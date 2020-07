"Dogajanje pri Olimpiji? Včasih je bolje vedeti manj."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dino Skender je pri 34 letih postal najmlajši trener Osijeka, lani ga je popeljal do tretjega mesta in evropske vozovnice. Sledil je svoji viziji in želji, da postane trener prvoligaške ekipe. In ta cilj je dosegel zelo hitro.

"Že pri 28 letih sem postal pomočnik trenerja v prvi hrvaški ligi. Verjetno najmlajši v zgodovini. Pri 34 letih sem prevzel prvo moštvo Osijeka, prav tako kot najmlajši v zgodovini hrvaškega prvenstva. Vse skupaj se je začelo dogajati že zelo zgodaj," o svojih začetkih razlaga Dino Skender, ki je pred kratkim prevzel vajeti ljubljanske Olimpije in že v svojem krstnem nastopu v Stožicah na kolena spravil večnega tekmeca iz Maribora.

Usoda se je z njim lepo poigrala, saj je kot igralec kar deset let nastopal za Olimpijo in jo tudi treniral. A ne ljubljanske, temveč tisto iz Osijeka. "Tam sem začel svojo pot kot nogometaš, nato pa sem že pri 19 oziroma 20 letih deloval kot trener mlajših selekcij. Potem sem hitro dobil vabilo, da postanem poklicni trener mladinskih selekcij Osijeka. Takrat sem se popolnoma predal trenerskemu poslu," pravi Hrvat, ki je zdaj popolnoma predan delu pri ljubljanski Olimpiji.

Pritisk bo velik

Ljubljanska ekipa mu je zdaj ponudila priložnost za dokazovanje, a se mladi trener dobro zaveda, da bo pritisk velik. A tega je že navajen iz hrvaškega prvenstva, kjer so trenerji velikih klubov stalno pod drobnogledom. "Zgodba je zelo podobna. Tako meni osebno kot tudi fantom ustreza določena mera pritiska. Dokler je to nogometni, tekmovalni pritisk, je to tisto, kar lahko koristi vsakemu športniku," je prepričan Skender.

Olimpija je v nedeljo z 1:0 ugnala Maribor. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ob prihodu v ljubljansko slačilnico je opazil, da so nogometaši v nekakšnem krču, sproščenosti ni bilo, zato je vedel, da ga čaka težka in odgovorna naloga in da bo vse odvisno od prve tekme v Domžalah ter vsekakor od derbija z Mariborom. Zanj se je vse izšlo sanjsko. "Fantje imajo spet določeno mero samozavesti, ki nam bo prišla zelo prav na zelo pomembnih tekmah, ki sledijo," pravi ljubljanski strateg.

Napredek mogoč predvsem v obrambi

Ljubljanska ekipa ima zdaj štiri točke naskoka pred Mariborom. Foto: Grega Valančič/Sportida Na tekmah je opazil, da lahko moštvo napreduje predvsem v obrambi, tam so prejemali preveč golov za ekipo, ki želi osvajati lovorike in evropske vozovnice. Toda za učinkovite spremembe je vselej potreben čas. "Tekme se bodo zvrstile v zelo kratkem obdobju, zato moram biti previden pri zahtevah. Kajti preveč zahtev do nogometašev lahko učinkuje negativno," pravi 36-letni Hrvat.

Skender pravi, da je spremljal slovenski nogomet, a kar zadeva Olimpijo, še zdaleč ni bil seznanjen z dogajanjem v klubu in njihovimi predstavami v letošnjem prvenstvu. Prepričan je, da je včasih bolje vedeti manj. "Včasih je v nekaterih primerih celo bolje, da česa ne veš. Tako je tudi v mojem primeru zdaj, saj nisem imel preveč informacij, kaj se je dogajalo pred mojim prihodom. Preprosto moramo stvari presekati in začeti z ničle. Na takšen način se bo moštvo najlažje osvežilo. Vsi gredo od začetka, vsi so željni dokazovanja," pojasnjuje Hrvat, ki si skupaj z varovanci želi zmage na naslednji tekmi, ko bo Olimpija gostovala v Kranju.

