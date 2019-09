V živo: zastrašujoča Olimpija poslala sporočilo pred derbijem, Maribor vodi s 3:0

Olimpija je v zadnjem nastopu pred sobotnim derbijem, ko bo v Stožicah gostila Maribor, navdušila in v Domžalah v derbiju 11. kroga Prve lige Telekom Slovenije zmagala s 4:1. Maribor gosti velenjski Rudar. Bravo in Mura sta se v prvi sredini tekmi v Ljubljani razšla z remijem 3:3. V četrtek bo zanimivo v Kranju in Celju.

Maribor : Rudar 3:0 (3:0)

POLČAS! Brez nove spremembe izida v Ljudskem vrtu, Maribor na polčas odhaja z vodstvom s 3:0.



VIDEO: drugi gol Roka Kronavetra:





GOOOL! Od 29. minute naprej Maribor vodi s 3:0. Z desne strani je podal Denis Klinar, do strela pred golom je prišel Luka Zahović, vratar Rudarja Matej Raden je njegov poizkus ustavil, a je do žoge prišel Rok Kronaveter, jo spravil v prazno mrežo in zabil svoj drugi gol na tekmi.



VIDEO: gol Rudija Požega Vancaša:





GOOOL! Maribor je povišal vodstvo. Po lepi akciji je zabil Rudi Požeg Vancaš in prišel do četrtega prvenstvenega gola sezone. Mariborčani od 24. minute vodijo z 2:0.



22. minuta: zdaj je bil v priložnost za Maribor, da bi povišal vodstvo. Lepo je podal Luka Zahović, mimo gola pa streljal Rok Kronaveter.



VIDEO: gol Roka Kronavetra:





GOOOL! V 18. minuti je po lepi akciji in podaji Denisa Klinarja zadel Rok Kronaveter. Maribor vodi z 1:0.



15. minuta: v kazenskem prostoru Rudarja je preigraval Rudi Požeg Vancaš, padel in skušal izsiliti enajstmetrovko. Ni je dobil, si je pa prislužil rumen karton.



13. minuta: zdaj pa velika priložnost Maribora. Po napaki obrambe gostov je do žoge prišel Rok Kronaveter, imel na desni strani povsem osamljenega Luko Zahovića, a je bil sebičen in je streljal. Ne dovolj natančno, žoga je za las zgrešila cilj.



11. minuta: prvi so zapretili gostje. Od daleč je s strelom poizkusil kapetan Damjan Trifković in za las zgrešil cilj.



ZAČETEK TEKME! S sredine igrišča so krenili nogometaši Rudarja.



Javljamo se iz Ljudskega vrta, kjer bo Maribor v zadnjem nastopu pred sobotnim derbijem v Stožicah lovil peto prvenstveno zmago v nizu in skušal premagati Rudar. Ta je trenutno na zadnjem mestu, tako da je favorit seveda znan. V deževnem vremenu bodo Mariborčani igrali v isti zasedbi, kot so konec tedna zmagali v Kranju. Maribor po zmagi Olimpije za Ljubljančani zaostaja šest točk. Kako bo po tekmi proti Velenjčanom?

Olimpija navdušila v Domžalah

Olimpija je v Domžalah navdušila predvsem v napadu in zabila štiri gole. Dva Stefan Savić, enega Endri Čekiči, za konec pa je zadel še rezervist Jucie Lupeta in tako uspešno kronal vrnitev na igrišče po daljši odsotnosti zaradi poškodbe. Za Domžale je v prvem polčasu, ko je izid poravnal na 1:1, zabil komaj 18-letni Tamar Svetlin in tako prišel do prvenca v slovenski prvoligaši druščini.

Andrej Razdrh je v peti tekmi doživel prvi poraz na klopi Domžal, trener Olimpije Safet Hadžić pa je lahko zelo zadovoljen, saj je v generalki pred derbijem prišel do druge prvenstvene zmage v nizu in tako pozabil na pokalni spodrsljaj proti velenjskemu Rudarju.

