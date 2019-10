Mura v 91. minuti poskrbela, da je doma še naprej neporažena

Nogometaši Mure in Triglava so se v 14. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 2:2 (0:1).

Čeprav je že močno dišalo po prvem porazu Mure na domačem igrišču in po prekinitvi niza petih tekem brez poraza, pa so se črno-beli le izvlekli in proti borbenim Gorenjcem iztržili točko, ki jih je zadržala na četrtem mestu. Triglavani, ki so vodili še v 90. minuti, pa so ostali na predzadnjem mestu.

Kranjčani so se v prvem polčasu dobro zoperstavili favoriziranim domačinom in jim povzročali precej težav pri organizaciji igre. Hkrati pa so bili tudi nekajkrat nevarni za tekmečev gol, ne nazadnje so že v sedmi minuti dosegli edini zadetek polčasa, ko se je sedmič v sezoni med strelce vpisal Luka Majcen, ki je iz bližine unovčil podajo z desne strani.

Gorenjci so sicer dvakrat poskusili še prek Davida Tijanića v 24. in 44. minuti, a je bil obakrat zanesljiv Matko Obradović. Domači pa so bili še najbolj nevarni v 14. minuti, ko je z glavo poskusil Marin Karamarko, Jalen Arko pa je bil na mestu. V 45. minuti je sicer mrežo Triglava zatresel Fejsal Mulić, a iz prepovedanega položaja.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Prav Mulić je bil prvi nevaren v drugem polčasu, v 50. minuti je iz bližine streljal z glavo, z golove črte pa je žogo odbil Žan Kumer. Mura je v teh trenutkih pritiskala proti vratom gostov, a posebej nevarna ni bila, izjema je bila 69. minuta, ko je znova z glavo meril Mulić, takrat pa le malce premalo natančno.

V 73. minuti pa so po dolgem času zagrozili tudi Gorenjci, takrat pa je Majcen žogo z desne strani poslal mimo vrat z diagonalnim strelom. Terensko premoč so domači vendarle kronali v 75. minuti, ko je Žan Karničnik prodrl po desni strani, žogo mimo Arka podal v sredino, kjer jo je pričakal Mulić in iz bližine zadel prazno mrežo.

V 80. minuti pa so gosti poskrbeli za nov šok za domače. Majcen je hitro potegnil v protinapad, oddal žogo na svojo desno do vtekajočega Tijanića, ta pa je nato žogo z močnim strelom med nogama Obradovića poslal v mrežo. Za Tijanića je bil to peti zadetek sezone.

Je pa Mura v izdihljajih tekme vendarle prišla vsaj do točke, Arko je namreč v kazenskem prostoru podrl Andrijo Bubnarja, Amadej Maroša pa je bil nato zanesljiv s strelom z bele pike. Zanj je bil to šesti gol sezone.

Sobočani bodo v 15. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Velenju, Kranjčani pa bodo dan prej gostili Sežance.

1 / 24 2 / 24 3 / 24 4 / 24 5 / 24 6 / 24 7 / 24 8 / 24 9 / 24 10 / 24 11 / 24 12 / 24 13 / 24 14 / 24 15 / 24 16 / 24 17 / 24 18 / 24 19 / 24 20 / 24 21 / 24 22 / 24 23 / 24 24 / 24

Mura : Triglav 2:2 (1:1)



Stadion v Fazaneriji, sodniki: Balažič, Mežnar in Mijatović.



Strelci: 0:1 Majcen (7.), 1:1 Mulić (75.), 1:2 Tijanić (80.), 2:2 Maroša (90./11 m).



Mura: Obradović, Šturm, Karamarko, Maruško, Karničnik, Kouter, M. Brkić (od 85. Bubnjar), Maroša, Šušnjara (od 76. Horvat), Kous (od 62. Bobičanec), Mulić.

Triglav: Arko, Rogelj, Kumer, Milanović, Mlakar (od 76. Arh Česen), G. Brkić (od 80. Janković), Udovič, Kryeziu, Tijanić, Majcen, Petric (od 70. Gajić).



Rumeni kartoni: Mulić; Brkić, Kumer, Petric, Rogelj, Arko, Milanović.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Mura naposled ni izgubila in se tako rešila pred sploh prvim domačim porazom sezone, medtem ko so lahko Kranjčani nezadovoljni, saj so povsem ob koncu tekme ostali brez treh točk, ki bi jim v boju za obstanek ogromno pomenile.



VIDEO: prekršek za enajstmetrovko in gol Amadeja Maroše:





GOOOL! V 90. minuti po prekršku vratarja Triglava Jalena Arka nad rezervistom Andrijo Bubnjarom je sodnik pokazal na enajstmetrovko. Z nje je za 2:2 zadel Amedej Maroša.



VIDEO: gol Davida Tijanića:





GOOOL! V Fazaneriji je vse bolj pestro, na žalost vseh domačih navijačev pa je spet zadel Triglav, ki je izkoristil protinapad. Veliko dela je opravil Luka Majcen, ki je podal Davidu Tijaniću, ta pa je z močnim strelom med nogama premagal vratarja Mure Matka Obradovića.



VIDEO: gol Fejsala Mulića:





GOOOL! No, pa je Mura le prišla do izenačenja. Po protinapadu je zabil Fejsal Mulić, ki mu ni bilo težko zadeti po podaji Luke Šušnjare.



Priložnost Fejsala Mulića:





68. minuta: še ena velika priložnost za Muro, ki je bila tokrat res zelo blizu izenačenja. Poizkusil je Fejsal Mulić in le za las zgrešil gol.



64. minuta: še ena priložnost za Muro, poizkusil je še Luka Bobičanec, a tudi on ni bil dovolj natančen.



58. minuta: zdaj Mura pritiska, s strelom od daleč je poizkusil še Marko Brkić, a meril čez vrata. Mura je zdaj že pri enajstih strelih, a noben ni zadel cilja. Kar devet jih je zletelo mimo vrat gostov.



VIDEO: priložnost Fejsala Mulića in Luke Šušnjare:





50. minuta: Priložnost za Muro. Najprej je poizkusil Fejsal Mulić, a so branilci Triglava njegov strel z glavo blokirali na golovi črti, potem pa je bil pri žogi še Luka Šušnjara, a tudi on ni zadel.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! V prvih 45 minutah smo videli en gol in ne preveč razburljivo dogajanje na zelenici štadiona Fazanerija, kako pa bo v drugem?



POLČAS! Prvih 45 minut je za nami, izid pa presenetljiv. Triglav vodi. Če bo tako tudi po koncu tekme, bo Mura izgubila prvič po šestih prvenstvenih tekmah.



30. minuta: po pritisku takoj po prejetem zadetku so nogometaši Mure popustili. Zdaj Triglav precej suvereno nadzoruje potek igre na zelenici. Na semaforju je še vedno izid 0:1.



15. minuta: Mura pritiska za izenačenje in prihaja pred gol Kranjčanov, a za zdaj ni dovolj konkretna in še vedno zaostaja.



VIDEO: gol Luke Majcna:





GOOOL! Nismo dolgo čakali na prvi gol v Murski Soboti, na presenečenje domačih navijačev pa so ga zabili gostje. Njihov najboljši strelec Luka Majcen je v 7. minuti Triglav popeljal v vodstvo z 1:0.



Javljamo se iz Murske Sobote, kjer se bosta udarila četrtouvrščena Mura in Triglav, ki je na predzadnjem mestu.