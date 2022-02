Velika vrnitev Brava na Fazaneriji

Nogometaši Mure in Brava so se v 21. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 2:2 (1:0).

Mura : Bravo 2:2 (1:0) Stadion Fazanerija, omejeno število gledalcev, sodniki: Matković, Perger, Šumer. Strelci: 1:0 Kous (31.), 2:0 Šturm (79.), 2:1 Kerin (80.), 2:2 Kurež (92.). Mura: Ljubić, Pucko, Maruško, Gorenc, Lorbek (od 66. T. Cipot), Horvat, Šturm, Kous, Bobičanec (od 87. Kozar), Daku, Mulahusejnović (od 46. Ouro). Bravo: Orbanić, Španring, Jakšić, Križan, Memić, Kurtović, Nsana, Trontelj, Kramarič (od 90. Puconja), Sever (od 46. Kerin), Bajde (od 76. Kurež). Rumeni kartoni: Lorbek, Ouro, Gorenc, Horvat; Kurtović.

Rdeči karton: Kous (64.).

Mura : Bravo, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

Državni prvaki so pred dnevi v zaostali tekmi z Olimpijo doživeli tesen poraz, izbranci Damirja Čontale pa so proti drugemu ljubljanskemu prvoligašu danes vpisali točko. Dolgo je kazalo na njihovo zmago, toda še tretjič v sezoni se je obračun teh dveh tekmecev v ligi končal z delitvijo plena. V Fazaneriji pa je bila to že peta zaporedna tekma teh dveh tekmecev, ki se je končala brez zmagovalca. Na lestvici tako Bravo ostaja četrti, Mura pa s točko manj peta.

Sobočani so prvič resneje zagrozili v osmi minuti, ko je Žiga Kous iz bližine žogo poslal čez gol, medtem ko so Ljubljančani prvič poskusili v 20. minuti, a je bil Leon Sever precej nenatančen, še enkrat pa nato po kotu v 41., a je bil z glavo nenatančen Mitja Križan.

Deset minut pred tem pa so se domači, ki so bili boljši tekmec v tem delu, veselili vodstva. Novi napadalec črno-belih Mirlind Daku je stekel proti kazenskemu prostoru, nato pa ob kritju dveh ljubljanskih nogometašev žogo oddal do spremljajočega Kousa, ki je ostal povsem sam v osrčju kazenskega prostora in zanesljivo premagal Renata Josipovića za 1:0.

Ljubljančani, ki so bili dotlej statistično enakovredni Sobočanom, so v zadnjih minutah polčasa malce pritisnili, Amar Memić je med drugim močno streljal od daleč, toda Marin Ljubić je žogo odbil v kot.

Navijači Mure so se morali na koncu zadovoljiti s točko. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V drugem polčasu hiter konec za Kousa

Uvod drugega polčasa je pripadel Muri, ki je precej pritiskala, a bila brez pravega zaključnega strela. V 64. minuti pa je ostala brez kapetana in strelca Kousa, ki je po pregledu z VAR dobil rdeči karton zaradi nevarne igre, ko je s podplatom s hrbta zadel tekmeca v gleženj.

Ljubljančani, ki so med drugim pogrešali napadalca Lorena Maružina zaradi okužbe z novim koronavirusom, kljub številčni prednosti nikakor niso našli pravega načina za povzročanje težav Murini obrambi.

Še več, v 79. minuti je Mura podvojila prednost, ko je z desne strani v kazenski prostor stekel Daku in lepo podal pred vrata, kjer je Klemen Šturm spremljal akcijo in žogo iz bližine poslal v mrežo.

Toda le nekaj sekund po tem je Bravu uspelo zmanjšati zaostanek, Križan je podal z desne strani, Luka Kerin pa je z glavo matiral Ljubića. Daku je imel v 88. minuti novo priložnost za Muro, a Josipović je dobro reagiral.

V drugi minuti dodatka pa je Bravo izenačil, po kotu Almina Kurtovića je Žan Trontelj z glavo podaljšal žogo v sredino, tam pa jo je iz prve v mrežo poslal Gal Kurež. Kaj lahko bi že v naslednjem napadu Kerin poskrbel za popoln prebrat, a je zadel prečko.

Mura bo v 22. krogu v soboto gostovala pri Aluminiju, Bravo pa bo gostil Celje.