Kapetan Olimpije v sedmih nebesih, trener Maribora zelo razočaran

Derbiji so vedno nepredvidljivi, nogomet pa je živ dokaz o tem, kako v njem vedno ne zmagajo tisti, ki si na zelenici priigrajo več priložnosti. Še zdaleč ne. Odločajo številni dejavniki. Olimpiji so bili v nedeljo naklonjeni tisti, ki prinašajo neposredne točke. Trener zmajev Dino Skender je po dvoboju spregovoril o tem, kako je Maribor namučil zmaje. Postal je svojevrstni specialist za domače zmage v derbijih proti Mariboru. Na treh tekmah v Stožicah je trikrat premagal vijolice, vselej brez prejetega zadetka!

Olimpija se je z zmago nad Mariborom približala vijolicam (s tekmo manj) na vsega dve točki zaostanka. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

''To je bila za nas zelo zahtevna tekma. Maribor je bil zelo dober, mi pa smo v štirih dneh odigrali dve fizično in psihično zelo naporni tekmi. Odigrali smo dva derbija, tako da lahko fantom le čestitam za trud in izkazano željo. To nas je na koncu nagradilo. Zdaj smo v boljšem položaju kot smo bili po jesenskem delu. V četrtek nas čaka nova težka tekma (gostovanje v Domžalah, op. p.). Ni evforije, ni nobenega proslavljanja,'' umirja konje mladi hrvaški strateg, ki je pohvalil tekmeca iz Štajerske, še bolj pa svoje varovance, za katerega je prepričan, da bi pokazali še več, če ne bi čutili posledic od naporne sredine zmage nad Muro.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Vid Ponikvar/Sportida:

1 / 32 2 / 32 3 / 32 4 / 32 5 / 32 6 / 32 7 / 32 8 / 32 9 / 32 10 / 32 11 / 32 12 / 32 13 / 32 14 / 32 15 / 32 16 / 32 17 / 32 18 / 32 19 / 32 20 / 32 21 / 32 22 / 32 23 / 32 24 / 32 25 / 32 26 / 32 27 / 32 28 / 32 29 / 32 30 / 32 31 / 32 32 / 32

Na obeh tekmah niso prikazali bleščeče igre, s katero bi nadigrali tekmeca. O tem, kako igra Olimpije ni bila na želeni ravni, kar pa ni zmanjševalo zaslug za uresničitev želenega cilja, zmage nad Mariborom in približanja na lestvici, je spregovoril tudi Mustafa Nukić. "Naša igra? Iskreno mi je vseeno, kakršna je bila. Derbi se ne igra, derbi se zmaguje,'' poudarja nadomestni kapetan zmajev, ki mu je trener zaupal veliko čast, dokler se v zasedbo ne vrne standardni kapetan Timi Max Elšnik. Zadel je žebljico na glavico in dal vedeti, kako se po derbijih ne razpreda o tem, kdo je bolj navdušil z igro, ampak rezultatom. Ta je šel v prid Olimpiji, Mariborčani pa so se lahko držali za glavo, saj so v spomladanski del prvenstva vstopili z odkritim razočaranjem, saj njihov trud ni bil nagrajen vsaj z eno točko.

Nukić, velik ljubljenec navijaške skupine Green Dragons, je prvič v karieri odločil zmagovalca večnega derbija. Prvič, odkar nosi dres Olimpije, se je proti Mariboru vpisal med strelce. Zadel je z bele točke, na katero je sodnik Matej Jug pokazal po dolgem razmisleku, pri katerem je spremljal posnetek akcije v kazenskem prostoru Maribora, v katerem se je žoga dotaknila roke švedskega branilca Maxa Watsona.

Trener Maribora: Nismo si zaslužili poraza

Prvi Šved, ki je oblekel dres Maribora v 1. SNL, tako krstnega nastopa ne bo pomnil po dobrem, podobno velja za njegovega trenerja Radovana Karanovića, ki po dvoboju ni skrival razočaranja. ''Nismo si zaslužili poraza, večji del tekme smo bili boljši. Narekovali smo ritem, Olimpija pa se je pomaknila nazaj,'' sporoča strateg vijolic, ki so po spomladanskem uvodu ostale brez vodilnega položaja in po porazu v Ljubljani gledajo v hrbet Kopru.

V taboru Mariborčanov so bili mnenja, da je bil poraz nezaslužen, da so imeli več od igre, več priložnosti, in bi si zaslužili več. Čeprav ni bil zadovoljen z igro Maribora v napadu, kjer so njegovi varovanci storili premalo konkretnega, je prepričan, da bi se morale vijolice vrniti v Ljudski vrt neporažene. A se niso. Odločilna sta bila trenutka, ko je imel glavne prste vmes sistem VAR, novost na slovenskih zelenicah, ki je od spomladanskega dela naprej prisotna na vseh tekmah.

Najprej je sodniku Jugu sredi drugega polčasa pomagala do odločitve, da razveljavi zadetek Ognjena Mudrinskega zaradi nedovoljenega položaja Gregorja Sikoška, nekaj minut pozneje pa je poskrbela za najstrožjo kazen, sploh prvo izdatno priložnost Olimpije na tej tekmi, po kateri je bil tudi odločen zmagovalec.

