V Domžalah je bilo napeto do zadnje sekunde

Nogometaši Domžal in CB24 Tabora Sežane so se v 21. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1).

Domžale : CB24 Tabor Sežana 1:1 (0:1) Športni park, gledalcev 300, sodniki: Matoša, Kovačič, Černe.

Strelca: 0:1 Koderman (35.), 1:1 Grobry (79./avtogol). Domžale: Mulalić, Alić (od 79. Perc), Šoštarič Karič, Klemenčić, Ilenič (od 88. Žinič), Pišek, Jurilj (od 78. Zogović), Ibričić, Markuš, Jakupović, Vuk.

Tabor: Koprivec, Salkić, Briški, Ristić, Koderman, Grobry, Ovsenek, Mavretič, Bongongui, Monjac (od 71. Ndzengue), Stančič (od 88. Keita). Rumeni kartoni: Ilenič, Markuš, Perc; Mavretič, Ristić.

Rdeči karton: Mavretič (67.).

Ekipi Domžal in Tabora sta odprli 21. krog državnega prvenstva. Izbranci Dejana Djuranovića, pri katerih je manjkal poškodovani Dejan Georgijević, so iskali priključek s petouvrščeno Muro, varovanci Dušana Kosića, ki je med drugimi pogrešal Denisa Kouaa, Klemna Nemaniča in Marka Krivičića, pa so iskali točke z dvig z dna lestvice. Glede na potek tekme se je ta končala z delitvijo plena, tako da Domžale vsaj začasno ostajajo šeste, Tabor, ki je skoraj pol ure z igralcem manj, pa osmi.

Domači so imeli že v peti minuti tri priložnosti v enem napadu. Prosti strel Arnela Jakupovića je obranil Jan Koprivec, ta je nato dobro posredoval še po strelu Slobodana Vuka, zatem pa je po še eni odbiti žogi veselje Svenu Šoštariču Kariču preprečil Vid Koderman.

Sežanci, ki so v uvodnih minutah imeli kar nekaj težav, so prvič resneje ogrozili tekmeca v sedmi minuti, ko je previsoko meril Til Mavretič, malce pozneje ga je "posnemal" še Erik Salkić.

Pozneje so nekaj več konkretnosti spet kazali Domžalčani, toda Mavretič je v 31. minuti ns drugi strani kar dobro meril z roba kazenskega prostora, toda na mestu je bil Ajdin Mulalić.

V 35. minuti pa je iz Maribora posojeni Koderman Kraševce popeljal v vodstvo, potem ko je prišel v kazenski prostor, se s preigravanjem otresel čuvajev in nato matiral še Mulalića za 1:0. Malce pozneje Dinu Stančiču ni uspelo unovčiti nesporazuma Mulalića in Šoštariča Kariča.

V 50. minuti je imela gostujoča zasedba novo veliko priložnost, Žiga Ovsenek je imel v kazenskem prostoru veliki časa za strel, a se je izkazal Mulalić. V 65. minuti je Alen Jurilj pri gostih zadel mrežo, a so sodniki dosodili prepovedan položaj.

So pa dve minuti zatem prišli domači do številčne prednosti, saj je pri gostih drugi rumeni karton dobil Mavretič. Jakupović je bil zatem z glavo nenatančen v 72. minuti, v 79. pa so domači izenačili.

Po napačni sodniški odločitvi so sicer prišli do kota z leve strani, po katerem je lastno mrežo zatresel Kevin Doukoure Grobry. V 84. minuti je s 13 metrov previsoko meril Nick Perc, že v sodniškem dodatku pa je pri gostih do strel z glavo prišel Briški, a streljal prešibko in preveč po sredini.

Še večjo priložnost je v četrti minuti dodatka imel Vuk, ki pa je z desetih metrov žogo poslal čez gol.

Domžale bodo v četrtek igral zaostalo tekmo z Olimpijo, sicer pa bodo v 22. krogu v nedeljo gostovale v Kopru, medtem ko bo Tabor gostil Olimpijo.