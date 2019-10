Priznanje, ki ga iz ust Milaniča ne slišimo pogosto #video

''Slabi smo bili,'' je po nepričakovanem spodrsljaju Maribora (1:4), ki je v slovenskem nogometnem okolju odjeknil kot ogromna senzacija, odvrnil Darko Milanič. Trener vijolic je v Sežani doživel največji poraz v tej sezoni in priznal, da je zmaga Tabora povsem zaslužena, svoj pogled pa je pristavil tudi njegov varovanec Aleks Pihler in podobno kot njegov trener priznal, da je težko igrati na nekoliko manjšem igrišču.

Mariborčani so od gostovanja na Krasu, prvega po 18 letih, pričakovali bistveno več. Načrtovali so, da bodo z novo zmago zadržali tesen zaostanek za Olimpijo, nato pa doživeli veliko razočaranje. Če je po prvem polčasu (1:1) še kazalo, da bi lahko branilci državnega naslova uresničili svoj cilj, pa so v nadaljevanju dvoboja priplavale na površje številne slabosti in ranljivosti mariborske ekipe.

Najvišji poraz Maribora v tej sezoni

Gostje so si privoščili preveč napak, Sežančani, ki so v tej sezoni namučili vijolice že v Ljudskem vrtu (takrat je bil trener še Andrej Razdrh in po hudem boju izgubil z 2:4), so se znova izkazali za trd oreh. Na krilih 37-letnega Srba Predraga Sikimića, ki je v tej sezoni na dveh tekmah kar štirikrat premagal Kenana Pirića, so tlakovali pot do končne zmage s 4:1. Najvišje zmage češnjic v tej sezoni, hkrati pa tudi najvišjega poraza Maribora.

Milaničeva četa v tej sezoni še ni doživela večjega poraza, njena predstava, zlasti v drugem polčasu, pa je bila tako skromna, da je celo trofejni strateg, znan po tem, da pogosto v tekmah s slabšimi rezultati prepozna pozitivne točke in jih izpostavi do te mere, da dviguje optimizem pred nadaljevanjem sezone, priznal, da ni šlo Mariboru prav nič od rok. ''Slabi smo bili. Nič drugega ni za reči. Slabo smo bili, nismo se uspeli boriti, zoperstaviti agresiji tekmeca na tekmi. Kljub temu smo imeli v prvem polčasu nekaj ''zicerjev'' in bi lahko bilo drugače, a je zmaga domačina zaslužena,'' je po najvišjem porazu Maribora v tej sezoni priznal Darko Milanič.

Specifične razmere v Sežani

Po tekmah z nezadovoljivim rezultatom za Maribor, izjema so morda kritike, naperjene določenim igralcem po domačem porazu v Evropi z Rosenborgom, je Izolan v srečanju z novinarji pogosto iskal besede, s katerimi je skušal omiliti razočaranje nad skromno predstavo na igrišču. Poveličeval je taktično disciplino ali izpostavljal kakšen drugi segment igre, ki ga ni razočaral, po porazu na Krasu pa mu ni preostalega nič drugega, kot da je priznal, kako je bilo vse skupaj slabo.

''Pokazali smo podobo, ki je ne bi smeli. Nasprotnik je delal, kar smo pričakovali, mi pa ne,'' je potožil in dodal: ''Bili smo slabi, v vseh fazah igre nerazpoloženi. Nismo se prilagodili razmeram, ki so specifične in s katerimi nimaš pogosto opravka, kar je nasprotnik s pridom kaznoval,'' se je v priznanju, kako slabo so zaigrali na Krasu, dotaknil tudi igrišča, ki je v primerjavi z Ljudskim vrtom nekoliko manjši (dimenzija igrišča na stadionu Rajko Štolfa je 104 krat 66, v Ljudskem vrtu pa 105 krat 68 metrov).

Pihler: Igrišče je malo manjše, zato je vse bližje ''Dejstvo je, da smo bili slabi skozi večino tekme. Tudi tisti trenutek, ki smo ga dočakali, da bi morda tudi povedli, nismo izkoristili, potem nismo bili pravi in vse je izšlo proti našim željam. Na koncu koncev ni važno, ali je poraz visok ali pa tesen. Zdaj je treba čimprej pozabiti na poraz in se čim boljše pripraviti na tekmo v soboto,'' je za Planet TV povedal zadnji zvezni igralec Aleks Pihler in podobno kot njegov trener izpostavil tudi manjše igrišče v Sežani kot je navada v Prvi ligi Telekom Slovenije. Aleks Pihler po porazu v Sežani: ''Vedeli smo, da bo težko v Sežani. Da je igrišče malo manjše, zato je vse bližje, tekmec je bolj agresiven, tribune pa so dokaj polne in gostiteljem dodaten motiv. Take tekme je vedno težko igrati,'' priznava 25-letni Štajerec, ki je leta 2016 debitiral v članski izbrani vrsti. ''V sredini nismo bili pravi. Izgubljali smo dvoboje, nismo dobivali drugih žog. Vse je šlo k tekmecu,'' je pojasnil del razlogov, zaradi katerih je Maribor v drugem polčasu doživel strm padec in podpisal predajo na Krasu.

Zaostanek za Olimpijo že -5, prihaja neugodno Celje

Edin zadetek za Maribor je dosegel Luka Zahović. Foto: Urban Urbanc/Sportida Na nenavadni tekmi, v kateri je večina strelov na gol romala proti vratom Tabora (streli na gol 14:9, v okvir vrat pa 5:4), je končni rezultat znašal 4:1 za gostitelje. V Pirićevo mrežo je romala tako prav vsaka žoga, ki so jo nogometaši Tabora usmerili v okvir vrat 15-kratnih slovenskih prvakov.

Ko se Maribor v tej sezoni meri s Taborjem, trener Milanič ne more biti ravnodušen. Ko so vijolice v 5. krogu stežka premagale Aluminij v Ljudskem vrtu, je nekdanji kapetan slovenske reprezentance tako zaradi neprepričljive igre kot tudi žvižgov dela občinstva ponudil svoj odstop, a ga je vodstvo kluba hitro zavrnilo. Nadaljeval je sezono, v prvenstvu kmalu poskrbel za daljši zmagoviti niz, s katerim je po odmevni zmagi v Stožicah nad Olimpijo celo zasedel vrh, na zadnjih dveh tekmah pa je osvojil le točko in za zeleno-belimi zaostal pet točk. Tako se je znova po tekmi s Taborjem znašel v nehvaležnem položaju, ko bo moral dvigniti samozavest ekipi, ki jo v soboto čaka izrazito zahteven štajerski derbi s Celjani.

Čeprav je Milanič od prve tekme po reprezentančnem premoru pričakoval bistveno več, se je moral v Sežani zadovoljiti z visokim porazom, ki je Maribor oddaljil od vodilne Olimpije. Vijolice za največjim tekmecem, ki ga za razliko od Maribora tarejo finančne težave in nejasna klubska prihodnost, po novem zaostajajo že pet točk.