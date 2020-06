Kapetan zapušča Aluminij in se seli v Celje

"Za mano je v Kidričevem eno lepših obdobij v moji dozdajšnji karieri. V tem času sem prek mladinske ekipe in 2. slovenske nogometne lige napredoval vse do kapetana ekipe v prvi slovenski ligi. Tukaj sem si nabral veliko izkušenj in spoznal veliko prijateljev. Zato bi se na koncu moje poti v Kidričevem rad zahvalil vsem soigralcem, brez katerih mi korak naprej ne bi uspel. Zahvala gre prav tako strokovnemu štabu in zdravstvenemu osebju. Posebna zahvala pa gre tudi nekdanjemu predsedniku g. Jevšovarju, ki mi je izkazal zaupanje na prehodu iz mladinskega v članski nogomet. Za konec bi Nogometnemu klubu Aluminij zaželel srečo v nadaljevanju prvenstva in veliko uspehov v prihodnje," je ob odhodu iz Kidričevega poudaril dozdajšnji kapetan rdeče-belih Matic Vrbanec.

🆕🟡🔵..z nami bo od zdaj naprej tudi tretji asistent PLTS in dosedanji kapetan Aluminija. Dobrodošel v Celju, Matic Vrbanec!👑✨VEČ SLEDI!⏩#misija1920 #MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 pic.twitter.com/a5Fv9788UT — NK Celje (@NKCelje) June 30, 2020

Tretji najboljši asistent PLTS za Dariem Vizingerjem in Mitjo Lotričem se v knežje mesto seli kot prost igralec. Triindvajsetletni zvezni nogometaš je v letošnjem državnem prvenstvu odigral 28 tekem, na katerih je prispeval devet podaj in dosegel pet zadetkov. S Celjani je podpisal pogodbo do junija 2023, pravico nastopa za Celjane pa bo imel šele v naslednji sezoni.

Vrbanec se je Kidričanom pridružil leta 2011, ko je v šumo prišel iz ptujske Drave, ter se pridružil kadetski ekipi pod takratnim vodstvo Bojana Špehonje. Svojo prvo uradno tekmo v članski konkurenci je Vrbo odigral že v sezoni 2012/2013, ko so šumari prvič okusili slast Prve Lige, debitiral je na srečanju 32. kroga v gosteh pri Gorici s šele šestnajstimi leti. Vse od takrat je Matic Vrbanec postal nepogrešljiv člen rdeče-belih in v članski konkurenci skupaj v Prvi Ligi, 2. SNL in pokalnem tekmovanju zbral impresivnih 185 nastopov, dosegel 21 zadetkov ter na igrišču prebil skupaj impresivnih 14.526 minut.

