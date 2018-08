Mišo Brečko: Olimpija ali Maribor? Jutri bomo pametnejši.

Nekdanji slovenski reprezentant Mišo Brečko je že nekaj mesecev brez kluba. Z družino se je iz Nemčije preselil v Ljubljano, kjer vsakodnevno trenira in ohranja pripravljenost, a še ne ve, kje bo nadaljeval kariero. V nedeljo bi se lahko odpravil v Stožice in si ogledal večni derbi, na katerem bo nastopilo kar nekaj njegovih nekdanjih reprezentančnih soigralcev. ''To bo lepa kulisa, sploh za slovenske razmere,'' se veseli spektakla.

V nedeljo bodo vse poti vodile v Stožice. Na največjem slovenskem nogometnem objektu se bosta spopadla večna tekmeca Olimpija in Maribor. Veliki derbi 5. kroga Prve lige Telekom Slovenije bi si lahko v živo ogledal tudi Mišo Brečko. Pred nekaj meseci je postal Ljubljančan, saj se je z družino preselil v slovensko prestolnico.

''Po srcu sem Trboveljčan, zdaj pa sem res že nekaj mesecev Ljubljančan. Prejšnji teden sem si ogledal tekmo s HJK Helsinki. Presenetilo me je, kako malo gledalcev je bilo na tribunah, najpomembnejše pa je bilo, da je Olimpija visoko zmagala (3:0). To je super za slovenski nogomet. Po tekmi sem čestital Branku Iliću,'' je 34-letni branilec, ki je večino kariere preživel v Nemčiji, potrdil, da ostaja v rednem stiku s kapetanom Olimpije, s katerim je v reprezentanci prebil mnogo skupnih let.

''Odkar sem v Ljubljani, lahko malce bolj podrobno spremljal dogajanje v slovenski ligi, pa tudi nastope slovenskih klubov v Evropi. Čutim, da bi se lahko v Ljubljani prebudila nogometna evforija, če bi Olimpija v nedeljo premagala Maribor, nato pa bi bila uspešna še v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo.

Olimpija je dobila zalet

V reprezentanci je vrsto let sodeloval tudi z obrambnim stebrom Maribora Markom Šulerjem. Foto: Vid Ponikvar V karieri ni odigral nobenega večnega derbija. V 1. SNL je nosil le dres Šmartnega, nato pa se že pri 20 letih podal v tujino, a ga to ne moti.

''Ne čutim kaj posebnega do Olimpije ali Maribora. Na nedeljskem derbiju ne vidim izrazitega favorita. Rekel bi, da so možnosti 50:50. Olimpija je z zadnjimi zmagami dobila zalet in bi lahko delovala zelo poletno, sploh pred domačim občinstvom, Maribor pa je po izpadu usmeril vse misli v slovensko ligo, tako da bo zelo zanimivo. Lepo bo gledati vse prijatelje na igrišču (od nekdanjih starejših soigralcev iz izbrane vrste bodo prisotni Branko Ilić, Marko Šuler, Jasmin Handanović in Dare Vršič, op.p.), upam, da bo dobra tekma. Veseli me, da bo poln štadion in da bo na tribunah lepa kulisa za slovenske razmere. Je pa res, da je včasih na derbijih težje igrati doma, bomo videli. Jutri bomo pametnejši.''

Prezgodaj govoriti, kaj in kako

Pred nekaj meseci se je z družino preselil v Ljubljano. Foto: Vid Ponikvar Bo Brečko, ki je za slovensko izbrano vrsto odigral kar 77 tekem in nastopil na svetovnem prvenstvu na jugu Afrike (2010), še nadaljeval kariero? Pri 34 letih čuti, da še ni rekel zadnje. Na naše vprašanje, ali se bo kmalu odločil o tem, kje nadaljevati kariero oziroma ali jo sploh nadaljevati, se je le nasmehnil.

