Olimpija do zmage na večnem derbiju, Koper ostaja vodilni

21. krog 1. SNL je postregel z zanimivim večnim derbijem v Stožicah. Ta se je končal z zmago Olimpije z 1:0 (0:0), ki se je tako na lestvici približala Mariborčanom. Za uvod v pester nedeljski spored sta se Mura in Bravo po dramatičnem zaključku razšla z delitvijo točk (2:2). Koprčani so po zaslugi dvakratnega strelca Kaheema Parrisa v soboto v gosteh ugnali Celje (2:1) in prevzeli vodstvo na lestvici, Domžale in Tabor sta se razšla brez zmagovalca. V ponedeljek se bosta v derbiju začelja udarila Aluminij in Radomlje.

Maribor ni premagal Olimpije že dve leti in pol

Nogometaši Olimpije so v večnem derbiju in obračunu 21. krogu 1. SNL premagali Maribor z 1:0 (0:0). Mož odločitve je bil Mustafa Nukić, ki je v 72. minuti zadel z bele pike. Mariborčani so bili sicer statistično boljši nasprotnik, a so ostali brez zadetka. Prvi polčas v Stožicah ni postregel z zadetkom. Nato pa je v 65. minuti Maribor v Stožicah zadel, a veselje ni trajalo dolgo, ker je navdušenje Mariborčanov prekinila odločitev sodnika, saj se je eden izmed nogometašev Maribora pred tem znašel v nedovoljenem položaju. Po podaji Gregorja Sikoška je sicer zadel Ognjen Mudrinski, a se je že Sikošek pred tem znašel v nedovoljenem položaju. To je sodnik potrdil tudi po uporabi VAR.

Poročilo iz Stožic:

Kmalu zatem pa je bilo vroče v kazenskem prostoru Maribora. Sodnik je po ogledu videoposnetka presodil, da je namerno z roko igral švedski novinec v dresu Mariborčanov Max Watson in pokazal na najstrožjo kazen v korist Olimpije. Z bele pike je Olimpijo v vodstvo popeljal Mustafa Nukić. V zaključku si ekipi nista več priigrali pravih priložnosti za zadetek.

Privrženci Olimpije so se veselili novih treh točk. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Maribor je zdaj po 21 krogih na drugem mestu prvenstvene lestvice z 39 točkami in dvema točkama manj od vodilnega Kopra. Olimpija na tretjem mestu z odigrano tekmo manj za Štajerci po današnji zmagi zaostaja še dve točki. Trener Dino Skender proti Mariboru še ni izkusil grenkobe poraza. Nasploh statistika ni zaveznica vijolic, saj so nazadnje premagali Ljubljančane septembra 2019, še v "normalnih" časih, ko ni bilo težav, povezanih s covid-19, nato pa zaman čakali na zmago kar na osmih tekmah, z današnjo se je ta niz podaljšal na devet tekem.

Za večni derbi vedno je vladalo veliko zanimanje navijačev. Tudi tokrat bi bile tribune objekta v Stožicah zagotovo lepo napolnjene, a je odlok države v času povečanega števila okužb z novim koronavirusom število gledalcev, ki si lahko v živo ogledajo spopad največjih slovenskih klubov, zmanjšal na 750. Tako je bil največji spektakel 1. SNL zelo okrnjen, kar se tiče glasnosti podpore navijačev. Gostujočih iz Maribora, navijaške skupine Viole, sploh ni bilo v Stožicah. Tekme v prvi ligi bodo namreč po odločitvi Nogometne zveze Slovenije (NZS) do nadaljnjega potekale brez prisotnosti gostujočih navijačev.

Olimpija : Maribor, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

1 / 32 2 / 32 3 / 32 4 / 32 5 / 32 6 / 32 7 / 32 8 / 32 9 / 32 10 / 32 11 / 32 12 / 32 13 / 32 14 / 32 15 / 32 16 / 32 17 / 32 18 / 32 19 / 32 20 / 32 21 / 32 22 / 32 23 / 32 24 / 32 25 / 32 26 / 32 27 / 32 28 / 32 29 / 32 30 / 32 31 / 32 32 / 32

Čontala še naprej čaka na krstno zmago

Že uvod v nedeljski spored je prinesel zanimiv obračun na Fazaneriji, kjer sta se Mura in Bravo razšla z neodločenim izidom 2:2, zadnje pol ure pa je ekipa slovenskih prvakov igrala tudi z igralcem manj. Črno-beli, branilci naslova, ki so po jesenskem delu izgubili dolgoletnega trenerja Anteja Šimundžo in najboljšega branilca lige Žana Karničnika, so prvič letos zaigrali na domači zelenici. V sredo so izgubili v Stožicah zaostalo tekmo 17. kroga proti Olimpiji, tokrat pa so prišli do prve točke pod vodstvom Damirja Čontale.

Mura : Bravo, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 27 2 / 27 3 / 27 4 / 27 5 / 27 6 / 27 7 / 27 8 / 27 9 / 27 10 / 27 11 / 27 12 / 27 13 / 27 14 / 27 15 / 27 16 / 27 17 / 27 18 / 27 19 / 27 20 / 27 21 / 27 22 / 27 23 / 27 24 / 27 25 / 27 26 / 27 27 / 27

Muro je v 31. minuti v vodstvo popeljal Žiga Kous, ki je v 63. minuti prejel rdeči karton. A to domačih ni zmedlo, v 79. minuti je domače navijače razveselil Klemen Šturm. Luka Kerin je na drugi strani le minuto kasneje zadel za Bravo in vzbudil nekaj upanja, za izenačenje in točko pa je v 92. minuti zadel Gal Kurež.

