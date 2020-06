Nova odmevna okrepitev, ki jo je Maribor brezplačno zvabil k sebi

Po vratarju Ažbetu Jugu, ki je nazadnje igral za Fortuno Sittard na Nizozemskem, in donedavnemu branilcu Aluminija iz Kidričevega Iliji Martinoviću, je Maribor v svoje vrste pripeljal še eno okrepitev.

Nogometno pot, ki je pred leti obetala ogromno, bo skušal v Ljudskem vrtu obuditi Jan Repas.

Triindvajsetletni krilni napadalec se bo treningom Sergeja Jakirovića priključil že v sredo, pravico nastopa v vijoličastem dresu pa bo imel v naslednji sezoni.

Iz Francije v Maribor: Jan Repas, dobrodošel v Ljudskem vrtu! Pogodba do 2023.



Od srede na treningu, od 12.8. med kandidati za nastop.



➡️ https://t.co/f1QKSkT6iU#MiSkupajEnoSmo #PrestopniRokPoletje2020 #PLTS pic.twitter.com/XlFRhvD2na — NK Maribor (@nkmaribor) June 30, 2020

Po tem, ko ni izkoristil priložnosti, je "padel" v pozabo

Repas se v Slovenijo vrača po treh letih, ko je leta 2017 po uspešnih nastopih v Evropi v dresu Domžal za milijon evrov prestopil v vrste takratnega francoskega prvoligaša Caena.

V Franciji je sprva redno igral, a po 19 nastopih v vseh tekmovanjih brez zadetka in asistence pozneje prave priložnosti za igro ni več dobil. V prejšnji sezoni je odigral le sedem minut v francoskem pokalu.

Medtem je Caen izpadel v drugo ligo, v kateri je nogometaš, ki se lahko pohvali tudi s tremi nastopi v slovenski reprezentanci, odigral deset prvenstvenih tekem in enkrat zaigral tudi v pokalu. Le enkrat se je znašel v začetni enajsterici Caena, s katerim je imel pogodbo podpisano do junija 2021, a jo je predčasno prekinil, tako da v Ljudski vrt prihaja brez plačila odškodnine.

Po treh letih se vrača v Slovenijo, kjer bo po novem nosil vijoličasti dres Maribora. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Jan Repas: Ko sem dobil klic iz Maribora, nisem okleval

"Tukaj sem odigral zadnjo prvenstveno tekmo v slovenski ligi, zdaj pa prav Ljudski vrt postaja moj novi dom. Zame je to najbolj emocionalen stadion v Sloveniji, tako da sem izredno vesel. Ko sem bil na nasprotni strani, je bila tukaj vedno posebna kulisa in se je občutilo, kako navijači dihajo s svojim moštvom. Ko sem dobil klic iz Maribora, nisem okleval. Vsi vemo, kaj pomeni Maribor v Sloveniji in tudi v Evropi, zato odločitev ni bila težka," je po podpisu pogodbe z Mariborom povedal Repas, ki je kot član Domžal v prvi slovenski ligi odigral 44 tekem in zabil šest golov.

"Redko se zgodi, da 23-letni nogometaš prinaša izkušnje z igranjem v evropskih pokalnih dvobojih, v članski reprezentanci in iz ‘top 5’ lige v Evropi, ob tem pa se je že tudi seznanil z osvajanjem trofej. Jan združuje značilnosti, ki imajo veliko veljavo v Mariboru. Predvsem pa je pokazal veliko željo po prihodu, saj se je ob prekinitvi pogodbe s Caenom odrekel precejšnjemu delu zaslužka," pa je prihod najnovejše okrepitve komentiral športni direktor Maribora Oliver Bogatinov.