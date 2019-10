Domžalčani so v Celju prejeli novo klofuto v klavrni sezoni

Celjani in Domžalčani so na prvi medsebojni tekmi skupaj dosegli kar osem zadetkov, od tega pet zmagovalci iz Celja. Ti so slavili tudi tokrat v z goli manj bogatim obračunom. Izbranci Dušana Kosića so zrežirali preobrat in še četrto tekmo zaporedoma končali neporaženi. Kljub temu ostajajo na petem mestu s točko manj od četrtouvrščene Mure in tretjeuvrščenega Aluminija, ki pa ima tekmo manj. Domžale so po sedmem porazu ostale na osmem mestu.

Tekmeca sta se v prvih 20 minutah bolj ali manj previdno preizkušala, v 21. minuti pa so gosti povedli. Tonči Mujan je na robu kazenskega prostora oddal žogo v kazenski prostor do Slobodana Vuka, ki je bil (vsaj) na meji prepovedanega položaja, ta pa jo je nato pod Matjažem Rozmanom potisnil v celjsko mrežo.

V 32. minuti so konkretnejši Domžalčani prišli do novega poskusa, z roba kazenskega prostora je le malce premalo natančno meril Arnel Jakupović. V 35. minuti pa je Celjanom uspelo izvesti prvo nevarnejšo akcijo, po kateri je žogo v kazenskem prostoru dobil Luka Kerin, novinec v domžalski obrambi Nikola Vujadinović ga je brcnil in zakrivil najstrožjo kazen. To je unovčil Mitja Lotrič s šestim golom sezone in tretjim z bele pike.

Zmagovalca v Celju je odločil Luka Kerin. Foto: Peter Podobnik / Sportida

V drugem polčasu je prvi nevarneje zagrozil Vujadinović, a je bil njegov strel z glavo premalo konkreten za Rozmana. Slednji pa je moral precej resneje posredovati v 69. minuti, ko je Vuk lepo prišel do neoviranega strela v kazenskem prostoru.

V 62. minuti je bil nevaren tudi Mujan, z leve strani je žogo poslal mimo oddaljene vratnice. Deset minut pozneje pa so dotlej nenevarni Celjani povedli z 2:1. Lotrič je najprej lepo zaposlil vtekajočega Daria Vizingerja, ki je malce z desne zadel nasprotno vratnico, odbito žogo pa je z enajstih metrov v mrežo potisnil Luka Kerin.

V 78. minuti je na drugi strani nevarno sprožil Jakupović, Rozman se je izkazal, pri Celjanih pa je v 88. minuti iz obrata poskusil še Lotrič, a je Ajdin Mulalić žogo ukrotil.

Celjani bodo v 15. krogu v soboto gostovali v Mariboru, Domžalčani pa bodo dan pozneje gostili Bravo.

Celje : Domžale 2:1 (1:1)

Arena Z'dežele, sodniki: Šmajc, Brezar in Kalan.



Strelci: 0:1 Vuk (21.), 1:1 Lotrič (36./11 m), 2:1 Kerin (72.).



Celje: Rozman, Vidmajer, Zaletel, Stojinović, D. Štraus (od 81. Ćalušić), Plantak, Benedičič, Lotrič, Kerin (od 89. Štravs), Božić, Vizinger.

Domžale: Mulalić, Sikošek (od 90. Šoštarič Karič), Vujadinović, Klemenčič, Ćorluka, Ibričić, Pišek, Mujan, Lazarević (od 70. Podlogar), Vuk (od 79. Sappinen), Jakupović.



Rumeni kartoni: Pišek; Vujadinović, Sikošek.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Celjani so po preobratu prišli do nove zmage, Domžale pa doživele nov poraz in le še potrdile status največjega razočaranja sezone.



VIDEO: gol Luke Kerina:



GOOOL! V 71. minuti je najprej vratnico zatresel Dario Vizinger, potem pa je žogo v nadaljevanju akcije v gol pospravil Luka Kerin. Celje proti Domžalam vodi z 2:1.



VIDEO: priložnost Slobodana Vuka:



60. minuta: Zdaj je bil napadalec Domžal Slobodan Vuk blizu drugega gola, a se je s fantastično obrambo izkazal vratar Celja Matjaž Rozman.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! V Celju v prvem delu igre razen dveh zadetkov nismo videli kaj prida priložnosti. Bo v drugem polčasu drugače?



POLČAS! Ekipi na odmor odhajata rezultatsko poravnani. Kaj bo v drugem delu igre?



VIDEO: prekršek za enajstmetrovko in gol Mitje Lotriča:





GOOOL! Visokorasli branilec Domžal, ki se je pred dnevi preselil v Slovenijo, Nikola Vujadinović, je v svojem kazenskem prostoru storil prekršek nad Luko Kerinom in sodnik je pokazal na enajstmetrovko. V gol jo je s šestim prvenstvenim golom sezone spremenil Mitja Lotrič.



VIDEO: gol Slobodana Vuka:



GOOOL! V 21. minuti je po lepi podaji Tončija Mujana v polno meril najboljši strelec v zgodovini Domžal Slobodan Vuk.



15. minuta: za zdaj precej nezanimiva tekma v Celju, kjer nismo videli še niti ene priložnosti.



ZAČETEK TEKME! Kdo bo boljši? Celje, ki je trenutno na petem mestu, ali Domžale, ki so mesto nižje, a imajo kar osem točk manj?



Javljamo se iz Celja, kjer nas čaka zadnja tekma sobotnega dne.