Poročilo s tekme:

Derbi začelja v Kidričevem

Aluminij lahko z zmago nad Radomljami, neposrednim tekmecem v boju za obstanek, pobegne mlinarjem na +3. Foto: Vid Ponikvar Ponedeljek prinaša derbi začelja, na katerem bi se lahko zaradi pomembnosti srečanja točke štele dvojno. Kidričani bodo brez Emirja Azemovića in Nika Marinška napadali zmago proti zadnjeuvrščenim Radomljanom, ki so v zimskem premoru poskrbeli za številne novosti. Začeli so tesno sodelovati s splitskih Hajdukom, izdatno spremenili igralski kader, trenersko paličico pa po novem vihti donedavni športni direktor Nermin Bašić. Za začetek bo skušal premagati Oskarja Drobneta, ki je pred prevzemom službe v Kidričevem dokaj uspešno v drugi ligi vodil prav Radomljane.

Če bo skušal Aluminij zapluti v bolj mirne vode, bo moral začeti dosegati več zadetkov. Obeta se bitka z ogromnim vložkom. Takšnih tekem bo do konca sezone še ogromno, kar je razlog več, da bodo ljubitelji nogometa v tako izenačeni in nepredvidljivi ligi, kot je 1. SNL, lahko prišli na svoj račun.

Koper na krilih Jamajčana osvojil Celje

Kaheem Parris po novem na lestvici najboljših strelcev 1. SNL zaostaja le za klubskim soigralcem Maksom Barišićem. Foto: Grega Valančič/Sportida Prvič po skoraj sedmih letih je Celjane v boju za prvoligaške točke vodil Simon Rožman. Povratnik v Celje ne skriva visokih ciljev. Vodstvo kluba, podprto z ruskim kapitalom, mu zaupa, mladi strateg iz Štor, ki je pred Celjem nazadnje deloval v Mariboru, kjer se mu ni izšlo vse po pričakovanjih, pa je v spomladanski del vstopil s kar nekaj novinci. Na številne proti Kopru ni mogel računati. Kanarčki, ki so se v zimskem prestopnem roku še okrepili, so že na uvodni predstavi v letu 2022 dokazali, kako bi lahko v tej sezoni naskakovali dvojno krono.

Zanimivo je, da se bodo v polfinalu pokala pomerili prav s Celjani, ki so v soboto povedli v 20. minuti prek Esterja Soklerja, a je veselje gostiteljev trajalo le sedem minut. Jamajčan Kaheem Parris je z mojstrskim strelom izenačil na 1:1, nato je dvoboj ponudil kar nekaj priložnosti na obeh straneh, v 80. minuti je žoga po napaki domačega vratarja zadela celjsko vratnico, pet minut pozneje pa je Parris priigral dragoceno zmago Primorcem in s tem Koper vsaj do nedelje, ko bo Maribor gostoval v Stožicah, popeljal na prvo mesto.

Poročilo s tekme:

Domžale in Tabor nadaljujeta niz remijev

Kosićeva četa je v leto 2022 vstopila z remijem v Domžalah. Foto: Grega Valančič/Sportida Uvodno srečanje 21. kroga se je razpletlo brez zmagovalca. Čeprav so bolje začeli dvoboj Domžalčani, si priigrali nekaj priložnosti, so v 35. minuti prešli v vodstvo gostje s Krasa. Vid Koderman, mladi branilec, ki nastopa za sežanski klub kot posojen nogometaš Maribora, se je izkazal, mojstrsko prodrl pred vrata dvakratnih državnih prvakov in nato z natančnim strelom matiral Ajdina Mulalića.

Sredi drugega polčasa so Kraševci ostali z igralcem manj, ko je moral po drugem rumenem kartonu predčasno z igrišča Til Mavretič. Nogometaši v rumenem so izkoristili prednost igralca več in izenačili v 79. minuti, ko je lastno mrežo zatresel Kevin Grobry Doukoure. Afričan je preusmeril strel Slobodana Vuka, ki je nato v izdihljajih srečanja zapravil izjemno priložnost za zmago. Z ugodnega položaja je poslal žogo nad vrata, tako da sta se Domžale in Tabor že četrtič zapored razšla z remijem.

Poročilo s tekme:

Najboljši strelci: 11 – Maks Barišić (Koper),

8 – Mustafa Nukić (Olimpija),

7 – Ognjen Mudrinski (Maribor), Kaheem Parris (Koper),

6 – Amadej Maroša (Mura), Dino Stančić (Tabor), Almedin Ziljkić (Olimpija),

5 – Ivan Božić (Celje), Lamin Colley (Koper), Gedeon Guzina (Radomlje), Bede Osuji (Koper),

4 – Rodrigue Bongongui (Tabor), Armin Đerlek (Aluminij), Dejan Georgijević (Domžale), Senijad Ibričić (Domžale), Arnel Jakupović (Domžale), Lovro Maružin (Bravo), Žan Medved (Celje), Nardin Mulahusejnović (Mura), Sandi Ogrinec (Bravo), Ivan Šarić (Radomlje)

...

Kako so "trgovali" slovenski prvoligaški klubi? Teden dni pred koncem zimskega prestopnega roka lahko preverite vse prihode in odhode: