Na začetku sta mu verjela le Hadžić in Mandarić, zdaj je kralj #video

Napadalec Olimpije Ante Vukušić je strelski kralj Prve lige Telekom Slovenije. Proti velenjskemu Rudarju je dosegel dva zadetka, skupno jih je v tej sezoni zabil že 11, zmaji pa so na vrhu lestvice. ''Če si tak talent kot Ante, se ti mora to enkrat vrniti,'' poudarja njegov trener Safet Hadžić. Eden od redkih, ki je verjel vanj poleti, ko je Vukušić zapustil Krško in se preselil v Ljubljano.

Številni so zmajevali z glavo, ko je poleti prišel iz Krškega, pri katerem je mrežo v prejšnji sezoni zatresel le štirikrat. Trener Safet Hadžić ga je vseeno želel na vsak način imeti v napadu.

''Če si takšen talent, se ti enkrat mora to vrniti. To sem vedel. Ante je pošten, delaven, trudi se na treningih, vedno trenira in igra na polno, tako da se mu je to moralo vrniti,'' je najboljšega strelca Prve lige Telekom Slovenije pohvalil ljubljanski strateg, ki je zadnjo tekmo zaradi kazni spremljal s tribun. Bil je lahko zelo zadovoljen z videnim, saj so zmaji napolnili mrežo knapov. Zmagali so kar s 6:0 in si privoščili najslabši klub v tej sezoni, ki jih je jeseni šokiral s pokalno zmago v Stožicah.

Če bi vprašali druge, jih 99 odstotkov ni verjelo vanj

Izstopal je Ante Vukušić. V prvem polčasu je zadel dvakrat v polno, zapravil še nekaj imenitnih priložnosti in pomagal Olimpiji do rekordno visoke zmage v tej sezoni, ki je za vsaj nekaj trenutkov odvrnila pozornost navijačev od nejasne klubske usode, s katero se spogleduje predsednik Milan Mandarić. Prvi mož Olimpije je bil poleg trenerja Hadžića edini, ki je poleti verjel v to, da bo Vukušić dodana vrednost ljubljanske ekipe.

Vrhunci dvoboja med Olimpijo in Rudarjem:

Trener Olimpije je tako verjel, da lahko dolgolasi Dalmatinec zabije 15 zadetkov v tej sezoni. Nekdanji dragulj splitskega Hajduka, ki se je mlad odpravil v Evropo, kjer pa mu ni šlo vse po načrtih, ovirala pa ga je tudi resna poškodba pljuč, je zdaj na dobri poti, da to številko preseže že jeseni.

''Ne obremenjujem se z goli. Ob prihodu sem verjel vase. Če bi vprašali druge, bi jih 99 odstotkov reklo, da ne verjamejo vame. Vsi so bili skeptiki, le trener in predsednik Olimpije sta verjela vame in zdaj to zaupanje vračam na najboljši način,'' se nekdanji hrvaški reprezentant zahvaljuje trenerju in predsedniku za izkazano zaupanje.

Dalmatinec napada rekord Šporarja

Ante Vukušić je pri 11 zadetkih. V soboto se bo v derbiju 15. kroga pomeril z Aluminijem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Že dolgo ni bil tako učinkovit. V tem trenutku je z 11 zadetki prvi strelec Prve lige Telekom Slovenije. ''Vsekakor mu ugaja naša napadalna igra, tako da je normalno, da je do zdaj dosegel toliko zadetkov,'' pojasnjuje Hadžić. V soboto mu je dvakrat zaploskal proti Rudarju, Olimpija pa je izenačila najvišjo zmago v tej sezoni, ki so jo Celjani dosegli proti Triglavu (6:0). ''Vsaka zmaga, še posebej tako visoka kot danes, je dobra za ekipo, da igralci dobimo samozavest in začutimo dvig forme,'' je za Planet TV povedal napadalec iz Sinja.

Strelski rekord jesenskega dela v dresu Olimpije je sicer v lasti Andraža Šporarja, ki je pred štirimi leti v uvodni polovici sezone dosegel 17 zadetkov. Če bo sinjski diamant, kot so Vukušića poimenovali pri Hajduku, ohranil vročo strelsko formo, saj se je med strelce vpisal na šestih od zadnjih sedem prvenstvenih tekem, bi lahko ogrozil tudi Šporarjev dosežek. Do konca jesenskega dela ga namreč čaka še osem tekem Olimpije.

Hadžić: Tekma z Aluminijem bo povsem drugačna

Safet Hadžić bo moral tudi dvoboj z Aluminijem spremljati s tribun. Foto: Sportida Nova priložnost za izboljšanje statistike se mu obeta v soboto, ko bo Olimpija v derbiju vodilnih v Stožicah gostila Aluminij. To je tekmec, proti kateremu Dalmatinec še ni dosegel zadetka, trener Hadžić pa proti Kidričanom napoveduje veliko težjo tekmo kot proti nebogljenemu Rudarju.

''Ko je ekipa dobra in je pozitivna atmosfera, Olimpije ni težko voditi. Verjamem v svoj trenerski štab, igralci so zreli, pred tekmo vedo vse in mi preprosto igramo svoj slog igre. Tekma z Aluminijem bo povsem drugačna, to bo težka tekma,'' je napovedal tekmo, ki jo bo moral zaradi kazni znova spremljati s tribun.