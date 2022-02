V slovenskem nogometu se vse bolj govori hrvaško

Ker pa zimskega prestopnega roka še ni konec, traja vse do 15. februarja, lahko do začetka spomladanskega dela Prve lige Telemach pričakujemo še nekaj kadrovskih sprememb. Sezona 2021/22 je zadnja za dva legendarna nogometaša, ki že dalj časa navdušujeta v Sloveniji. Po tej sezoni se bosta poslovila večni kapetan Maribora Marcos Tavares in kapetan Domžal Senijad Ibričić, nekdanji zvezdnik splitskega Hajduka, ki bo v mestu ob Kamniški Bistrici po koncu igralske kariere skrbel za kadrovsko politiko.

Maribor pripeljal zmaja Ivanovića, Olimpija odgovorila z ...

Aljoša Matko bo do konca sezone igral v dresu Olimpije kot posojeni nogometaš švedskega Hammarbyja. Foto: NK Olimpija Ljubljana Ravno Domžalčani so tisti, ki so v tem zimskem prestopnem roku v svoje vrste pripeljali najmanj novincev. Povsem drugače je pri njihovih tekmecih, ki so se v večini odločili za zdaj že uveljavljeni trend: lov na hrvaške legionarje, ki se v svoji domovini niso znali preriniti med (naj)boljše.

Javna skrivnost, ki jo vse bolj izpostavljajo športni direktorji prvoligaških klubov, je ta, da nogometaši iz Hrvaške in bližnjih nekdanjih "bratskih" republik ne predstavljajo tolikšnega finančnega stroška kot bi ga nakup slovenskih igralcev. Člani 1. SNL so se podali zlasti v lov na igralce s prostimi dokumenti, za katere ni treba plačati odškodnine, veliko je tudi prihodov igralcev, ki so na posoji.

S svežo hrvaško energijo izstopajo zlasti Olimpija, Radomlje in Aluminij. Zmaji, ki v spomladanski del vstopajo z novim "nemško-hrvaškim" vodstvom, so v svoje vrste privabili kar pet hrvaških nogometašev, nato pa poskrbeli tudi za prihoda, ki sta omilila večino kritik, češ da Olimpija postaja svojevrstna hrvaška kolonija. Prišla sta mlada reprezentanta Aljoša Matko in Nik Prelec. Največ prahu je dvignil zlasti prihod Belokranjca, odgovor Olimpije na najodmevnejšo mariborsko zimsko pridobitev, nekdanjega zmaja Đorđeta Ivanovića. Matku so mariborske Viole v prejšnji sezoni namenile prestižno priznanje Vijol'čni bojevnik.

Na uvodnem dejanju 1. SNL v letu 2022 se bosta v sredo spopadli Olimpija in Mura. Foto: Vid Ponikvar

Maribor bo 13. februarja gostoval na večnem derbiju v Stožicah, na katerem bo lahko le 750 gledalcev, dvoboj pa bo zaradi odloka Nogometne zveze Slovenije (NZS) minili brez prisotnosti gostujočih navijačev. Prihoda nekdaj vijoličastega Matka in zeleno-belega Ivanovića sta poskrbela za vrhunec zimskega prestopnega roka. Za zdaj. Koper bi namreč lahko ostal brez najboljšega strelca 1. SNL Maksa Barišića.

Maribor bogato zaslužil za Nemca, znani Hrvat okrepil Celjane

Nemec Robert Voloder bo nogometno pot nadaljeval v ZDA. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zadnjeuvrščene Radomlje so nakazale vstop v novo obdobje, ki bi lahko obrodilo sadove. Povezale so se s splitskim Hajdukom, ki je priskočil na pomoč pri številnih stvareh, plod tega je tudi rekordni zaslužek ob prestopu Marka Božića k italijanskemu Frosinoneju, blagajno si je napolnil tudi Bravo, njegova igralca bosta nadaljevala kariero v bistveno močnejšem klubskem okolju, kot je 1. SNL, v Rusiji (Vanja Drkušić pri Sočiju) in Avstriji (Sandi Ogrinec pri Tirolu), Maribor, pri katerem kadrovsko politiko kroji Marko Šuler, pa je poskrbel za najbolj donosen prestop, saj je član lige MLS Sporting Kansas City za nakup Nemca Roberta Voloderja po podatkih Transfermarkt plačal kar 1,8 milijona evrov.

Zanimivo je, da le Maribor, Bravo in Domžale v tem prestopnem roku niso pripeljale vsaj enega Hrvata. Olimpija jih je pet, Radomlje štiri, Aluminij tri … Od znanih imen prevladuje Duje Čop, nekdanji hrvaški reprezentant, ki ima izkušnje tudi z igranjem v serie A in la ligi. V Celju igra nekdanji mladi švicarski reprezentant Vasilije Janjičić, ki je pred leti že igral v bundesligi za HSV, v Mursko Soboto pa se je po dolgih letih vrnil nekdanji slovenski reprezentant Gregor Balažic, vajen igranja v močnih ligah.

Žan Karničnik, ki se je ustalil v članski izbrani vrsti, z Antejem Šimundžo po novem sodeluje pri Ludogorcu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kot je že navada, je tudi ta zimski prestopni rok poskrbel za odhod nekaterih najvrednejših igralcev domačega prvenstva. Pričakovano je trenerju Anteju Šimundži k bogatemu bolgarskemu prvaku Ludogorcu sledil Žan Karničnik, Maribor je ostal brez domačega reprezentanta Blaža Vrhovca, ki je podobno kot še kar nekaj Slovencev izbral ponudbo s Cipra, Celjani pa so presenetljivo ponudili prosto pot občasnemu reprezentantu BiH Advanu Kadušiću.

V spomladanskem delu na slovenskih zelenicah tudi ne bomo videvali nekaterih imen, ki so tu že dalj časa in so si ustvarila že skoraj legendarni status. Tako sta nogometne čevlje na klin obesila slovenski Argentinec Lucas Mario Horvat in slovenski Palestinec Jaka Ihbeisheh, nekdanji slovenski reprezentant Luka Žinko pa še ni končal kariere, a se je preselil v tretjo ligo v Grosuplje, kjer bo vse bolj prisoten tudi pri trenerskih izzivih.

Kako so "trgovali" slovenski prvoligaški klubi? Teden dni pred koncem zimskega prestopnega roka lahko preverite vse prihode in odhode: