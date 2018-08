Navijač, ki spi z dresom rumene družine #video

Z nogometom je Franc Černagoj povezan že vse življenje. Najprej kot igralec, nato ga je zaneslo v sodniške vode, zadnja leta pa je predvsem navijač, in to celo pobudnik ustanovitve navijaške skupine Ravbarji, ki sicer danes le redko spremlja igralce rumene nogometne družine, so pa še vedno prisotni na košarkarskih tekmah.

"Leta 1998 smo se z nogometnimi navdušenci pred kvalifikacijsko tekmo med Domžalami in Vevčami na štadionu Kodeljevo zbrali z željo, da spodbudimo organizirano spremljanje tekme," je izvor organiziranega nogometnega navijaštva okrog rumene družine pojasnil Černagoj.

Veste, zakaj so navijaški skupini Ravbarji nadeli takšno ime? Odgovor najdete v zgornjem videoposnetku.

Eden od najbolj prepoznavnih domžalskih navijačev pravi, da je njegova prisotnost na tekmah Domžal več kot stoodstotna. To pomeni, da ni bil prisoten samo na domačih tekmah in tekmovanjih v gosteh, ampak tudi na treningih, z igralci pa se je družil tudi pred tekmami in po njih. In čeprav ga je življenjska pot pred leti odpeljala iz Domžal, je njegovo srce še vedno z njimi, če se izrazimo malo bolj poetično.

"Navijajte jasno in glasno, s klubom je treba živeti v dobrem in v slabem," sporoča lastnik nogometnega dresa z napisom Černagoj 08. "Dobil sem ga leta 2008, ko smo s klubom postali državni prvaki," je pojasnil. "To je zame trajen spomin, doma ga hranim na častnem mestu. V sobi, na steni, to pomeni, da je vedno z mano, z mano spi," je Černagoj hudomušno sklenil pripoved o svojem navijaškem poslanstvu.