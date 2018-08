Maribor? Olimpija? Niti pod razno. Slovenski rekorder je klub, pozabljen od vseh.

Ko je Olimpija v četrtek navdušila nogometno javnost na Finskem in premagala HJK Helsinki s 4:1, je dosegla najvišjo evropsko zmago v gosteh v zgodovini kluba. Pa je to tudi največja zmaga, ki jo je dosegel slovenski predstavnik na evropskem gostovanju? Nikakor ne. Verjeli ali ne, slovenski rekord pripada ajdovskemu Primorju, nekdanjemu prvoligašu, ki ga je leta 2011 doletela bridka usoda!

Kar se tiče slovenskih nastopov v Evropi, je največje uspehe doživljal Maribor. Skupaj z večnim tekmecem Olimpijo, s katerim bosta v nedeljo poskrbela za veliki derbi v Stožicah, sestavlja najmočnejši klubski dvojec v Sloveniji, kljub vsem silnim podvigom in odmevnim zmagam pa ni še nikoli tekmeca v Evropi v gosteh odpravil za več kot tri zadetke prednosti.

Podobno velja tudi za zmaje, ki so v četrtek pisali zgodovino in z zmago v Helsinkih poskrbeli za najvišjo gostujočo zmago, hkrati pa tudi največji dosežek v klubski zgodovini, saj so se prvič uvrstili v play-off kvalifikacij za skupinski del tekmovanja.

Najvišja zmaga pripada Ajdovcem

V Ajdovščini se včasih niso igrale le prvoligaške, ampak tudi evropske tekme. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Zanimivo je, da Maribora in Olimpije sploh ni zaznati na seznamu petih najvišjih slovenskih zmag v gosteh, doseženih v evropskem tekmovanju. Čast in slava, z njimi vred pa tudi rekord, pripada drugim. Prednjači Primorje. Nekdanji prvoligaški velikan iz Ajdovščine, ki je znal osvajati jesenske naslove v 1. SNL, trikrat pa je zaigral tudi v finalu pokala Slovenije, je v najboljših letih zastopal slovenske barve v Evropi.

Pred 18 leti se je v pokalu Intertoto srečal z belgijskim tekmecem Westerlo in z njim pometel. Dobesedno. V prestolnici burje je odpihnil goste s 5:0, še bolj prepričljiv pa je bil na gostovanju, kjer je zmagal z neverjetnih 6:0. Polovico zadetkov je prispeval Vanja Starčevič, dva je dosegel nekdanji as in trener Olimpije Janez Pate, na seznam strelcev pa se je pri rekordnem dosežku vpisal še Uroš Barut.

Najvišje zmage slovenskih klubov na gostovanjih v Evropi:

Tekma Strelci za slovenski klub Tekmovanje (leto) Westerlo (Bel) : Primorje 0:6 Starčevič 3, Pate 2, Barut pokal Intertoto (2000) Čelik Nikšić (ČG) : Koper 0:5 Čovilo 2, Palčič, Halilović, Guberac liga Europa (2014) Domagnano (SMa) : Domžale 0:5 Nikezić 2, Stevanović, Zavrl, Kačičnik pokal UEFA (2005) Köbenhavn (Dan) : Gorica 0:5 Šturm in Rodić 2, Srebrnič liga prvakov (2004) Belasica (Mak) : Celje 0:5 Budimir, Križnik, Čadikovski, Kvas, Plastovski pokal UEFA (2003) HJK Helsinki (Fin) : Olimpija 1:4 Abass, Avramovski, avtogol, Brkić liga Europa (2018) Norma Talin (Est) : Maribor 1:4 Galić, Milevski, Đurovski, Šimundža pokal pokalnih zmagovalcev (1994) Tre Fiori (SMar) : Rudar 0:3 Bolha, Šimunac, Kamara liga Europa (2018) Jeunesse Esch (Luk) : Olimpija 0:3 Vicente 2, Ivelja liga Europa (2012) Arsenal Kijev (Ukr) : Mura 05 0:3* liga Europa (2012) Narva Trans (Est) : Rudar 0:3 Cipot, Omladič, Trifković liga Europa (2009) Birkirkara (Mal) : Maribor 0:3 Makriev 2, Pekić liga Europa (2007) Sant Julia (And) : Maribor 0:3 Zeba 2, Zajc liga Europa (2006) Shafa Baklu (Aze) : Olimpija 0:3 Kosić, Komar, Jolić pokal UEFA (2001)

* Mura je izgubila dvoboj z 0:3, a je bil naknadno registriran v korist slovenskega predstavnika s 3:0, ker je pri kijevskem Arsenalu nastopil igralec, ki zaradi kazni ni imel pravice nastopa.

