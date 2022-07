Odštevanja je konec, zdaj gre zares

Nogometaši Kopra in sežanskega Tabora bodo danes ob 20.15 v Kopru začeli 32. sezono prve slovenske lige. Ekipi v novo sezono prve lige vstopata s povsem različnima ciljema, "tarča" vseh pa bo Maribor, ki brani naslov in se bo v soboto pomeril z Radomljami. Isti dan si bodo v štajerskem derbiju nasproti stali še Domžalčani in Celjani. V nedeljo bo vroče v Ljubljani, kjer bo gostovala Mura, krog pa bosta v ponedeljek sklenila povratnica v prvoligaško konkurenco Gorica in Bravo.

Začenja se nova sezone prve lige. Jesenski del se bo končal 11. decembra, spomladanski se bo začel 11. februarja, končal pa 20. maja prihodnje leto.

1. SNL, 1. krog: Petek, 15. julij:

20.15 Koper - Tabor Sežana Sobota, 16. julij:

17.30 Domžale - Celje

20.15 Maribor - Radomlje Nedelja, 17. julij:

20.15 Olimpija - Mura Ponedeljek, 18. julij:

20.15 Gorica - Bravo

Za uvod vroče v Kopru

Prvoligaški ples sezone 2022/23 bosta danes v Kopru v primorskem obračunu odprla podprvak Koper in Tabor iz Sežane. Za kanarčki je uspešno leto, ki ga je četa Zorana Zeljkovića potrdila s pokalnim slavjem, vse do zadnjega pa je bila v igri za dvojno krono. Naslova državnega prvaka so se po zadnji tekmi veselili Mariborčani, na Obali, kjer bodo igrali tudi kvalifikacije za konferenčno ligo, pa pred novo sezono ne skrivajo visokoletečih ciljev. Primorci želijo znova poseči po mestih, ki peljejo v evropska tekmovanja, pa čeprav so poleti izgubili Lamina Colleyja (Puskas Akademia), Karla Bručića (Cluj) in Ivana Borno Jelića Balto (Wisla Krakow).

Zoran Zeljković ima s Koprom visoke cilje. Foto: Vid Ponikvar

Tabor je na drugi strani pred začetkom sezone največja neznanka, kar je na ponedeljkovem medijskem druženju med vrsticami priznal tudi Dušan Kosić. Od Tabora so se po tem, ko si je klub prvoligaški obstanek zagotovil v dodatnih kvalifikacijah, med drugimi poslovili Dino Stančič, Klemen Nemanič, Marko Krivičić, Marko Ristić, Kevin Grobry in Rodrigue Bongongui. Letošnja ekipa bo imela precej manj prvoligaške kilometrine, pri rdeče-črnih pa veliko stavijo predvsem na mladostno zagnanost. Vidnejšo vlogo naj bi dobili Tom Kljun, Adrian Zeljković, Alen Korošec in preostali.

Simon Rožman bo z Domžalami gostil Celjane. Foto: Grega Valančič/Sportida

Med tiste, ki se želijo spet prebiti v vrh slovenskega nogometa, spada predvsem Celje. To je že v prejšnji sezoni veliko zapravilo za okrepitve, ki sicer še niso prinesle želenega, tudi v letošnji pa je vse karte vrglo na mizo s prihodom Nina Kouterja, s približno 200 tisoč evri na leto najbrž najbolje plačanega igralca slovenske lige. Poleti je v knežjem mestu znova zavel svež veter, vodenje moštva pa so zaupali tujemu strokovnjaku. Rožmana je nasledil Roman Pilipčuk, ki je do zdaj deloval v državah nekdanje Sovjetske zveze.

Domžale pa bodo po novem spet igrale pod vodstvom Simona Rožmana, ki se bo tako za uvod pomeril z nekdanjim klubom, sicer pa tudi pri njih ni bilo posebej veliko sprememb, še največja bo igra brez Senijada Ibričića, ki je končal kariero in se preselil v klubske pisarne.

Prvaki najprej proti Radomljam

Sobotni spored bodo sklenili prvaki iz Maribora in Radomlje. Mariborčani, ki so s 16 naslovi državnega prvaka slovenski rekorderji, so sezono že začeli s kvalifikacijami za ligo prvakov. Tako so tekmeci že lahko videli delček tistega, kar bodo izbranci Radovana Karanovića lahko ponudili v sezoni, v kateri spet merijo na sam vrh. Štajerska zasedba bo nekoliko spremenjena v primerjavi s prejšnjo sezono, glavna razlika je ta, da ne bodo več mogli računati na prvega strelca pretekle sezone Ognjena Mudrinskega, vrzel bo med drugimi poskušal zakrpati novinec Roko Baturina. Radomljani so spomladi kazali dobre igre, zdaj pa jih bodo pod vodstvom Nermina Bašića poskusili ponoviti. Radomljam so se to poletje že pridružili Tin Hrvoj, Vedran Vrhovac, Nedim Hadžić, Luka Baš, Leon Sever, Madžid Šošić in Stipo Marković, bivanje med rumeno-črnimi pa sta podaljšala tudi Mario Čuić in Vicko Ševelj. Nazadnje sta prišla še Klemen Justin in Ester Sokler.

V nedeljo veliki derbi v Ljubljani Muro čaka obračun z Olimpijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Največ zanimanja bo v prvem krogu verjetno poželo srečanje med Olimpijo in Muro. Obe ekipi sta se med tednom uspešno prebili tudi čez prvi krog kvalifikacij za konferenčno ligo. V obdobju pred začetkom sezone so največ pretresov doživeli v ljubljanskem taboru, kjer je nova vodstvena garnitura na čelu s predsednikom Adamom Deliusom odslovila trenerja Roberta Prosinečkega in športnega direktorja Mladena Rudonjo, za nameček pa se zamerila navijačem zeleno-belega kluba. Ekipo je tako tik pred zdajci prevzel novinec v vlogi glavnega trenerja, Španec Albert Riera, ki govori o napadu na vrh.

Mura bo drugo sezono igrala po napotkih Damirja Čontale, ki je izgubil kar nekaj tistih, ki so skrbeli za "tipično" igro prekmurske zasedbe, med drugimi Tomija Horvata, Klemna Šturma, Jana Gorenca, Nardina Mulahusejnovića ...

Prvi krog bo sklenjen v Novi Gorici

V ponedeljek bosta prvi krog 1. SNL sklenila Bravo in povratnica v prvoligaško konkurenco Gorica. V zadnjem obdobju najboljšim mešajo štrene tudi pri Bravu, kjer Dejan Grabić ni veliko spreminjal ekipe, tako da lahko tekmeci znova pričakujejo čvrsto ekipo. Gorica pa si je z naslovom prvaka 2. SNL priborila vrnitev med slovensko elito, kjer bo spet krmarila po napotkih Mirana Srebrniča in kjer bo njen glavni cilj obstanek.