Vratar Maribora Ažbe Jug je uganil, v katero smer bo izvedel najstrožjo kazen Mustafa Nukić, a je bil strel 31-letnega napadalca Olimpije le premočan, da bi ga lahko ubranil. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

''Enajstmetrovka je psihološko vplivala na naše igralce. Do nje je prišlo iz nič,'' je spregovoril Karanović o prelomnem trenutku tekme. Po vodstvu zmajev je Maribor skušal odgovoriti, izenačiti … Iskal je priložnosti, a jih ni več našel. Obramba Olimpije je opravila svoje delo z odliko. Maribor je tako ponovno rezultatsko pogorel na večnem derbiju. Na zadnjih devetih je štirikrat izgubil in petkrat remiziral, črni niz, na katerega navijači ne morejo biti ponosni, se vleče že poltretje leto.

Trener Maribora spada med zagovornike VAR, a ga tudi zanimajo enotne pojasnitve s strani sodnikov. Ne le s tekme Maribora proti Olimpiji, o kateri bo še veliko govora, ampak tudi denimo sobotnega srečanja v Celju, kjer je Koper po ''spornem'' drugem zadetku Kaheema Parrisa zmagal z 2:1 in na vrhu prehitel Maribor. Tam je vse bližje tudi Olimpija. Zaostaja le še dve točki za Mariborom, že v četrtek, ko bo igrala zaostalo tekmo v Domžalah, pa lahko prehiti večnega tekmeca.

Bil je prepričan, da ne bo zgrešil

Zmaji so v leto 2022 vstopili z dvema še kako dragocenima zmagama, s katerima so se povsem približali vrhu. V četrtek jih čaka gostovanje v Domžalah. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Olimpija je torej letos že premagala Muro in Maribor ter na tekmah, na katerih (še) ni prikazala všečne igre, osvojila maksimalno število točk. ''Ni ga lepšega kot premagati najprej državnega prvaka, nato pa še Maribor. Zelo sem vesel, ponosen na našo ekipo. To sta bili dve čudoviti zmagi,'' je kapetan Nukić spregovoril o zadnjih zmagah, obeh z 1:0. Najprej v sredo proti državnemu prvaku Muri, ko je zmagovalca odločil avtogol Nardina Mulahusejnovića, štiri dni pozneje pa še proti Mariboru.

''Neizmerno sem ponosen, da sem lahko kapetan Olimpije. Zaradi tega traku moram dati ekipi še več, se še več žrtvovati v nekaterih akcijah,'' doživlja vlogo kapetana kot veliko čast in priznanje, a tudi obveznost. Zaradi velike ljubezni in strasti, ki jo čuti do Olimpije, pa je vse skupaj, vedno sladko in prestižno zmago nad Mariborom, doživel še bolj čustveno kot sicer. To mu je dalo tudi dodatno moč, po kateri je pred izvajanjem najstrožje kazni, ko se je naposlušal ovacij navijačev in skandiranja njegovega imena, sam pri sebi čutil, kako bo zagotovo zadel v polno.

''Bil sem prepričan, mogoče se sliši preveč samozavestno, da ne bom zgrešil. Vedel sem, da bom zadel. Vratar Jug je vedel, kam bom udaril, a sem tudi sam vedel, da mojega strela, če bom udaril močno in zadel malo mrežico, ne more ubraniti. Tako se je na koncu tudi zgodilo,'' je podoživljal trenutke iz 72. minute, ko je poskrbel za edini zadetek na tekmi. Po njem je stekel v objem navijačev Green Dragons na severni tribuni, in doživel enega najlepših trenutkov v karieri. ''Zame ni lepšega kot premagati Maribor doma v Ljubljani. Ostal sem brez besed. Bilo je neverjetno vzdušje, neverjetna klima v Stožicah. Ponosen sem na današnji dan, ki je zame eden najlepših v moji nogometni karieri.''

Že tradicionalno proslavljanje zmage nogometašev in navijačev Olimpije:

Če je Nukić po veliki zmagi užival, pa so gostje iz Maribora težko preboleli zapravljeno priložnost. V igri zagotovo niso bili slabši, a so ostali praznih rok. Še bolj jih lahko peče pogled na seznam zadnjih večnih derbijev, kjer po novem na zmago nad Olimpijo čakajo že devet tekem!

''To je za nas zelo negativna tradicija in predstavlja črno piko. Gre za krizo, ki traja že dlje časa,'' je trenerju Karanoviću žal, da dobre igre, s katero so večji del srečanja razorožili Olimpijo, niso znali preleviti v ugoden rezultat. Nepredvidljivost nogometa in derbijev je znova zažarela v polni luči, v Mariboru pa bodo zagotovo še nekaj časa odmevale sodniške odločitve, dosežene po asistenci VAR. Po prvem večnem derbiju, na katerem je neposredno o zmagovalcu odločal sistem VAR.