Nogometaši Brava so vodili že s 3:1, a so se morali na koncu sprijazniti z remijem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Šest golov in remi v Ljubljani

V prvi tekmi kroga smo v Ljubljani videli kar šest zadetkov. Mura je prišla do vodstva na začetku tekme, a potem so nogometaši Brava do konca polčasa s šestim prvenstvenim golom mladega Aljoša Matka, ki v Ljubljani igra s statusom posojenega nogometaša Maribora, prišli do izenačenja, takoj na začetku drugega dela igre pa še do preobrata in vodstva z 2:1. Ko so to povišali še na 3:1, se je zdelo, da bodo Ljubljančani še tretjič v tej sezoni zmagali, a se to ni zgodilo. Luka Bobičanec je najprej zadel prvič in potem še drugič, tako da je zdaj s sedmimi goli na vrhu lestvice strelcev, Mura pa je domov odšla s točko.

Triglav prvič brez Dončića, prihaja vroči Aluminij

Kranjčani so v prvenstvu padli v črni niz rezultatov. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Četrtek prinaša dva spopada. Kranjčani so se po sedmih zaporednih porazih v prvenstvu odločili za menjavo trenerja. Gorenjski orli še niso sporočili, kdo bo nasledil Dejana Dončića, začasno pa ga bo na vročem stolčku zamenjal donedavni pomočnik Vlado Šmit. Imel bo zahtevno nalogo, saj se bo na Gorenjskem mudil Aluminij, največje pozitivno presenečenje te sezone. Kidričani navdušujejo z domiselno igro v napadu, kjer tekmecu preti nevarnost s številnih položajev, najbolj pa so ponosni na jekleno in disciplinirano obrambo, s katero bi lahko imeli napadalci Triglava veliko težav.

"Vemo, da je v Kranju težko igrati, lestvica ne kaže realnega stanja, so precej boljši, zato moramo biti povsem osredotočeni na svojo igro, če se želimo iz Kranja vrniti z novimi točkami," pred gostovanjem na Gorenjskem sporoča Mario Lucas Horvat. Če bi Olimpiji spodrsnilo v Domžalah, bi se Aluminiju odprla tudi pot do vodilnega položaja v prvi ligi. Imel bo opravka s klubom, ki je že skoraj pozabil, kakšen je občutek, ko v prvi ligi premagaš tekmeca in vknjižiš tri točke.

Celjani se želijo maščevati Taboru

Dario Vizinger nima najlepših spominov na gostovanje v Sežani. Celje je izgubilo, Hrvat pa prejel rdeči karton. Foto: Peter Podobnik/Sportida Enajsti krog Prve lige Telekom Slovenije, še zadnji pred večnim derbijem v Stožicah, bosta končala Celje in Tabor. Izbranci Dušana Kosića ne skrivajo nezadovoljstva po zadnjem porazu v Murski Soboti (0:1), s katerim so prekinili niz neporaženosti, ki je trajal kar sedem tekem. Izgubili so po sporni 11-metrovki. Še danes so prepričani, da so se sodniki odločili napačno, a bodo morali misli hitro usmeriti v nov cilj, domač spopad s Kraševci. Proti Taboru so se v tej sezoni že opekli. Češnjice so v 2. krogu presenetile Celjane na svojem igrišču, zdaj jim želijo grofje vrniti udarec.

Gostje bodo prišli v knežje mesto brez kaznovanega Davida Adama, Tabor pa bo s četrtkovo tekmo končal naporen niz štirih zaporednih gostovanj na severovzhodnem delu Slovenije, saj se je v zadnjih tednih za točke mudil v Murski Soboti in Kidričevem, kjer je pri Aluminiju gostoval tudi v pokalu. Obeta se spopad vročih strelcev, mladega Hrvata Daria Vizingerja in izkušenega Srba Predraga Sikimića.

Lestvica:

Najboljši strelci: 7 – Luka Bobičanec (Mura), Dario Vizinger (Celje), Ante Vukušić (Olimpija),

6 – Aljoša Matko (Bravo), Predrag Sikimić (Tabor),

5 – Senijad Ibričić (Domžale),

4 – Endri Čekiči (Olimpija), Rok Kronaveter (Maribor), Nikola Leko (Aluminij), Mitja Lotrič (Celje), Luka Majcen (Triglav), Luka Menalo (Olimpija), Luka Štor (Aluminij), David Tijanić (Triglav), Matic Vrbanec (Aluminij),