''Nič še ni dokončnega. Počutim se dobro, vsak dan treniram. Večinoma v Ljubljani, pa tudi v Nemčiji, kjer sem bil pred kratkim. Je pa še prezgodaj govoriti, kaj in kako. Ne vem še, kako bo,'' je zatrdil nekdanji branilec številnih nemških prvoligaških klubov, ki se s tem, kje bi si lahko v prihodnosti služil nogometni kruh, ne obremenjuje. Je prost, tako da bi lahko sklenil pogodbo z novim delodajalcem tudi po koncu prestopnega roka.

Proti klubu Rangers ni tragedija izpasti

Zanimivo je, da so vsi trije najboljši slovenski klubi, vsak ob različnem obdobju v tej sezoni, iskali novega desnega bočnega igralca. Maribor je iskal primernega kandidata, ki bi lahko v času, ko zaradi zdravstvenih težav ni v ekipi Martina Milca, vskočil na desni bok. Pripeljal je Denisa Klinarja, ki pa se je v četrtek proti Glasgowu poškodoval, tako da je njegov nastop na večnem derbiju proti nekdanjemu klubu Olimpiji pod velikim vprašajem.

Foto: Marjan Žlogar

''Škoda za Maribor, da so izpadli iz Evrope. V prvenstvu se bodo že pokrpali, ko se bosta vrnila Milec ali Klinar, to ne bo težav. Imajo malce težav s poškodbami, a jim bo že kos. Škoda, da je Maribor izpadel iz Evrope, a je naletel na močnega tekmeca. Proti takšnemu ni tragedija izpasti,'' mu je žal, da letos vijolic ne bo v skupinskem delu evropske lige.

Spartak Trnava je boljši od Helsinkov

Brečko je v Nemčiji nazadnje igral v drugi ligi v dresu Nürnberga. Foto: Sportida Bi pa lahko prvič v klubski zgodovini zaigrala v njem Olimpija. Loči jo le še en korak od obračuna proti slovaškemu prvaku Spartaku iz Trnave.

''O tem, v kakšni formi je Olimpija, se bo več videlo čez štiri ali pet tekem. Helsinke so premagali, a je bil to premagljiv tekmec. Fino bi bilo, če bi izločili še Spartak, sicer niso napravili skoraj nič. Slovaški prvak bo zahteven. Če je izločil Legio in komaj izpadel proti Crveni zvezdi, ki ima letos zelo dobro ekipo, prav gotovo ni slab. Boljši je od Helsinkov. V četrtek bo še zelo zanimivo,'' se nagiba k temu, da bi si v četrtek v Stožicah ogledal dvoboj med Olimpijo in Spartakom. Zeleno-belim je s svojim obiskom tekme enkrat v Evropi že prinesel srečo. Proti HJK.

O tem, ali so Maribor, Olimpija ali Domžale z njim navezali stike, ni želel govoriti. S svojimi izkušnjami bi prišel prav tudi rumenim, ki ji je nedavno zapustil reprezentant Matija Širok. ''Res ne bi komentiral, kaj in kako. So pa Domžale dober klub z velikimi zmožnostmi. Delajo fenomenalno in pozitivno. Res škoda, da so izpadle v Evropi. Imajo tudi smolo. Bojan Jokić v karieri ni dal veliko zadetkov, proti njim pa je zadel,'' se je nasmejal, ko se je spomnil na dolgoletnega soigralca Bojana Jokića, ki je nedavno z Ufo v Evropi izločil Domžale, zanje bo v kratkem zaigral Andraž Kirm.

Andraž Kirm je za razliko od Brečka že občutil, kako je igrati večne derbije v Slovenije. Foto: Vid Ponikvar

Kirm je še eden izmed znamenitih članov Kekove južnoafriške zasedbe, ki igra v 1. SNL, vrača se po zdravstvenih težavah, zaradi katerih v zadnjih tednih ni mogel pomagati rumenim. Brečko nima težav z zdravjem. Njegova pripravljenost je na zavidljivi ravni, kmalu pa bo tudi znano, kakšna bo njegova usoda. Morda se v prvi ligi pridruži številnih nekdanjim reprezentančnim soigralcem in zaigra še sam …