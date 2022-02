Mura zadela, a se je veselila Olimpija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Olimpije so v uvodnem dejanju v letu 2022, v Stožicah se je pred 750 gledalci igrala zaostala tekma 17. kroga 1. SNL, premagali branilce naslova Muro. Edini zadetek na srečanju je dosegel gostujoči napadalec Nardin Mulahusejnović, ki je v 8. minuti nesrečno zatresel lastno mrežo. Zmaji so si pripravili kar nekaj priložnosti za povišanje vodstva, nevarni pa so bili tudi gostje, ki jih je prvič v 1. SNL vodil Damir Čontala, a se je na vratih zeleno-belih izkazal novi vratar Ivan Banić. Olimpija za vodilnim Mariborom s tekmo manj zaostaja le še za pet točk.

Konec srečanja. Olimpija je v koledarsko leto 2022 vstopila z pomembno zmago nad Muro, s katero se je vodilnemu Mariboru približala na pet točk. V nedeljo se tako lahko (s tekmo manj) z morebitno zmago na večnem derbiju približa vijolicam le na dve točki zaostanka! Mura ostaja na petem mestu, za Mariborom zaostaja -10. 67. minuta: Mura je vse bolj nevarna, a je med vratnicama za zdaj zelo zanesljiv vratar Ivan Banić. Najprej je ubranil strel Mitji Lotriču, nato se je izkazal še ob mojstrskem strelu Luke Bobičanca. 54. minuta: Nardin Mulahusejnović bi se lahko odkupil za nesrečen avtogol. Po predložku s kota se mu je ponudila priložnost za zadetek. Streljal je natančno v desni spodnji kot, vratar Ivan Banić je bil že premagan, a je bil odlično postavljen Mario Kvesić in žogo z golove črte izbil nazaj v polje. V naslednjem napadu je bil nevaren Prtajin, a je Ljubić ubranil njegov strel. 46. minuta: že v uvodni minuti drugega polčasa je zadišalo po podvojitvi vodstva Olimpije. Ivan Prtajin se je znašel skoraj sam pred vratarjem Mure Marinom Ljubićem, ki pa je bil dovolj zbran, da je preprečil zadetek rojaka v vrstah ljubljanskega kluba. Zelo nevarno je bilo tudi v 48. minuti, ko je Almedin Ziljkić nevarno streljal z roba kazenskega prostora, a je žoga švignila mimo leve vratnice. Ostaja 1:0. Konec prvega polčasa. Olimpija je odšla na počitek s prednostjo zadetka. Bi se lahko ponovil jesenski trend, ko so izbranci Dina Skenderja praviloma končevali tekmo z zgolj enim doseženim zadetkom? 18. minuta: ogromna priložnost za goste iz Prekmurja. Luka Bobičanec je prodiral po levi strani in nevarno zapretil vratom Olimpije, Ivan Banić pa je s konicami prstov odbil žogo do Klemna Šturma. Nogometašu Mure se je ponudilo ogromno prostora, a je zgrešil cilj. Žogo je poslal mimo vrat in se prijel za glavo, tako da ostaja pri tesnem vodstvu gostiteljev. 16. minuta: prva priložnost za Muro. Ivan Banić, ki brani prvič v 1. SNL, je žogo po strelu Luke Bobičanca odbila v kot. Pred tem je novi vratar Mure Marin Ljubić ubranil strel Mustafe Nukića. Gooooooool! 1:0! 8. minuta. Olimpija je hitro povedla. Mario Kvesić je izvedel prosti strel z leve strani, poslal predložek v kazenski prostor Mure, kjer pa je napadalec gostov Nardin Mulahusejnović nesrečno preusmeril žogo v lastno mrežo. Dosegel je avtogol in poskrbel za navdušenje na tribunah ljubljanskega stadiona. Olimpija vodi z 1:0. Začetek dvoboja v Stožicah. Trener Olimpije Dino Skender se je odločil za začetno postavo, v kateri so štirje zimski novinci: Začetna enajsterica Olimpije, ki se bo podala v boj z Muro. 🐉💪#verjamemvzmaje pic.twitter.com/ciXquUcGVI — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) February 9, 2022 Strateg Mure Damir Čontala, ki bo danes debitiral v vlogi prvega trenerja črno-belih, se je odločil za začetno postavo, v kateri bo na vratih stal novinec Marin Ljubić: 📝| 𝐂̌𝐀𝐑𝐍𝐎-𝐁𝐄𝐉𝐋𝐈𝐇 𝐗𝐈 ⚫️⚪️#čarnobejli #mismomura #PLT pic.twitter.com/I4KzoNrrue — NŠ Mura (@nsmura_ms) February 9, 2022 Strateg Mure, ki bo danes debitiral v vlogi prvega trenerja črno-belih, se je odločil za začetno postavo, v kateri bo na vratih stal novinec

Tekma bi morala biti prvotno odigrana v jesenskem delu, tik pred zgodovinsko zmago črno-belih v Evropi nad Tottenhamom. Takrat je Muro, ki v tej sezoni prvič brani naslov slovenskega prvaka, še vodil Ante Šimundža, njen dres pa je nosil slovenski nogometaš Žan Karničnik. Dvoboja v Stožicah vendarle ni bilo. Zaradi velikega števila okužb z novim koronavirusom v vrstah gostiteljev, ki so dvigovale prah in spravljale v slabo voljo goste iz Prekmurja, je bila tekma odpovedana. Odigrana je bila danes, z njo pa se je tudi uradno začel spomladanski del.

Olimpiji je veliko sreče pred spopadom zaželel njen nekdanji napadalec in velik navijač Andraž Šporar. ''Zmaji, tudi iz Anglije navijam za vas. Premagajte Muro, premagajte Maribor. Srečno, Olimpija!,'' si 27-letni slovenski reprezentant, ki si nogometni kruh služi pri Middlesbroughu, želi, da bi zmaji premagali tako Muro kot tudi Maribor, ki prihaja v Stožice v nedeljo, 13. februarja:

To je bila prva prvoligaška tekma, odigrana v letu 2022. Zaradi državnega odloka o zajezitvi epidemije novega koronavirusa je lahko dvoboj v Stožicah spremljalo v živo 750 gledalcev, med njimi pa ni bilo gostujočih navijačev (do nadaljnjega bo tako pravilo Nogometne zveze Slovenije (NZS) veljalo tudi na drugih tekmah), kar je bila velika škoda za goste, vajene podpore zvestih privržencev, ki so znali v preteklosti zelo napolniti ljubljanske tribune.

Mulahusejnović 8./ag.