Večer, ko je Gorica besnela na Danskem

Miran Srebrnič se zelo rad spominja gostovanja na Danskem. Foto: Vid Ponikvar Slovenski klubi v Evropi so bili štirikrat zelo blizu ponovitvi rekordne zmage, a jim je vedno zmanjkal en zadetek. Celjani so tako pred 15 leti v kvalifikacijah za pokal UEFA v Makedoniji odvrgli petardo v mrežo Belasice (5:0), sezono pozneje pa je Gorica poskrbela za epsko zmago, ki se je vpisala v zlato zgodovino slovenskega nogometa.

V kvalifikacijah za ligo prvakov je sprva v Športnem parku priznala premoč danskemu Köbenhavnu (1:2), na povratni tekmi pa presenetila svet in prizadejala Skandinavcem bolečo zaušnico. Vrtnice so utišale stadion Parket s petimi zadetki. Dva sta dosegla Jani Šturm in Aleksandar Rodić, enega pa zdajšnji trener Miran Srebrnič.

Že prihodnje leto so petico v gosteh dočakali še Domžalčani. Na evropskem krstu v gosteh so pod taktirko Slaviše Stojanovića zlahka nadigrali predstavnika San Marina, z dvema goloma pa je izstopal Črnogorec Nikola Nikezić. Zadnja slovenska petarda v gosteh v Evropi se je pripetila leta 2014, ko se je Koper v Črni gori znesel nad Čelikom iz Nikšića.

Primorje je leta 2011 objokovalo zlom generalnega sponzorja. Klub je razpadel, njegovo zgodbo pa je nadaljevalo amatersko športno društvo Škou.

Pred leti sta se Koper in Primorje potegovala za prvoligaške točke, v tej sezoni pa bosta tekmeca v tretji ligi. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Letos bo drugače, saj bo klub prvič po sedmih letih nastopil s člansko ekipo, ki bo nosila znano ime Primorje. Ajdovci v zadnjih letih igrajo v tretji ligi, novo sezono pa bodo odprli v soboto prav proti Kopru, še enemu klubu, ki je zaradi takšnih in drugačnih razlogov zapustil prvo ligo in se med najboljše prebija prek nižjih lig.

Mura izgubila, a zmagala s 3:0

Če bo Olimpija izločila Spartak Trnavo, bo bogatejša za tri milijone evrov. Foto: SPS/NK Olimpija Ljubljana Med klubi, ki so v Evropi v gosteh odpravili tekmeca s tremi zadetki razlike, sta tudi velenjski Rudar in Mura. Knapom je šlo to od rok dvakrat, nazadnje letos v San Marinu, črno-beli pa so leta 2012 na nepozabni poti do play-offa kvalifikacij, v katerem jih je nadigral rimski Lazio, izločili tudi kijevski Arsenal. Na roko jim je šla nepozornost ukrajinskega kluba, ki je v Kijevu premagal Muro 05 s 3:0, a je zaigral tudi z nogometašem, kateri zaradi kazni sploh ne bi smel nastopiti. Uefa je za zeleno mizo pripisala zmago srečni Muri, ki je tako podaljšala evropsko sezono.

Bo evropsko sezono podaljšala tudi Olimpija, še zadnji slovenski udeleženec v Evropi? V četrtek jo čaka prva tekma odločilnega kroga play-offa proti slovaškemu prvaku Spartaku, teden dni pozneje pa sledi povratni dvoboj na Slovaškem v Trnavi. Takrat bo znano, ali bodo zmaji ob obilni finančni nagradi, nastop v skupinskem delu evropske lige prinaša tri milijone evrov, podaljšali sezono vsaj do zime, ali pa bodo obstali na zadnji stopnički, s tem pa bi bilo za letos tudi konec slovenskih nastopov v Evropi.