podaji Mustafe Nukića je iz bližine zadel Gal Primc. V 87. minuti je z razdalje poskusil še Besart Abdurahimi, a je bil Kovačić pripravljen. Nekaj trenutkov pozneje je s strelom z glavo zagrozil Zec, Kovačić pa je toliko preusmeril žogo, da je ta zadela prečko.

Že v sodniškem dodatku pa je piko na i visoki domači zmagi postavil Mihael Klepač, ki je prišel v kazenski prostor in malce z desne strani premagal Vekića.

Kidričani bodo v 15. krogu v soboto gostovali pri Olimpiji, Bravo pa bo dan pozneje gostoval v Domžalah.

Aluminij : Bravo 5:1 (2:0) Športni park, sodniki: Kajtazović, Švarc in Povšnar.



Strelci: 1:0 Krajnc (24.), 2:0 Leko (30.), 3:0 Živković (63.), 4:0 Krajnc (69.), 4:1 Primc (78.), 5:1 Klepač (90.).



Aluminij: Kovačić, Pantalon, Martinović (od 71. Kontek), Vrabnec, Krajnc, Petrovič, Jakšić (od 74. Klepač), Amuzie, Matjašič, Leko (od 59. Čermak), Živković.



Bravo: Vekić, Kurtović (od 81. Vrljičak), Zec, M. Matko, Ihbeisheh, Žinko, Agboyi, Primc, Đajić (od 58. Abdurahimi), Mensah (od 46. A. Matko), Nukić.



Rumeni kartoni: Petrovič, Leko; Mensah.

Rdeči karton: /.